Ракета прилетіла в кабінет гінеколога: моторошні деталі удару по медцентру Адоніс у Києві

Унаслідок атаки загинули 7 осіб - 5 працівників медцентру і 2 пацієнти.

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Російські окупанти зруйнували медцентр Адоніс у Києві / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Адоніс

Російські окупанти 8 липня атакували Київ ракетами. Під час другої повітряної тривоги під ударом опинився медичний центр "Адоніс". Унаслідок удару загинули 7 людей - 5 медиків і 2 пацієнти. Про це розповіла засновниця мережі медцентрів "Адоніс" Ольга Гиріна, повідомляє ТСН.ua.

Клініка, по якій вдарила російська ракета, розташована на вулиці Раїси Окіпної. У день удару Ольга була на своєму робочому центрі, але буквально за 5 хвилин до вибуху вийшла з медцентру і поїхала в банк.

"Це одна з наших найстаріших філій, якій уже 28 років... Приблизно о другій годині дня я була в клініці, мені потрібно було поїхати в банк. Я тільки вийшла до машини, минуло буквально 5-7 хвилин, сіла в машину, і стався вибух", - розповіла Ольга Гиріна.

відео дня

У Мережі з'явилося відео, на якому видно момент влучання російської ракети в будівлю "Адоніса".

Дивіться відео з моментом удару по "Адонісу":

Російські окупанти зруйнували медцентр Адоніс у Києві / фото: скріншот

"Приліт" був просто в кабінет, де вела прийом лікарка-гінеколог. Вибух був такої сили, що весь четвертий поверх, де розміщувалася поліклініка, фактично зруйнований. Нижче знаходився стаціонар і лабораторія.

"Четвертий поверх непридатний до існування. Плити повністю зруйновані, видно третій поверх. Що стосується обладнання, то не можемо зараз дати якусь оцінку, тому що все під завалами. Міська влада дала нам екскаватор, ми це все розбираємо. Дуже багато волонтерів приїхало. Із родичами загиблих і постраждалих увесь час тримаємо зв'язок, готуємо матеріальну допомогу і допомагаємо з похоронами", - каже Ольга Гиріна.

Пізніше на сайті "Адоніс" повідомили, що лише попередня оцінка матеріального збитку становить щонайменше 3 мільйони доларів.

Дивіться відео з наслідками удару по "Адонісу":

Російські окупанти зруйнували медцентр Адоніс у Києві / фото: скріншот

Що відомо про загиблих

Відомо про те, що внаслідок атаки загинула старша головна медсестра. Жінка виїхала з Донецька у 2014 році, але втекти від війни вона так і не змогла. Також серед загиблих і лікар ультразвукової діагностики Брагуца Віктор Леонідович. Він був одним із тих, хто працював у медичному центрі найдовше.

"Немає слів, які можуть цю рану нам залікувати... Немає слів, щоб описати цей біль", - каже Ольга Гиріна.

Також відомо про те, що загинула акушерка-гінекологиня Світлана Іванівна Поплавська.

Російські окупанти зруйнували медцентр Адоніс у Києві / фото: ТСН.ua

Удар був прямо по кабінету акушер-гінеколога

На момент "прильоту" Світлана Іванівна проводила прийом. У цей момент стався ворожий удар. Вона загинула не відразу, за її життя намагалися боротися медики. Однак шансів вижити практично не було, Світлана померла в реанімації. Про це розповіла кума загиблої Юлія Коваль. Востаннє вона почула голос подруги за годину до трагедії, під час першої масованої атаки по Києву.

Російські окупанти зруйнували медцентр Адоніс у Києві / фото: ТСН.ua

"Вона сказала, що вона в кабінеті, що все добре. Близько 11-12 години. Казала, що в неї прийом і вибухів вона не чула. Після того як з'явилася інформація в Мережі, це вже під час другої тривоги, вона не брала слухавку... Ми приїхали на місце, а нам сказали, що її відправили в лікарню швидкої допомоги. Оперували її понад три години, але не змогли врятувати", - розповіла Юлія Коваль.

В Адонісі в Києві загинула Світлана Поплавська / фото: Юлія Коваль

Без мами залишилося троє неповнолітніх дітей: дівчинка - рік і 10 місяців, хлопчик - 15 років, дівчинка - 17 років. Рідні досі не можуть повірити в те, що трапилося, діти перебувають у шоковому стані. За ними доглядатимуть батьки загиблої Світлани та їхній батько - колишній чоловік жінки.

"Це прекрасна людина, світла, добра, таких більше немає... Знаю її так давно, ми знайомі 13 років. Це той випадок, коли людина тобі стає ближчою, ніж деякі родичі. Вона хрещена моєї дитини, а я хрестила її доньку. У неї залишилося троє прекрасних дітей. Сама із заходу України. Вона врятувала життя дуже багатьом малюкам. Завдяки їй з'явилася на світ і моя дитина. За ці дні просто купа відгуків від людей... пишуть, що це просто сонечко світле. Це людина, якій жити і жити... у неї планів було дуже багато. І ця проклята Росія однією ракетою обірвала життя", - розповіла Юлія Коваль.

Масований ракетний удар РФ по Україні 8 липня - останні новини за темою

У понеділок вранці, 8 липня, РФ завдала масованого удару по Україні, вибухи прогриміли в багатьох регіонах. У Києві влучання було по корпусах дитячої лікарні "Охматдит" у Шевченківському районі. Також у пабліках з'явилося безліч фотографій і відеороликів, на яких видно руйнування в одному з корпусів цього медзакладу.

Постраждали від атаки РФ також інші райони столиці - пошкоджено об'єкти інфраструктури та житлові будинки.

Президент України Володимир Зеленський розповів про рятувальну операцію після удару РФ. Він зазначив, що кількість загиблих зросла до 38, поранено - 190 осіб.

Нещодавно стало відомо про імена пілотів, які вдарили по дітях в Охматдиті. Зазначається, що аналітики інтернет-спільноти Molfar ідентифікували пілотів МІГів, військових із військової частини 06987 аеродрому базування "Енгельс" і військової частини 33310 із "Шайківки".

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