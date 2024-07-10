Більше $1 млрд для захисту неба: Україна отримає нову військову допомогу

Україна отримає не тільки системи Patriot і SAMP-T, а й десятки тактичних систем протиповітряної оборони.

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Партнери виділять Україні $1 млрд на підтримку ППО / Главред, фото: 126 окрема бригада ТРО, скріншот відео WP, ua.depositphotos.com

Керівники США, Нідерландів, Німеччини, Італії та Румунії зобов'язалися надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони. Загалом партнери пообіцяли виділити понад один мільярд доларів на підтримку ППО України, нові системи ППО та "сотні додаткових перехоплювачів протягом наступного року".

Як зазначається в заяві на сайті Білого дому, Україна отримає від країн Заходу:

додаткові стратегічні системи протиповітряної оборони, включно з додатковими батареями "Patriot", надані Сполученими Штатами, Німеччиною та Румунією;

компоненти "Patriot", надані Нідерландами та іншими партнерами для забезпечення роботи додаткової батареї "Patriot";

додаткову систему SAMP-T, надану Італією.

"Ці п'ять стратегічних систем протиповітряної оборони допоможуть захистити українські міста, цивільне населення і солдатів, і ми тісно співпрацюємо з українським урядом, щоб ці системи могли бути використані якнайшвидше", - йдеться в заяві.

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Крім цього, найближчими місяцями Сполучені Штати і партнери мають намір надати Україні десятки тактичних систем протиповітряної оборони, включно з системами NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS і Gepard.

Як ідеться в заяві, кілька членів Альянсу, зокрема Канада, Норвегія, Іспанія та Велика Британія, продовжать відігравати невід'ємну роль у наданні цих систем, а багато інших прихильників України нададуть перехоплювачі.

Планується, що Україна отримає сотні додаткових перехоплювачів протягом наступного року.

Підписанти висловили подяку коаліції з понад 50 країн, яка продовжує надавати безпекову допомогу Україні, Ініціативі "Негайні дії з протиповітряної оборони", якій партнери пообіцяли надати понад 1 мільярд доларів на протиповітряну оборону України, а також Об'єднаній коаліції спроможностей протиповітряної та протиракетної оборони, яку спільно очолюють Німеччина та Франція.

Зазначимо, спільну заяву щодо зміцнення протиповітряної оборони України підписали: президент США Джо Байден, прем'єр-міністр Нідерландів Дік Шуф, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Джорджії Мелоні, президент Румунії Клаус Йоганніс і президент України Володимир Зеленський.

Саміт НАТО 2024 - що про нього відомо Саміт НАТО відбудеться з 9 по 11 липня 2024 року в столиці США, Вашингтоні, та буде присвячений 75-річчю альянсу. Саміт було офіційно запропоновано 2023 року під час Саміту НАТО у Вільнюсі. На саміт у Вашингтоні запрошено міністрів закордонних справ 35 країн-партнерів, які не входять до НАТО.Серед запрошених – міністри закордонних справ Ізраїлю, Єгипту, Йорданії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів. Також це вже буде третій саміт поспіль, у роботі якого візьмуть участь не лише глави держав усіх 32 країн-членів НАТО, а й лідери країн-партнерів Індо-Тихоокеану: Австралії, Японії, Південної Кореї та Нової Зеландії. Як писало видання The New York Times, на саміті НАТО у Вашингтоні Україна не отримає запрошення до Альянсу через позицію Сполучених Штатів і Німеччини. Зазначається, що Альянс не хоче приймати нового члена, який через пакт про колективну безпеку може втягнути його в найбільшу сухопутну війну в Європі з 1945 року.

Постачання ППО Україні - останні новини:

На відкритті саміту НАТО у Вашингтоні 9 липня президент США Джо Байден анонсував передачу Україні додаткових систем ППО. Зокрема, Сполучені Штати Америки нададуть Києву додаткову батарею ЗРК Patriot. Дві батареї Patriot надійдуть від Німеччини та Румунії. Ще одну спільно зберуть Нідерланди з іншими партнерами. Італія передасть систему SAMP-T.

Нещодавно у США заявили, що Збройні сили України зможуть розширити дальність застосування американської зброї, якщо країна-агресор РФ спробує розширити нинішній фронт.

Напередодні президент США Джо Байден повідомив, що цього тижня у Вашингтоні зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. За словами глави Білого дому, разом із союзниками він оголосить про "нові заходи щодо посилення протиповітряної оборони України".

Зазначимо, військовий експерт Defence Express Іван Киричевський заявив, що Україна не зможе на 100% закрити небо від російських ракет і дронів.

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