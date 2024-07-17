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Замах на Трампа планував раніше Іран - CNN

Степан Гафтко
17 липня 2024, 00:52
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Американські спецслужби отримали інформацію про те, що на колишнього президента США Дональда Трампа планувався замах, який готував Іран.
Замах на Трампа планував раніше Іран - CNN
Дональд Трамп / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Після останнього замаху на кандидата в президенти США Дональда Трампа почала поширюватись інформація про те, що на нього планували скоювати замах кілька разів, у тому числі було підтверджено, що до замаху були причетні агенти Ірану. Про це повідомляють журналісти CNN.

Американські спецслужби в останні кілька тижнів отримали інформацію про змову Ірану з метою вбивства колишнього президента США Дональда Трампа.

Проте, зв'язку Ірану із Томасом Метью Круксом, котрий стріляв у Трампа кілька днів тому немає. Служба безпеки США отримала інформацію про те, що на кандидата у президенти країни Дональда Трампа буде вчинено замах, саме тому охоронці посилили захист.

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Скандальні заяви Трампа про війну в Україні

Американський політик, 45-й президент США неодноразово заявляв, що зможе "закінчити війну в Україні за 24 години", якщо його знову переоберуть на посаду глави Білого дому. Також він стверджував, що врешті-решт російському диктатору Володимиру Путіну вдасться захопити Україну. Згідно зі ще однією його заявою, Україні, можливо, доведеться віддати частину території Росії, щоб зупинити війну.

Про самого російського диктатора Володимира Путіна Трамп говорив компліментарно. Зокрема, коментуючи зустріч Путіна і лідера Китаю Сі Цзіньпіна, що відбулася 20 березня 2023 року, Трамп назвав господаря Кремля "дуже розумною людиною".

"Якщо ви бачили днями президента Сі, розумного, найкращого у своїй грі, президента Путіна, розумну, дуже розумну людину, яка стоїть там і говорить про світовий порядок на наступні 100 років", - заявив політик.

За словами Трампа, у нього "чудові стосунки" з диктатором Путіним, що нібито і допоможе йому закінчити війну.

Секретна служба неодноразово попереджала кампанію Трампа про ризики проведення мітингів на відкритому повітрі, які є значно небезпечнішими через обмежені можливості контролю доступу. Представник агентства Ентоні Гульєлмі зазначив, що Секретна служба серйозно ставиться до будь-яких загроз і відповідно реагує.

Трамп, війна та вибори

Раніше повідомлялося, що демократи хочуть, щоб Байден знявся з виборів. З кожним днем дедалі більше демократів у США хочуть, щоб нинішній президент США Джо Байден відмовився від участі в перегонах за крісло президента, повідомляє Anxios.

Нагадаємо, раніше відбулися перші дебати між президентом США Джо Байденом і кандидатом на цю посаду від Республіканської партії Дональдом Трампом. За оцінками глядачів та експертів, чинний глава Білого дому провалив їх, а явним переможцем став республіканець. І це незважаючи на те, що Трампа "спіймали" одразу на тридцяти неправдивих заявах. У Байдена таких було всього дев'ять. Усі подробиці дебатів читайте в матеріалі: Як Байден провалив дебати проти Трампа: основні моменти теледуелі та панічна реакція демократів.

Опитування Wall Street Journal показало, що Трамп перемагає Байдена з різницею 48% проти 42%, а опитування New York Times/Siena показало, що перевага Трампа над Байденом збільшилася на три пункти до 49% проти 43%. Згідно з даними опитування Ipsos і вебсайту 538, незважаючи на перемогу Трампа над Байденом у першому турі дебатів із показниками 60% проти 21%, обидва кандидати майже не втратили свої електоральні позиції.

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