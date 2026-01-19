РФ підняла в небо Ту-95: названо терміни нового масованого удару по Україні

Коротко:
- Росія підняла в небо літаки Ту-95
- У повітрі зафіксовано щонайменше два борти
- Впродовж дня очікується перебазування ще не менше п'яти літаків
Країна-агресор Росія, ймовірно, готується до нового ракетного удару по Україні. Окупанти підняли в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95.
Як пише вранці 19 січня моніторинговий канал єРадар, у повітрі не менше двох літаків Ту-95. Вони здійснюють передислокацію з Далекого Сходу на аеродром Енгельс / Оленя.
Монітори відзначають, що впродовж дня запланована передислокація ще не менше п'яти бортів.
"Загроза нанесення масованого ракетного удару в найближчі 48 годин", - йдеться в повідомленні.
Зеленський назвав цілі нових масових ударів РФ
Президент України Володимир Зеленський заявив з посиланням на доповідь Головного управління розвідки, що ворог готує обстріли об'єктів і мереж, що обслуговують атомні електростанції.
За словами глави держави, не фіксується готовність агресора виконувати будь-які домовленості й припиняти війну.
"Натомість є достатньо інформації про підготовку подальших російських ударів по нашій енергетиці та інфраструктурі, включаючи об'єкти та мережі, що обслуговують наші атомні станції", - підкреслив Зеленський.
Атака на Україну 19 січня 2026
В ніч на 19 січня російська окупаційна армія атакувала Україну дронами. Була оголошена повітряна тривога. БПЛА зафіксували в Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській областях.
На Запоріжжі поранені три людини, за добу завдано 684 удари по 34 населених пунктах, пошкоджено житло та інфраструктуру.
У Дніпропетровській області пошкоджено інфраструктуру, транспорт і газопровід. ППО збила 8 дронів. Обійшлося без жертв.
Як писав Главред, у ніч на 19 січня в Одесі прогриміли вибухи. В результаті атаки пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури, вибито вікна комерційних приміщень та автосалону.
За даними ДСНС, в результаті нічної атаки на Одеську область постраждала одна людина.
Російські дрони пошкодили енергетичну, газову та житлову інфраструктуру. Загоряння, що виникли після влучень, ліквідовані.
Навіщо РФ масово атакує Україну: думка експертів
Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов заявив, що головною метою атак РФ залишається столиця України.
"Вони хочуть повністю вимкнути Київ. Харків – це друга столиця, яку вони намагаються знищити вже не перший рік. Але Київ як столиця – це символ. Якщо Київ згасне – вони вважають це своєю величезною перемогою", – сказав Жданов.
Він додав, що останнім часом удари все частіше наносяться по Київській області — в першу чергу по об'єктах енергетичної інфраструктури та високовольтних лініях, що забезпечують електропостачання столиці.
Інші новини:
- Почалися транскордонні атаки: в ISW розкрили плани РФ щодо Харкова і Сум
- РФ готує нову масовану атаку по Україні і удар "Орєшніком" — що стане ціллю
- РФ зруйнувала великий енергооб'єкт: під атакою інфраструктура одразу двох міст
Про персону: Олег Жданов
Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.
З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред