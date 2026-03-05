В перші дні весни в Україні подешевшав популярний продукт: яка ціна тепер

Вартість одного з базових продуктів, який часто купують українці, знизилась.

Як в Україні переписали ціни на моркву / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що повідомили аналітики:

В Україні дешевшає морква

Ціни на моркву можуть знижуватися і надалі

Цього тижня в Україні знизилися ціни на моркву. Як повідомили аналітики проєкту EastFruit, це відбулося через початок активного продажу запасів овочів зі сховищ.

Сьогодні, 5 березня, українські фермери відвантажують моркву за 8-14 гривень за кілограм, залежно від якості та обсягів запропонованих партій продукції. Це в середньому на 11% дешевше, ніж тижнем раніше.

"За словами виробників, негативний вплив на ціни чинить збільшення пропозиції моркви середньої та низької якості на ринку. На початку весни 2026 року якість цих овочів у сховищах сильно погіршилося, що змушує фермерів розпродувати наявні запаси. У той же час гравці ринку зазначають, що власники якісної моркви, які не мають проблем зі зберіганням, вважають за краще призупинити продажі", - зауважили аналітики.

Як змінилися ціни на моркву за рікСьогодні ціни на моркву в Україні на 64% нижчі, ніж на початку березня 2025 року. При цьому учасники ринку не виключають, що популярний серед українців овоч може подешевшати ще більше.

Які продукти подорожчають у березні / Інфографіка: Главред

В Україні можуть зрости ціни на продукти і товари - економіст назвав причину

Главред писав, що за словами кандидата економічних наук Максима Будяєва, зобов'язання України перед Міжнародним валютним фондом ввести ПДВ для ФОП може призвести до підвищення цін на товари і послуги для споживачів.

Більш того, підвищення податків негативно вплине як на споживачів, так і на конкурентоспроможність бізнесу через можливе підвищення цін для покриття додаткових витрат.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що ціни на овочі борщового набору в Україні наразі у 2-3 рази нижчі, ніж минулого року. Причиною такого обвалу стало не надлишкове виробництво, а скорочення попиту на внутрішньому ринку.

Раніше стало відомо, що ситуація з цінами на м'ясо в Україні чотири роки поспіль перебуває під впливом розв'язаної Росією повномасштабної війни та її наслідків.

Нещодавно в Україні помітно подорожчали якісні яблука — на початку березня роздрібні ціни на популярні сорти, зокрема Golden Delicious і Red Chief, у супермаркетах сягнули близько 70 грн за кілограм.

