"Десятки систем ППО": Байден пообіцяв потужну підтримку Україні

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Україна отримає додаткові системи ППО.

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Байден на саміті НАТО анонсував додаткові системи ППО для України / Колаж: Главред, фото: скріншот відео WP, Вікіпедія

Президент США Джо Байден анонсував передачу Україні додаткових систем ППО. Зокрема, Сполучені Штати Америки нададуть Києву додаткову батарею ЗРК Patriot.

Як сказав глава Білого дому на відкритті саміту НАТО у Вашингтоні ввечері 9 липня, дві батареї Patriot надійдуть від Німеччини та Румунії. Ще одну спільно зберуть Нідерланди з іншими партнерами. Італія передасть систему SAMP-T.

Також у наступні місяці США і партнери мають намір надати Україні "десятки систем ППО", а саме - NASAMS, HAWK, IRIS-T і Gepard.

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Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Україна отримає додаткові системи ППО.

"Додаткові ЗРК Patriot, SAMP/T та IRIS-T SLM, а також інші тактичні ракетні комплекси, що мають надійти до України від партнерів, допоможуть нам знищувати російські дрони й ракети та краще захистити українців від російського повітряного терору, як-от учорашня жорстока атака на нашу головну дитячу лікарню", - написав глава держави в соцмережі Х.

Зеленський подякував президенту США Байдену й усім країнам-партнерам за підтвердження зобов'язань надати Україні засоби протиповітряної оборони якнайшвидше.

"На повітряний терор Росії проти українців, зокрема, на жорстокий удар по дитячій лікарні, ми маємо відповісти єдністю та силою, рішучими та сміливими рішеннями. І такі рішення забезпечують саме це. Ми можемо і повинні позбавити Росію можливості тероризувати Україну", - додав президент.

Саміт НАТО 2024 - що про нього відомо Саміт НАТО відбудеться з 9 по 11 липня 2024 року в столиці США, Вашингтоні, і буде присвячений 75-річчю альянсу. Саміт було офіційно запропоновано 2023 року під час Саміту НАТО у Вільнюсі. На саміт у Вашингтоні запрошені міністри закордонних справ 35 країн-партнерів, які не входять до НАТО. Серед запрошених - міністри закордонних справ Ізраїлю, Єгипту, Йорданії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів. Також це вже буде третій саміт поспіль, у роботі якого візьмуть участь не тільки глави держав усіх 32 країн-членів НАТО, а й лідери індо-тихоокеанських країн-партнерів: Австралії, Японії, Південної Кореї та Нової Зеландії. Як писало видання The New York Times, на саміті НАТО у Вашингтоні Україна не отримає запрошення до Альянсу через позицію Сполучених Штатів і Німеччини. Зазначається, що Альянс не хоче приймати нового члена, який через пакт про колективну безпеку може втягнути його в найбільшу сухопутну війну в Європі з 1945 року.

Масований ракетний удар по Києву 8 липня 2024 року

Уранці 8 липня російська окупаційна армія завдала ракетного удару - під ударом РФ була вся Україна. У Києві ракетами було пошкоджено будівлю найбільшої в Україні дитячої лікарні Охматдит.

Також "склався" під'їзд п'ятиповерхівки в Шевченківському районі. А під час уже повторної атаки на Київ удень було пошкоджено будівлю пологового будинку в Дніпровському районі. Були прильоти по енергетичних об'єктах столиці.

Уранці 10 липня в ДСНС повідомили, що в Києві завершилися аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи після ракетної атаки РФ 8 липня.

Унаслідок ворожих обстрілів у столиці загинули 33 людини, з них 5 дітей. Також 121 людина постраждала, зокрема 10 дітей. 11 осіб було врятовано.

Усі подробиці ракетного удару по Києву вранці 8 липня 2024 року, читайте в матеріалі: У Києві та області - потужні вибухи: РФ вдарила по дитячій лікарні, багато постраждалих.

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