РФ провела розвідку для ударів по АЕС: Зеленський розкрив підступний план ворога

Зеленський попередив українців, що Росія вже провела розвідку для ударів по нашій інфраструктурі та АЕС.

РФ здійснила розвідку для ударів по українських АЕС / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, РАЕС

Коротко:

Росія здійснювала розвідку для ударів по критичній інфраструктурі, включно з АЕС

Зеленський попередив про можливі удари РФ по об'єктах атомних станцій України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія здійснювала розвідку для можливих ударів по об'єктах атомних електростанцій.

За його словами, такі дії свідчать про те, що Москва не розглядає дипломатію як шлях до завершення війни. Про це Володимир Зеленський розповів у своєму вечірньому зверненні 18 січня.

"Ворог намагається завдати шкоди нашим АЕС. У нас є дані про об'єкти, які вона розвідувала", - наголосив він.

Зеленський підкреслив, що замість пошуку мирних рішень російська сторона продовжує зосереджуватися на ракетних атаках, створенні блекаутів та спробах завдати шкоди критичній інфраструктурі, включно з атомними станціями.

"Якби росіяни дійсно всерйоз хотіли закінчення війни, вони б зосередились на дипломаті, а не на ракетних атаках, не на блекаутах та спробах завдати шкоди навіть нашим атомним станціям. У нас є дані щодо об'єктів, по яких Росія робила розвідку, розвідку для ударів. Все чітко говорить про те, що дипломатія для Росії точно не пріоритет. Треба це визнавати",- заявив Зеленський.

Загроза нового удару РФ: важливе попередження

Роман Костенко заявив, що загроза масштабних ударів РФ залишається постійною. За його словами, Росія може атакувати енергосистему України в будь-який момент, користуючись погодними умовами, тому готовність повинна зберігатися щодня. Депутат зазначив, що точний час удару невідомий, але ризик його проведення в найближчі дні виключати не можна.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як писав Главред, раніше у Головному управлінні розвідки МО України повідомляли, що країна-агресорка Росія може атакувати стратегічні об’єкти енергосистеми нашої держави. Зокрема йдеться про підстанції передачі електроенергії, які забезпечують роботу українських АЕС.

Крім того, раніше країна-агресор Росія завдала удару по енергетичному об'єкту в Одеській області. Виникла пожежа, є пошкодження.

Нагадаємо, раніше російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі Новгород-Сіверського. В результаті атаки був серйозно пошкоджений один з ключових енергооб'єктів району. Через це без електрики залишилися кілька населених пунктів, залежних від цієї лінії електропостачання.

