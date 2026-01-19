В Одесі пролунала серія вибухів: пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру

Над ліквідацією наслідків нічної атаки працюють усі необхідні служби.

​Вибухи в Одесі 19 січня: що відомо про наслідки ​ / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Коротко:

Повітряну тривогу в місті оголосили після першої години ночі

В результаті атаки пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури

За попередніми даними, постраждала одна людина

В ніч на 19 січня в Одесі прогриміли вибухи. В результаті атаки пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури, вибито вікна комерційних приміщень та автосалону.

Повітряну тривогу в місті оголосили після першої години ночі. Згодом було чутно кілька вибухів.

Як повідомив глава Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, вибуховою хвилею вибиті вікна комерційних приміщень і автосалону. Пошкоджені житлові будинки та об'єкти інфраструктури.

"Обійшлося без постраждалих", - уточнив Лисак.

За його словами, над ліквідацією наслідків працюють усі необхідні служби.

Оновлено. За даними ДСНС, внаслідок нічної атаки на Одещину постраждала одна людина.

Російські дрони пошкодили енергетичну, газову та житлову інфраструктуру. Загоряння, що виникли після влучань - ліквідовані.

У багатоповерхівці пошкоджено дві квартири, вибито вікна в сусідніх будинках і понівечено кілька авто.

Атаки РФ на Одесу - новини

Як писав Главред, під час нічної атаки 13 січня окупанти пошкодили в Одесі два енергетичні об'єкти ДТЕК. Через обстріли без електропостачання залишилися близько 47 тисяч сімей.

В ніч на 12 січня російська окупаційна армія атакувала Одесу. В результаті ворожої атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури. Відомо про один зруйнований приватний будинок. Ще чотири - пошкоджені. За попередніми даними, постраждали дві людини.

За кілька хвилин до настання нового 2026 року РФ атакувала енергетичну інфраструктуру Одеської області ударними дронами. На одному з об'єктів енергетики є пожежа. В результаті атаки РФ фіксувались перебої з електропостачанням критичних підприємств, що забезпечують життєдіяльність Одеси.

Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред

Навіщо РФ посилює атаки на Одесу

Видання The Wall Street Journal з'ясувало, для чого росіяни тероризують з повітря саме Одеську область України.

Аналітики переконані, що посилення російських атак на область означає лише одне - РФ шукає способи погіршити економічну ситуацію в Україні. Справа в тому, що близько 90% сільськогосподарської продукції України експортується морем.

Зокрема шість портів в Одеській області обробили близько 76 мільйонів тонн вантажів за 11 місяців 2025 року.

Директор Українського центру транспортних стратегій Сергій Вовк попередив, що в разі порушення експорту українського зерна через російські атаки покупці можуть шукати більш стабільні поставки в інших місцях, що потенційно може призвести до зниження цін на внутрішньому ринку і зменшення коштів у фермерів на добрива і паливо.

Про джерело: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) — щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

