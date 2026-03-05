В перші дні весни в Україні подешевшав популярний продукт: яка ціна тепер

Що повідомили аналітики:
- В Україні дешевшає морква
- Ціни на моркву можуть знижуватися і надалі
Цього тижня в Україні знизилися ціни на моркву. Як повідомили аналітики проєкту EastFruit, це відбулося через початок активного продажу запасів овочів зі сховищ.
Сьогодні, 5 березня, українські фермери відвантажують моркву за 8-14 гривень за кілограм, залежно від якості та обсягів запропонованих партій продукції. Це в середньому на 11% дешевше, ніж тижнем раніше.
"За словами виробників, негативний вплив на ціни чинить збільшення пропозиції моркви середньої та низької якості на ринку. На початку весни 2026 року якість цих овочів у сховищах сильно погіршилося, що змушує фермерів розпродувати наявні запаси. У той же час гравці ринку зазначають, що власники якісної моркви, які не мають проблем зі зберіганням, вважають за краще призупинити продажі", - зауважили аналітики.
Як змінилися ціни на моркву за рікСьогодні ціни на моркву в Україні на 64% нижчі, ніж на початку березня 2025 року. При цьому учасники ринку не виключають, що популярний серед українців овоч може подешевшати ще більше.
В Україні можуть зрости ціни на продукти і товари - економіст назвав причину
Главред писав, що за словами кандидата економічних наук Максима Будяєва, зобов'язання України перед Міжнародним валютним фондом ввести ПДВ для ФОП може призвести до підвищення цін на товари і послуги для споживачів.
Більш того, підвищення податків негативно вплине як на споживачів, так і на конкурентоспроможність бізнесу через можливе підвищення цін для покриття додаткових витрат.
Ціни на продукти в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що ціни на овочі борщового набору в Україні наразі у 2-3 рази нижчі, ніж минулого року. Причиною такого обвалу стало не надлишкове виробництво, а скорочення попиту на внутрішньому ринку.
Раніше стало відомо, що ситуація з цінами на м'ясо в Україні чотири роки поспіль перебуває під впливом розв'язаної Росією повномасштабної війни та її наслідків.
Нещодавно в Україні помітно подорожчали якісні яблука — на початку березня роздрібні ціни на популярні сорти, зокрема Golden Delicious і Red Chief, у супермаркетах сягнули близько 70 грн за кілограм.
Про джерело: EastFruit
EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.
