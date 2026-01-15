Залишилось закрити угоду: в США заявили про останній етап закінчення війни

Американський чиновник позитивно налаштований перед найважчим етапом.

https://glavred.net/war/ostalos-zakryt-sdelku-v-ssha-zayavili-o-poslednem-etape-okonchaniya-voyny-10732532.html Посилання скопійоване

Україна має пройти найскладніший етап перед закінченням війни / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, t.me/V_Zelenskiy_official

Що сказав Вітакер:

Україна близька до закінчення війни

Фінальний етап для завершення війни буде найскладнішим

Посол США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що врегулювання війни країни-агресорки Росії проти України зараз близьке "як ніколи". Про це він заявив під час виступу на заході Президентського фонду імені Рональда Рейгана.

Вітакер зауважив, що завершальні кроки для закінчення війни будуть найскладнішими, однак він "має гарне передчуття".

відео дня

"У футболі останній ярд у червоній зоні - найважчий. Думаю, ця ж ідея застосовна і тут. Останній ярд буде непростим", - наголосив він.

Що залишилось зробити для досягнення миру

Посол США зауважив, що на столі вже є реальна пропозиція і переговори підходять до вирішальної стадії. Попереду в України найважчий, останній крок.

"Я думаю, що зараз ми такі близькі, як не були ніколи. Залишилося, по суті, закрити угоду", - додав він.

Хто може змусити Росію закінчити війну - думка експерта

Главред писав, що за словами секретаря форуму російської опозиції на підтримку України Ольги Курносової, попри величезні збитки і людські жертви Путін навіть через майже 4 роки не готовий зробити крок назад і визнати свою помилку щодо початку війни проти України.

Припинення війни для нього – це зізнатися у тому, що він помилявся. Саме тому сьогодні Путін є головним драйвером війни. Тому треба зробити так, щоб продовження війни для нього було неможливим. Зокрема за рахунок зниження Трампом нафтових цін. Коли в Росії після цього закінчаться нафтові гроші, це може стати фактором, який змусить Путіна зупинити війну.

Закінчення війни в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Володимир Зеленський доручив фіналізувати та передати для розгляду на найвищому рівні документ щодо гарантій безпеки для України від Сполучених Штатів.

Раніше Віталій Шапран заявив, що російська влада досі здатна перекладати тягар військових витрат на бізнес і населення через податки, разові збори та інші непрямі механізми. Тому війна може тривати ще довго.

Напередодні Іван Ступак заявив, що в обговоренні закінчення війни на сьогодні вже не йдеться про планування повернення України в найближчому майбутньому до кордонів 1991 року.

Більше новин:

Про персону: Меттью Вітакер Меттью Джордж Вітакер - американський юрист, політик і дипломат. Посол США в НАТО (з квітня 2025). Член Республіканської партії. Меттью Вітакер народився 29 жовтня 1969 року. Навчався в Університеті Айови, де здобув ступінь бакалавра в галузі комунікацій, а згодом - ступінь магістра ділового адміністрування та доктора юридичних наук у Бізнес-коледжі Тіппі та Юридичному коледжі Університету Айови. У 2002 році Вітакер був кандидатом від Республіканської партії на посаду скарбника штату Айова, але програв. З 2004 по 2009 рік обіймав посаду прокурора США Південного округу Айови, де був відомий агресивним переслідуванням наркоторговців. Вітакер балотувався на первинних виборах Республіканської партії Айови в Сенат США 2014 року. Пізніше він писав статті та виступав у ток-шоу на радіо і кабельних новинних каналах як виконавчий директор Фонду відповідальності та громадянської довіри (FACT), консервативної групи, що захищає інтереси громадян. З лютого 2019 року був старшим радником в офісі заступника генерального прокурора, але вже 2 березня 2019 року подав у відставку. Надалі був гостем новинних та аналітичних програм, зокрема як співробітник CNN, і був пов'язаний з юридичною фірмою Graves Garrett. У серпні 2019 року він став керівним директором Axiom Strategies і Clout Public Affairs. У листопаді 2024 року Дональд Трамп оголосив Вітакера кандидатом на посаду посла США в НАТО у своїй другій адміністрації. 1 квітня 2025 року Сенат затвердив його кандидатуру 52 голосами проти 45, а за два дні він склав присягу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред