Відплата буде: в СБУ сказали, якою ракетою РФ вдарила по "Охматдиті"

В СБУ зазначають, що на місці трагедії уже знайдено відповідні докази.

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В СБУ сказали, якою ракетою РФ вдарила по "Охматдиті" / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, СБУ

Слідчі СБУ встановили, що країна-агресорка Росія ударила по "Охматдиту" ракетою Х-101. Про це Служба безпеки України повідомила в Telegram.

"СБУ кваліфікувала удар РФ по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" як воєнний злочин і відкрила за даним фактом кримінальне провадження. За попередніми даними слідчих Служби безпеки, для вогневого ураження медустанови окупанти застосували стратегічну крилату ракету Х-101", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на місці трагедії уже знайдено відповідні докази: зокрема уламки корпуса задньої частини ракети Х-101 з серійним номером та частина руля цієї ж ракети.

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Уламки ракети Х-101 / фото: СБУ

"Служба безпеки зробить все можливе, щоб ворог відчув максимальну відплату за кожен свій воєнний злочин, зокрема і за сьогоднішній удар по Україні. Ця відплата буде і за законом, і за мораллю. Держава-терорист – це не абстрактне поняття. Є конкретні імена вбивць. І їх ніщо не врятує від правосуддя", – зазначив Голова СБУ Василь Малюк.

Також повідомляється, що станом на 13:50 8 липня унаслідок ворожого "прильоту" загинуло двоє працівників лікарні, семеро людей отримали поранення, з них щонайменше двоє дітей.

"Слідчо-оперативна група СБУ разом з Національною поліцією та іншими відповідними службами продовжують роботу на місці трагедії. У межах кримінального провадження, розпочатого Службою безпеки ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством), триває розслідування. Комплексні заходи проводяться за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора", - додають в СБУ.

Що таке Охматдит Охматдит - це діагностично-багатопрофільний лікувальний заклад у Києві, який надає спеціалізовану висококваліфіковану медичну допомогу дитячому населенню України. Найбільша дитяча лікарня в Україні. У період радянської влади заклад отримав назву Охматдит, що означає "охорона материнства і дитинства". Зараз на подвір'ї Охматдиту стоїть пам'ятник Миколі Терещенку, головному меценату та благодійнику лікарні.

Ракета Х-101 / Інфографіка: Главред

Удар РФ по "Охматдиті" - що відомо

Нагадаємо, вранці 8 липня російські окупанти завдали ракетного удару по дитячій лікарні в Києві. Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що під завалами знаходяться люди. Там працюють спецслужби.

Як повідомив Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, удар по Охматдиту припав на корпус, де діти отримували діаліз.

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