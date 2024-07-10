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У ракеті Х-101, що вдарила по "Охматдиту", виявили західні компоненти - FT

Анна Ярославська
10 липня 2024, 11:15оновлено 10 липня, 12:15
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Російська ракета Х-101 загалом може мати понад 50 деталей іноземного виробництва.
Удар по Києву 8 липня 2024 року
Під удар російських окупантів потрапила лікарня Охматдит / Колаж: Главред, фото: СБУ, Telegram

Уранці 8 липня 2024 року російська окупаційна армія завдала масованого ракетного удару по Україні. Під прицілом опинилася найбільша дитяча лікарня в Україні - "Охматдит" у Києві. РФ вдарила по клініці крилатою ракетою Х-101, яка містить західні компоненти. Про це повідомляє Financial Times.

Крилата ракета Х-101 є однією з найсучасніших в арсеналі РФ і має вирішальне значення для атак по Україні. Росії вдалося не лише зберегти виробництво ракет після західних санкцій, а й зберегти доступ до компонентів, зокрема зі США.

"Росія виробляє майже у вісім разів більше Х-101, ніж до повномасштабного вторгнення, і, як і раніше, залежить від запчастин із західних країн, особливо зі США", - пишуть журналісти.

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Керівник дослідження санкцій у київському інституті KSE Олена Білоусова пояснила, що західні технології дають змогу РФ створювати більш просунуті ракети, які можуть подолати українську ППО.

Ракета X-101
Росія вдарила по "Охматдиту" ракетою Х-101 / Фото: Telegram
У ракеті Х-101, що вдарила по 'Охматдиту', виявили західні компоненти - FT
Ракета Х-101 - основні характеристики / Інфографіка: Главред ​

Аналіз уламків ракети, якою били по Україні в січні, показав 16 електронних пристроїв західного виробництва. Переважно були американські компоненти Texas Instruments, Analog Devices та Intel. Ще два компоненти належать швейцарському виробнику STMicroelectronics.

Як пишуть журналісти, у 2023 році російські компанії імпортували компоненти на відкритому ринку та імпортували їх через Китай. Здебільшого РФ купує продукцію для цивільного використання, до того ж деякі з них досить застарілі.

Зі свого боку, в Офісі президента дійшли висновку, що ракета Х-101 загалом може мати понад 50 деталей іноземного виробництва.

  • Уламки російської ракети Х-101 на місці удару по "Охматдиту"
    Уламки російської ракети Х-101 на місці удару по "Охматдиту" СБУ
  • Уламки російської ракети Х-101 на місці удару по "Охматдиту"
    Уламки російської ракети Х-101 на місці удару по "Охматдиту" СБУ
  • Уламки російської ракети Х-101 на місці удару по "Охматдиту"
    Уламки російської ракети Х-101 на місці удару по "Охматдиту" СБУ
  • Уламки російської ракети Х-101 на місці удару по "Охматдиту"
    Уламки російської ракети Х-101 на місці удару по "Охматдиту" СБУ
  • Уламки російської ракети Х-101 на місці удару по "Охматдиту"
    Уламки російської ракети Х-101 на місці удару по "Охматдиту" СБУ
  • Уламки російської ракети Х-101 на місці удару по "Охматдиту"
    Уламки російської ракети Х-101 на місці удару по "Охматдиту" СБУ

Масований ракетний удар по Києву 8 липня 2024 року

Уранці 8 липня російська окупаційна армія завдала ракетного удару - під ударом РФ була вся Україна. У Києві ракетами було пошкоджено будівлю найбільшої в Україні дитячої лікарні Охматдит.

Також "склався" під'їзд п'ятиповерхівки в Шевченківському районі. А під час уже повторної атаки на Київ удень було пошкоджено будівлю пологового будинку в Дніпровському районі. Були прильоти по енергетичних об'єктах столиці.

Уранці 10 липня в ДСНС повідомили, що в Києві завершилися аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи після ракетної атаки РФ 8 липня.

Унаслідок ворожих обстрілів у столиці загинули 33 людини, з них 5 дітей. Також 121 людина постраждала, зокрема 10 дітей. 11 осіб було врятовано.

Усі подробиці ракетного удару по Києву вранці 8 липня 2024 року, читайте в матеріалі: У Києві та області - потужні вибухи: РФ вдарила по дитячій лікарні, багато постраждалих.

Слідчі СБУ встановили, що країна-агресор Росія вдарила по "Охматдиту" ракетою Х-101. На місці трагедії вже знайдено відповідні докази: уламки корпусу задньої частини ракети Х-101 із серійним номером і частину керма цієї ж ракети.

Що таке Охматдит

Охматдит - це діагностично-багатопрофільний лікувальний заклад у Києві, який надає спеціалізовану висококваліфіковану медичну допомогу дитячому населенню України. Найбільша дитяча лікарня в Україні.

У період радянської влади заклад отримав назву Охматдит, що означає "охорона материнства і дитинства". Зараз на подвір'ї Охматдиту стоїть пам'ятник Миколі Терещенку, головному меценату та благодійнику лікарні.

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