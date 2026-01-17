Рус
Що українська делегація буде доводити команді Трампа в Маямі: Зеленський розповів

17 січня 2026, 16:49
Головне завдання для української делегації – надати всю реальну інформацію про те, що відбувається, про наслідки російських ударів.
Що українська делегація буде доводити команді Трампа
Що українська делегація буде доводити команді Трампа / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Коротко:

  • Увечері Зеленський очікує перші доповіді про зустрічі в США від делегації
  • Україна ніколи не була і не буде перешкодою для миру

Українська делегація на переговорах у Маямі повинна донести до американської сторони розуміння, що Україна ніколи не була перешкодою на шляху до миру, а РФ постійним повітряним терором дискредитує дипломатичний процес. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у зверненні.

Зокрема, глава держави ближче до вечора очікує перші доповіді про зустрічі в Маямі від української делегації у складі Рустема Умерова, Кирила Буданова, Давида Арахамії.

"Головне завдання для української делегації – надати всю реальну інформацію про те, що відбувається, про наслідки російських ударів. Серед іншого, наслідком цього терору є дискредитація дипломатичного процесу, люди втрачають віру в дипломатію, а російські удари постійно погіршують навіть ті невеликі можливості для діалогу, які були", – наголосив Зеленський.

Як підкреслив глава держави, американська сторона повинна це розуміти.

Також президент додав, що потрібен прогрес і щодо документів, які готувалися.

"Україна ніколи не була і не буде перешкодою для миру, і саме від партнерів зараз залежить, чи буде розвиток дипломатії", - зазначив Зеленський.

Дивіться відео звернення Зеленського

Що українська делегація буде доводити команді Трампа в Маямі: Зеленський розповів

Яка мета Путіна у війні – думка експерта

Як писав Главред, зміна підходу Вашингтона до війни стала переломним моментом, який оголив помилки колишньої стратегії стримування і змусив Захід інакше подивитися на справжні наміри Кремля. Про це в інтерв'ю Главреду розповіла секретар форуму російської опозиції на підтримку України Ольга Курносова.

Вона підкреслила, що за часів адміністрації Байдена домінувала логіка уникнення ескалації через страх ядерного протистояння, тому багато кроків навмисно стримувалися, про що неодноразово згадували публічно.

"Стримували український наступ, ситуацію в Курській області, удари по Криму і багато іншого. Попередня американська адміністрація сподівалася, що вдасться досягти стану нестійкої рівноваги: коли Росія не може захопити Україну, але й Україна не може повністю витіснити російські війська до кордонів 1991 року. Багато хто думав, що війна не затягнеться так надовго", - додала вона.

Курносова припустила, що європейські країни не очікували, що Путін насправді готовий просуватися далі вглиб Європи, хоча про такі наміри говорили з самого початку і сам російський диктатор цього не приховував.

Закінчення війни в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Володимир Зеленський доручив фіналізувати і передати для розгляду на найвищому рівні документ про гарантії безпеки для України від Сполучених Штатів.

Раніше Віталій Шапран заявив, що російська влада досі здатна перекладати тягар військових витрат на бізнес і населення через податки, разові збори та інші непрямі механізми. Тому війна може тривати ще довго.

Напередодні Іван Ступак заявив, що в обговоренні закінчення війни сьогодні вже не йдеться про планування повернення України в найближчому майбутньому до кордонів 1991 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

