"Хочеться вбити Путіна": Зеленський емоційно висловився про удар РФ по Охматдиту

Президент України переконаний, що Путін хотів подати "сигнал" світу напередодні саміту НАТО.

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Володимир Зеленський прокоментував ракетний удар по Охматдиту / Колаж: Главред, фото: скріншот, Telegram

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ракетний удар РФ по дитячій клініці "Охматдит" у Києві. За його словами, у такий спосіб країна-агресор РФ "подала сигнал усьому світу" напередодні саміту НАТО у Вашингтоні, який стартував 9 липня.

Під час спілкування у Президентському фонді та Інституті Рональда Рейгана у Вашингтоні 10 липня Зеленський сказав, що коли від ракетної атаки на "Охматдит" гинуть діти, у цей момент хочеться вбити російського диктатора Володимира Путіна.

"Я батько, я президент, я людина <...> Коли ти бачиш цих людей, батьків, коли їхні діти помирають - у такі моменти ти хочеш убити Путіна", - сказав Зеленський.

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Президент переконаний, що Путін таким чином хотів подати "сигнал" світу напередодні саміту НАТО.

"У чому трагедія: це не була атака на військовий об'єкт або щось буде не так із ракетою - ні. Ракета летіла точно на лікарню. І так, це точно був сигнал напередодні саміту", - сказав Зеленський.

Масований ракетний удар по Києву 8 липня 2024 року

Уранці 8 липня російська окупаційна армія завдала ракетного удару - під ударом РФ була вся Україна. У Києві ракетами було пошкоджено будівлю найбільшої в Україні дитячої лікарні Охматдит.

Також "склався" під'їзд п'ятиповерхівки в Шевченківському районі. А під час уже повторної атаки на Київ удень було пошкоджено будівлю пологового будинку в Дніпровському районі. Були прильоти по енергетичних об'єктах столиці.

Уранці 10 липня в ДСНС повідомили, що в Києві завершилися аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи після ракетної атаки РФ 8 липня.

Унаслідок ворожих обстрілів у столиці загинули 33 людини, з них 5 дітей. Також 121 людина постраждала, зокрема 10 дітей. 11 осіб було врятовано.

Слідчі СБУ встановили, що країна-агресор Росія вдарила по "Охматдиту" ракетою Х-101. На місці трагедії вже знайдено відповідні докази: уламки корпусу задньої частини ракети Х-101 із серійним номером і частину керма цієї ж ракети.

РФ вдарила по клініці крилатою ракетою Х-101, яка містить західні компоненти.

"Росія виробляє майже у вісім разів більше Х-101, ніж до повномасштабного вторгнення, і, як і раніше, залежить від запчастин із західних країн, особливо зі США", - пишуть журналісти Financial Times.

Що таке Охматдит Охматдит - це діагностично-багатопрофільний лікувальний заклад у Києві, який надає спеціалізовану висококваліфіковану медичну допомогу дитячому населенню України. Найбільша дитяча лікарня в Україні. У період радянської влади заклад отримав назву Охматдит, що означає "охорона материнства і дитинства". Зараз на подвір'ї Охматдиту стоїть пам'ятник Миколі Терещенку, головному меценату та благодійнику лікарні.

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