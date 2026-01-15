Трамп назвав винуватця у затягуванні війни в Україні, і це не Росія

Риторика Трампа різко контрастує з позицією європейських союзників Києва.

Трамп вважає, що Путін готовий до мирної угоди з Україною / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот, facebook.com/WhiteHouse

Головне:

Трамп заявив, що Україна нібито заважає укладенню мирної угоди

Путін нібито готовий до угоди

Трамп поклав відповідальність за відсутність прогресу в переговорах на Зеленського

Президент США Дональд Трамп заявив, що нібито Україна, а не Росія, перешкоджає укладенню потенційної мирної угоди. Про це глава Білого дому заявив в ексклюзивному інтерв'ю агентству Reuters.

Як зазначає видання, ця риторика різко контрастує з позицією європейських союзників, які постійно стверджують, що Москва мало зацікавлена в припиненні війни в Україні.

За словами Трампа, президент Росії Володимир Путін нібито готовий завершити свою майже чотирирічну операцію з вторгнення в Україну. За словами президента США, Зеленський був більш стриманий.

"Я думаю, він [Путін] готовий укласти угоду. Я думаю, Україна менш готова до угоди", — вважає глава Білого дому.

На питання про те, чому переговори під керівництвом США досі не вирішили найбільший сухопутний конфлікт в Європі з часів Другої світової війни, Трамп відповів: "Зеленський".

Reuters пише, що коментарі Трампа свідчать про нове невдоволення українським лідером.

"Відносини між двома президентами давно були напруженими. Схоже, за перший рік перебування Трампа на посаді президента їх взаємодія покращилася", - пишуть журналісти.

Зустріч Трампа і Зеленського

Президент США не виключає зустрічі з главою України Володимиром Зеленським на економічному форумі в Давосі.

"Я б зустрівся, якщо він (Зеленський, – ред.) там буде. Я буду там", - сказав Трамп.

Як писав Главред, 21 січня партнери Києва з Великої сімки (G7) зустрінуться з президентом США Дональдом Трампом на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, щоб заручитися його особистою підтримкою в питанні гарантій безпеки для України після припинення вогню. Про це пише Financial Times з посиланням на чотирьох чиновників, які знайомі з цим питанням.

За словами одного з європейських чиновників, який брав участь у переговорах перед Давосом, без узгодження з США неможливо буде реалізувати розгортання багатонаціональних сил.

"Досі незрозуміло, що насправді думає Трамп", – сказав чиновник виданню FT.

Відзначимо, нещодавно Трамп заявив, що у Зеленського в переговорах "не було карт з першого дня". У президента США також запитали, чи повинен через це Зеленський відмовитися від територій. На що Трамп відповів: "У нього є лише одне – Дональд Трамп".

Трамп хоче швидкого миру: думка експерта

Президент США Дональд Трамп налаштований на максимально швидке завершення війни в Україні. Ключові події в переговорному процесі можуть відбутися вже найближчими тижнями. Про це в інтерв'ю Главреду заявив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" і голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.

"Найімовірніше, Україні варто очікувати подальшої інтенсифікації переговорного процесу. Трамп від цього не відступить. На мою думку, він прагне завершити цю історію якомога швидше - потенційно до кінця січня, зокрема, з огляду на бажання отримати номінацію на Нобелівську премію миру", - припустив Клочок.

Про персону: Валерій Клочок Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби. З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою. З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом. З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

