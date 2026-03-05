Чи будуть українці воювати на Близькому Сході: в ГУР дали чітку відповідь

Скібіцький сказав, на чому базується ефективна оборона проти "Шахедів".

https://glavred.net/ukraine/budut-li-ukraincy-voevat-na-blizhnem-vostoke-v-gur-dali-chetkiy-otvet-10746257.html Посилання скопійоване

Чи відправиль Україна війська на Близький Схід / колаж: Главред, фото: t.me/DIUkraine, facebook.com/GeneralStaff.ua

Головне:

Україна володіє винятковим бойовим досвідом перехоплення "Шахедів"

В ГУР готові ділитися з партнерами інтелектуальним ресурсом

Україна не збирається брати участь на практиці

Україна володіє винятковим бойовим досвідом перехоплення іранських "Шахедів" та готова ділитися ним із партнерами. Але відправляти свої війська для участі у місії на Близькому Сході не буде. Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

"Ми маємо експертизу, щоб розуміти, з якого напрямку, коли та в який час вони запускають "Шахеди", і за яким маршрутом ті летять. Це практичний досвід наших військових із перехоплення", - йдеться у повідомленні. відео дня

За його словами, ефективна оборона проти таких загроз базується на комплексній взаємодії різних засобів.

"Українська ППО покладається на багаторівневу координацію - від мобільних вогневих груп до зенітно-ракетних комплексів та засобів радіоелектронної боротьби. Усе це має працювати у складній інкорпорації, а не як окремий тип озброєння", - підкреслив він.

Скібіцький також додав, що Україна пропонує партнерам інтелектуальний ресурс - уроки, засвоєні під безперервним вогнем.

"Ми не кажемо, що збираємося брати участь (у місіях за кордоном, - ред.) на практиці. Але ми пропонуємо спільний досвід, оскільки ця загроза залишається актуальною для всіх", - підсумував заступник начальника ГУР.

Дрон "Шахед" / Інфографіка: Главред

Умова відправки військ на Близький Схід

Раніше президент України Володимир Зеленський говорив, що Україна готова відправити своїх військових на Близький Схід для захисту мирних від іранських ракет і дронів.

За його словами, для цього є одна умова - країни Близького Сходу мають вмовити російського диктатора Володимира Путіна піти на припинення вогню.

Він також додав, що Україна готова поділитися своїми знаннями та навичками із захисту від атак. Однак мова не йде про передачу зброї.

Ситуація на Близькому Сході - що відомо

Як повідомляв Главред, тривала військова операція Ізраїлю та США проти Ірану здатна суттєво переформатувати інформаційний та політичний простір світу, відсунувши тему російсько-української війни на другий план.

Вранці 5 березня видання Reuters повідомило про атаку іранських дронів на місто Нахічевань в Азербайджані. Цей населений пункт розташований на кордоні біля Ірану. У Нахічевані повідомили про вогонь та хмару диму в небі.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга казав, що Україна підтримує іранський народ на тлі загострення ситуації в регіоні. За його словами, позиція Києва є чіткою та послідовною: режим у Тегерані тероризує не лише власний народ, а й увесь регіон.

Читайте також:

Про персону: Вадим Скібіцький Вадим Скібіцький – генерал-майор, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред