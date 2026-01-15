Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Залишилось закрити угоду: в США заявили про останній етап закінчення війни

Анна Косик
15 січня 2026, 13:29оновлено 15 січня, 14:31
3325
Американський чиновник позитивно налаштований перед найважчим етапом.
Трамп, Зеленский, Витакер
Україна має пройти найскладніший етап перед закінченням війни / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, t.me/V_Zelenskiy_official

Що сказав Вітакер:

  • Україна близька до закінчення війни
  • Фінальний етап для завершення війни буде найскладнішим

Посол США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що врегулювання війни країни-агресорки Росії проти України зараз близьке "як ніколи". Про це він заявив під час виступу на заході Президентського фонду імені Рональда Рейгана.

Вітакер зауважив, що завершальні кроки для закінчення війни будуть найскладнішими, однак він "має гарне передчуття".

відео дня

"У футболі останній ярд у червоній зоні - найважчий. Думаю, ця ж ідея застосовна і тут. Останній ярд буде непростим", - наголосив він.

Що залишилось зробити для досягнення миру

Посол США зауважив, що на столі вже є реальна пропозиція і переговори підходять до вирішальної стадії. Попереду в України найважчий, останній крок.

"Я думаю, що зараз ми такі близькі, як не були ніколи. Залишилося, по суті, закрити угоду", - додав він.

Хто може змусити Росію закінчити війну - думка експерта

Главред писав, що за словами секретаря форуму російської опозиції на підтримку України Ольги Курносової, попри величезні збитки і людські жертви Путін навіть через майже 4 роки не готовий зробити крок назад і визнати свою помилку щодо початку війни проти України.

Припинення війни для нього – це зізнатися у тому, що він помилявся. Саме тому сьогодні Путін є головним драйвером війни. Тому треба зробити так, щоб продовження війни для нього було неможливим. Зокрема за рахунок зниження Трампом нафтових цін. Коли в Росії після цього закінчаться нафтові гроші, це може стати фактором, який змусить Путіна зупинити війну.

Закінчення війни в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Володимир Зеленський доручив фіналізувати та передати для розгляду на найвищому рівні документ щодо гарантій безпеки для України від Сполучених Штатів.

Раніше Віталій Шапран заявив, що російська влада досі здатна перекладати тягар військових витрат на бізнес і населення через податки, разові збори та інші непрямі механізми. Тому війна може тривати ще довго.

Напередодні Іван Ступак заявив, що в обговоренні закінчення війни на сьогодні вже не йдеться про планування повернення України в найближчому майбутньому до кордонів 1991 року.

Більше новин:

Про персону: Меттью Вітакер

Меттью Джордж Вітакер - американський юрист, політик і дипломат. Посол США в НАТО (з квітня 2025). Член Республіканської партії. Меттью Вітакер народився 29 жовтня 1969 року. Навчався в Університеті Айови, де здобув ступінь бакалавра в галузі комунікацій, а згодом - ступінь магістра ділового адміністрування та доктора юридичних наук у Бізнес-коледжі Тіппі та Юридичному коледжі Університету Айови.

У 2002 році Вітакер був кандидатом від Республіканської партії на посаду скарбника штату Айова, але програв.

З 2004 по 2009 рік обіймав посаду прокурора США Південного округу Айови, де був відомий агресивним переслідуванням наркоторговців.

Вітакер балотувався на первинних виборах Республіканської партії Айови в Сенат США 2014 року. Пізніше він писав статті та виступав у ток-шоу на радіо і кабельних новинних каналах як виконавчий директор Фонду відповідальності та громадянської довіри (FACT), консервативної групи, що захищає інтереси громадян.

З лютого 2019 року був старшим радником в офісі заступника генерального прокурора, але вже 2 березня 2019 року подав у відставку.

Надалі був гостем новинних та аналітичних програм, зокрема як співробітник CNN, і був пов'язаний з юридичною фірмою Graves Garrett. У серпні 2019 року він став керівним директором Axiom Strategies і Clout Public Affairs.

У листопаді 2024 року Дональд Трамп оголосив Вітакера кандидатом на посаду посла США в НАТО у своїй другій адміністрації. 1 квітня 2025 року Сенат затвердив його кандидатуру 52 голосами проти 45, а за два дні він склав присягу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини США Меттью Вітакер
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Залишилось закрити угоду: в США заявили про останній етап закінчення війни

Залишилось закрити угоду: в США заявили про останній етап закінчення війни

13:29Війна
У РФ почали відкрито погрожувати Європі "ядеркою": названо умову застосування зброї

У РФ почали відкрито погрожувати Європі "ядеркою": названо умову застосування зброї

12:22Світ
"Графіки не діють": в Україні нові відключення після масових обстрілів

"Графіки не діють": в Україні нові відключення після масових обстрілів

12:14Україна
Реклама

Популярне

Більше
Школи переведуть на дистанційне навчання: Зеленський зробив важливу заяву

Школи переведуть на дистанційне навчання: Зеленський зробив важливу заяву

Ціни злетіли вище 50 гривень: в Україні дорожчає базовий продукт

Ціни злетіли вище 50 гривень: в Україні дорожчає базовий продукт

Світло вимикатимуть весь день: нові графіки для Дніпра та області на 15 січня

Світло вимикатимуть весь день: нові графіки для Дніпра та області на 15 січня

Відключення світла в Україні - графіки на 15 січня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 15 січня (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 15 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 15 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

14:42

Люди, народжені в ці місяці, частіше за інших викликають заздрість

14:24

Ключовий продукт вдарить по бюджету українців: що скоро суттєво подорожчає

14:22

Пластична операція закінчилася трагедією: у Києві судитимуть горе-хірурга

14:09

Гороскоп на завтра 16 січня: Левам - випробування, Стрільцям - вигода

13:59

"Пошлю його на...": пісні Лоліти включать до шкільної програми РФ

Курносова: Еліта РФ має вибір - здати Путіна або чекати, поки їх повісять на ліхтаряхКурносова: Еліта РФ має вибір - здати Путіна або чекати, поки їх повісять на ліхтарях
13:37

Вагітна Гросу б'є на сполох щодо свого стану: "Жесть якась коїться"Відео

13:34

Стартувала прем’єра українського детективного трилера у стилі true crimeВідео

13:32

До -15 градусів: синоптики попередили про затяжні морози на Тернопільщині

13:32

Пісок і сіль — давно в минулому: чим насправді рятують дороги від ожеледіВідео

Реклама
13:32

Плани Трампа щодо Гренландії можуть призвести до розширення Євросоюзу – ЗМІ

13:29

Залишилось закрити угоду: в США заявили про останній етап закінчення війни

13:12

Ворог поставив біля ядерних реакторів ЗАЕС небезпечну техніку: що задумала РФ

12:38

Що означає буква "S" у техпаспорті авто: далеко не всі знають її значенняВідео

12:34

Зірка "Сватів" втекла з лікарні через операцію — що сталося

12:30

До весни точно не долежить: чому гниє цибуля і що з цим робитиВідео

12:27

В Україні стрімко зростає попит на сонячні панелі: Арран Індастрі запускає швидкі поставки для бізнесу та домогосподарств актуально

12:22

У РФ почали відкрито погрожувати Європі "ядеркою": названо умову застосування зброї

12:14

"Графіки не діють": в Україні нові відключення після масових обстрілів

12:11

"Змусить Путіна зупинити війну": експертка сказала, хто може дотиснути диктатора

11:58

Нардеп подякував Буданову за повернення українським сім'ям полонених захисників

Реклама
11:48

Росіяни шукають шляхи проникнення: військовий назвав два міста, які під загрозою

11:28

Ось він секретний рецепт: смачний салат з одного інгредієнтаВідео

11:27

Морози посилюються: яка погода буде сьогодні в Харкові

11:19

Як ввічливо попросити сусіда прибрати сніг і не посваритися: що радить етикет

11:19

Звів у могилу Білоножка і Гігу: відома співачка розкрила діагноз зірок

10:59

Тариф на електроенергію з 1 лютого затверджено: чи зміниться сума в платіжках

10:46

Дрони на Київ vs розпакування: Каменських здивувала своїм вчинкомФотоВідео

10:42

Китайський гороскоп на завтра 16 січня: Бикам - тривога, Тиграм - проблеми

10:42

Складнішої ситуації з енергетикою ще не було: озвучено невтішний прогнозВідео

10:34

Привітання з Днем народження чоловікові - красиві картинки, проза і вірші

10:32

Чому 16 січня не можна брати в руки гострі предмети: яке церковне свято

10:22

Сніг, ожеледиця та морози: якою буде погода в Одесі до кінця тижня

10:16

Зрадниця Лоліта розповіла про горе – кого вона втратила

10:10

"Холостяк" Олександр Терен отримав орден від Володимира Зеленського — деталіВідео

09:59

"Нептуни" і стовпи диму в небі: Росію потужно атакували ракети і дрони

09:49

Більшість ран не вогнепальні: ЗМІ дізналися про головні загрози для ЗСУ

09:38

Почались транскордонні атаки: в ISW розкрили плани РФ щодо Харкова і Сум

09:26

Готові віддати останнє: астрологи назвали найщедріші знаки зодіаку

09:21

Окупанти просуваються на сході та півдні України: свіжі карти DeepState

09:20

Олена Зеленська зачарувала своїм новим іміджем - що змінила перша леді

Реклама
09:15

Відключення світла в Україні - графіки на 15 січня (оновлюється)

09:05

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 15 січня (оновлюється)

08:59

Гороскоп Таро на завтра, 16 січня: Скорпіонам - прохання, Рибам - авторитет

08:51

Карта Deep State онлайн за 15 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:43

Аварійні відключення неминучі: експерт розкрив реальну ситуацію зі світлом

08:22

Чоловік Лорак у люті через співачку та її дочку: що вони наробили

08:17

Олександра Кучеренко показала, якою була до весілля з Дмитром Комаровим

08:10

Україна входить у найважчу енергетичну зимуПогляд

07:49

Уламки дрона впали на житловий будинок: що відомо про ранкову атаку на КиївФото

07:32

Офіційно завершила: зірка "Гри престолів" зробила заяву про свою кар'єру

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Регіони
Новини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини Харкова
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кумЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти