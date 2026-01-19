Рус
РФ підняла в небо Ту-95: названо терміни нового масованого удару по Україні

Анна Ярославська
19 січня 2026, 09:29
Окупанти активізували стратегічну авіацію. Моніторингові канали повідомляють про підготовку РФ до ракетної атаки.
Ракетний удар, Ту-95МС
РФ проводить передислокацію бомбардувальників Ту-95 / Колаж: Главред, фото: structure.mil.ru, t.me/alarmukraine, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Росія підняла в небо літаки Ту-95
  • У повітрі зафіксовано щонайменше два борти
  • Впродовж дня очікується перебазування ще не менше п'яти літаків

Країна-агресор Росія, ймовірно, готується до нового ракетного удару по Україні. Окупанти підняли в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95.

Як пише вранці 19 січня моніторинговий канал єРадар, у повітрі не менше двох літаків Ту-95. Вони здійснюють передислокацію з Далекого Сходу на аеродром Енгельс / Оленя.

Монітори відзначають, що впродовж дня запланована передислокація ще не менше п'яти бортів.

"Загроза нанесення масованого ракетного удару в найближчі 48 годин", - йдеться в повідомленні.

РФ підняла в небо Ту-95: названо терміни нового масованого удару по Україні
​Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Зеленський назвав цілі нових масових ударів РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив з посиланням на доповідь Головного управління розвідки, що ворог готує обстріли об'єктів і мереж, що обслуговують атомні електростанції.

За словами глави держави, не фіксується готовність агресора виконувати будь-які домовленості й припиняти війну.

"Натомість є достатньо інформації про підготовку подальших російських ударів по нашій енергетиці та інфраструктурі, включаючи об'єкти та мережі, що обслуговують наші атомні станції", - підкреслив Зеленський.

Атака на Україну 19 січня 2026

В ніч на 19 січня російська окупаційна армія атакувала Україну дронами. Була оголошена повітряна тривога. БПЛА зафіксували в Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській областях.

На Запоріжжі поранені три людини, за добу завдано 684 удари по 34 населених пунктах, пошкоджено житло та інфраструктуру.

У Дніпропетровській області пошкоджено інфраструктуру, транспорт і газопровід. ППО збила 8 дронів. Обійшлося без жертв.

Як писав Главред, у ніч на 19 січня в Одесі прогриміли вибухи. В результаті атаки пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури, вибито вікна комерційних приміщень та автосалону.

За даними ДСНС, в результаті нічної атаки на Одеську область постраждала одна людина.

Російські дрони пошкодили енергетичну, газову та житлову інфраструктуру. Загоряння, що виникли після влучень, ліквідовані.

    Атака на Одесу в ніч на 19 січня 2026 Фото: t.me/odesaMVA
    Атака на Одесу в ніч на 19 січня 2026 Фото: t.me/odesaMVA
    Атака на Одесу в ніч на 19 січня 2026 Фото: t.me/odesaMVA
    Атака на Одесу в ніч на 19 січня 2026 Фото: t.me/odesaMVA
    Атака на Одесу в ніч на 19 січня 2026 Фото: t.me/odesaMVA
    Атака на Одесу в ніч на 19 січня 2026 Фото: t.me/odesaMVA, ДСНС
    Атака на Одесу в ніч на 19 січня 2026 Фото: t.me/odesaMVA, ДСНС
    Атака на Одесу в ніч на 19 січня 2026 Фото: t.me/odesaMVA, ДСНС
    Атака на Одесу в ніч на 19 січня 2026 Фото: t.me/odesaMVA, ДСНС

Навіщо РФ масово атакує Україну: думка експертів

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов заявив, що головною метою атак РФ залишається столиця України.

"Вони хочуть повністю вимкнути Київ. Харків – це друга столиця, яку вони намагаються знищити вже не перший рік. Але Київ як столиця – це символ. Якщо Київ згасне – вони вважають це своєю величезною перемогою", – сказав Жданов.

Він додав, що останнім часом удари все частіше наносяться по Київській області — в першу чергу по об'єктах енергетичної інфраструктури та високовольтних лініях, що забезпечують електропостачання столиці.

Інші новини:

Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини України війна Росії та України ракетний удар Ракетна атака на Україну
18:51

Що заборонено приносити у школу: уряд затвердив перелік предметів

18:32

Загроза тактичного обвалу: РФ пішла на прорив, названо "гарячий" напрямок

17:53

"Приходьте на моє тренування": Усик різко відповів критикам на закиди про вік

