Замах на Трампа планував раніше Іран - CNN

Американські спецслужби отримали інформацію про те, що на колишнього президента США Дональда Трампа планувався замах, який готував Іран.

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Дональд Трамп / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Після останнього замаху на кандидата в президенти США Дональда Трампа почала поширюватись інформація про те, що на нього планували скоювати замах кілька разів, у тому числі було підтверджено, що до замаху були причетні агенти Ірану. Про це повідомляють журналісти CNN.

Американські спецслужби в останні кілька тижнів отримали інформацію про змову Ірану з метою вбивства колишнього президента США Дональда Трампа.

Проте, зв'язку Ірану із Томасом Метью Круксом, котрий стріляв у Трампа кілька днів тому немає. Служба безпеки США отримала інформацію про те, що на кандидата у президенти країни Дональда Трампа буде вчинено замах, саме тому охоронці посилили захист.

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Секретна служба неодноразово попереджала кампанію Трампа про ризики проведення мітингів на відкритому повітрі, які є значно небезпечнішими через обмежені можливості контролю доступу. Представник агентства Ентоні Гульєлмі зазначив, що Секретна служба серйозно ставиться до будь-яких загроз і відповідно реагує.

Трамп, війна та вибори

Раніше повідомлялося, що демократи хочуть, щоб Байден знявся з виборів. З кожним днем дедалі більше демократів у США хочуть, щоб нинішній президент США Джо Байден відмовився від участі в перегонах за крісло президента, повідомляє Anxios.

Нагадаємо, раніше відбулися перші дебати між президентом США Джо Байденом і кандидатом на цю посаду від Республіканської партії Дональдом Трампом. За оцінками глядачів та експертів, чинний глава Білого дому провалив їх, а явним переможцем став республіканець. І це незважаючи на те, що Трампа "спіймали" одразу на тридцяти неправдивих заявах. У Байдена таких було всього дев'ять. Усі подробиці дебатів читайте в матеріалі: Як Байден провалив дебати проти Трампа: основні моменти теледуелі та панічна реакція демократів.

Опитування Wall Street Journal показало, що Трамп перемагає Байдена з різницею 48% проти 42%, а опитування New York Times/Siena показало, що перевага Трампа над Байденом збільшилася на три пункти до 49% проти 43%. Згідно з даними опитування Ipsos і вебсайту 538, незважаючи на перемогу Трампа над Байденом у першому турі дебатів із показниками 60% проти 21%, обидва кандидати майже не втратили свої електоральні позиції.

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