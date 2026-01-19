Посланець Путіна приїде в Давос для переговорів щодо України – Reuters

Кирило Дмитрієв зустрінеться в Давосі зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Кирило Дмитрієв відвідає швейцарський курорт Давос / колаж: Главред, фото: Telegram Кирило Дмитрієв

Кирило Дмитрієв відвідає швейцарський курорт Давос

Всесвітній форум у Давосі розпочнеться 19 січня

Спеціальний посланець російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв відвідає Всесвітній економічний форум у Давосі, де зустрінеться з членами американської делегації. Про це повідомляє видання Reuters з посиланням на обізнані джерела.

Відзначається, що Кирило Дмитрієв цього тижня відвідає швейцарський курорт Давос і проведе зустрічі з членами американської делегації на полях Всесвітнього економічного форуму.

Також журналіст Axios Барак Равід на своїй сторінці в X повідомив, що Дмитрієв зустрінеться в Давосі зі спецпредставником Дональда Трампа Стівом Віткоффом і зятем американського лідера Джаредом Кушнером.

"Дмитрієв зустрінеться завтра в Давосі з посланцями президента Трампа Вітковфом і Кушнером для обговорення мирного плану США, підтверджує джерело", - пише журналіст.

Раніше глава української переговорної групи Рустем Умеров заявив, що переговори з американськими чиновниками щодо вирішення майже чотирирічної війни з Росією продовжаться на Всесвітньому економічному форумі цього тижня.

Всесвітній економічний форум у швейцарському Давосі розпочнеться 19 січня і триватиме до 23 січня. Форум відвідає президент США Дональд Трамп, його супроводжуватиме велика делегація.

Коли завершиться активна фаза війни - думка експерта

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" і голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок в інтерв'ю Главреду заявив, що президент США Дональд Трамп налаштований на максимально швидке завершення війни в Україні. За його словами, ключові події в переговорному процесі можуть відбутися вже в найближчі тижні.

"Швидше за все, Україні варто очікувати подальшої інтенсифікації переговорного процесу. Трамп від цього не відступить. На мою думку, він прагне завершити цю історію якомога швидше - потенційно до кінця січня, зокрема, з огляду на бажання отримати номінацію на Нобелівську премію миру", - припустив Клочок.

Переговори про завершення війни - останні новини

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив в інтерв'ю Reuters, що нібито Україна, а не Росія, перешкоджає укладенню мирної угоди. Трамп також повідомив, що не виключає зустрічі з президентом Зеленським на економічному форумі в Давосі.

Посол США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що врегулювання війни Росії проти України зараз близько як ніколи. Він зазначив, що завершальні кроки будуть найскладнішими.

Крім цього, раніше Путін заявив, що Росія нібито зацікавлена в якнайшвидшому досягненні миру в Україні і готова повернутися до обговорення своєї "системи безпеки" і відносин з Європою. Він стверджує, що Москва пропонувала "раціональні" рішення для врегулювання війни, але Київ і Захід до цього нібито не готові.

