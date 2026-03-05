В Україні є птах-довгожитель: де він живе і чим особливий

До довгожителів відносяться ворон, пугач і орлан-білохвіст.

В Україні мешкають птахи, які можуть жити значно довше за інших пернатих

Ви дізнаєтеся:

Скільки живуть ворони

Де живуть ворони в Україні

Де вони будують гнізда

В Україні мешкають птахи, які можуть жити значно довше за інших пернатих. До таких довгожителів належать ворон, пугач і орлан-білохвіст.

Як розповіла львівський орнітолог Анна Кузьо, в Україні не проводилося масштабних досліджень, які дозволили б точно визначити, яка з цих птахів живе найдовше в природних умовах. Однак зарубіжні вчені зафіксували максимальну тривалість життя цих видів у неволі. Про це пише УНІАН.

Згідно з їхніми даними, пугач може прожити до 68 років, а орлан-білохвіст - до 42 років. При цьому ворони, як відзначають дослідники, здатні жити навіть трохи довше за пугачів.

Скільки живуть ворони

За інформацією західних вчених, максимальний зафіксований вік ворона в неволі досяг 69 років. В Україні подібних рекордів поки не зареєстровано. Хоча ці птахи досить поширені на території країни, визначити їх вік складно. Для цього необхідно або спостерігати за птахом з народження в неволі, або проводити тривалі дослідження з кільцюванням, чого в Україні практично не робили.

Де живуть ворони в Україні

Ворони зустрічаються по всій території країни, проте найчастіше їх можна побачити в лісових районах. Ці птахи віддають перевагу саме лісовим зонам, тому найбільше їх там, де є великі лісові масиви. Особливо багато ворон мешкає в Карпатах.

Де вони будують гнізда

Найчастіше ворони гніздяться в лісах. Якщо поблизу немає лісу, птахи можуть облаштувати гніздо в лісосмузі або лісопарку. Для гніздування їм потрібні високі дерева, з яких можна спостерігати за навколишньою територією. Іноді ворони вибирають незвичайні місця і будують гнізда навіть на опорах ліній електропередач.

Чим харчуються ворони

Ворони всеїдні і легко адаптуються до різних джерел їжі. Вони можуть шукати їжу біля населених пунктів, харчуватися відходами на звалищах, їсти корм, залишений для домашніх тварин, ловити мишей на полях або навіть забирати пташенят з гнізд інших птахів. Також в раціон ворон входить зерно, проте для повноцінного харчування їм обов'язково потрібна білкова їжа.

Чим ворони відрізняються від інших птахів

Ворони належать до родини воронових і вважаються найбільшими і одними з найрозумніших представників цієї групи. До їх "родичів" відносяться сороки, граки, галки, ворони і сойки, які часто живуть поруч з людьми і нерідко зустрічаються в містах. Ворони ж, навпаки, намагаються уникати міського середовища.

Проте іноді бувають винятки. Наприклад, у Львові вже багато років на території Личаківського кладовища живе пара ворон.

Анна Кузьо - українська орнітологиня зі Львова, еколог і популяризаторка спостереження за птахами (birdwatching). Закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю "Екологія".

Просвіта - проведення екскурсій, лекцій і тренінгів, популяризація birdwatching серед широкої аудиторії.

Громадянська наука - залучення волонтерів та любителів до збору наукових даних про птахів.

Міжнародне співробітництво - участь у проектах "Франкфуртського зоологічного товариства" та ініціативах з охорони природи. Кузьо активно виступає в медіа, пояснює значення птахів в екосистемах і вплив війни на навколишнє середовище, а також є координатором низки освітніх і природоохоронних проектів.

