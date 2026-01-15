Трамп назвав винуватця у затягуванні війни в Україні, і це не Росія

Головне:
- Трамп заявив, що Україна нібито заважає укладенню мирної угоди
- Путін нібито готовий до угоди
- Трамп поклав відповідальність за відсутність прогресу в переговорах на Зеленського
Президент США Дональд Трамп заявив, що нібито Україна, а не Росія, перешкоджає укладенню потенційної мирної угоди. Про це глава Білого дому заявив в ексклюзивному інтерв'ю агентству Reuters.
Як зазначає видання, ця риторика різко контрастує з позицією європейських союзників, які постійно стверджують, що Москва мало зацікавлена в припиненні війни в Україні.
За словами Трампа, президент Росії Володимир Путін нібито готовий завершити свою майже чотирирічну операцію з вторгнення в Україну. За словами президента США, Зеленський був більш стриманий.
"Я думаю, він [Путін] готовий укласти угоду. Я думаю, Україна менш готова до угоди", — вважає глава Білого дому.
На питання про те, чому переговори під керівництвом США досі не вирішили найбільший сухопутний конфлікт в Європі з часів Другої світової війни, Трамп відповів: "Зеленський".
Reuters пише, що коментарі Трампа свідчать про нове невдоволення українським лідером.
"Відносини між двома президентами давно були напруженими. Схоже, за перший рік перебування Трампа на посаді президента їх взаємодія покращилася", - пишуть журналісти.
Зустріч Трампа і Зеленського
Президент США не виключає зустрічі з главою України Володимиром Зеленським на економічному форумі в Давосі.
"Я б зустрівся, якщо він (Зеленський, – ред.) там буде. Я буду там", - сказав Трамп.
Як писав Главред, 21 січня партнери Києва з Великої сімки (G7) зустрінуться з президентом США Дональдом Трампом на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, щоб заручитися його особистою підтримкою в питанні гарантій безпеки для України після припинення вогню. Про це пише Financial Times з посиланням на чотирьох чиновників, які знайомі з цим питанням.
За словами одного з європейських чиновників, який брав участь у переговорах перед Давосом, без узгодження з США неможливо буде реалізувати розгортання багатонаціональних сил.
"Досі незрозуміло, що насправді думає Трамп", – сказав чиновник виданню FT.
Відзначимо, нещодавно Трамп заявив, що у Зеленського в переговорах "не було карт з першого дня". У президента США також запитали, чи повинен через це Зеленський відмовитися від територій. На що Трамп відповів: "У нього є лише одне – Дональд Трамп".
Трамп хоче швидкого миру: думка експерта
Президент США Дональд Трамп налаштований на максимально швидке завершення війни в Україні. Ключові події в переговорному процесі можуть відбутися вже найближчими тижнями. Про це в інтерв'ю Главреду заявив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" і голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.
"Найімовірніше, Україні варто очікувати подальшої інтенсифікації переговорного процесу. Трамп від цього не відступить. На мою думку, він прагне завершити цю історію якомога швидше - потенційно до кінця січня, зокрема, з огляду на бажання отримати номінацію на Нобелівську премію миру", - припустив Клочок.
