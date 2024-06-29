Виборці Байдена і Трампа відреагували на дебати: результат виявився несподіваним

За підсумками дебатів 60% респондентів вважають, що республіканець Дональд Трамп продемонстрував більш впевнену позицію, ніж демократ Джо Байден.

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Рейтинг Байдена після дебатів істотно не знизився - опитування / Скриншот YouTube-канал WSJ

Попри перемогу 45-го президента США Дональда Трампа над чинним господарем Білого дому Джо Байденом за підсумками першого раунду дебатів, їхні виборчі позиції практично не змінилися. Рейтинг Байдена знизився лише на 1,6%.

Згідно з даними опитування Ipsos і вебсайту 538, не зважаючи на перемогу Трампа над Байденом у першому турі дебатів із показниками 60% проти 21%, обидва кандидати майже не втратили свої електоральні позиції.

Зокрема, Байден втратив лише 1,6% у рейтингах - за нього готові проголосувати 46,7% респондентів.

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Рейтинг Трампа взагалі не змінився і залишився на рівні 43,9%. Найімовірніше, виступ республіканця особливо не вразив американців.

Примітно, опитування проводили до і після дебатів. 1700 із 2543 респондентів дивилися захід повністю або частково. В опитуванні серед тих, хто дивився, похибка оцінюється в 2,1%, серед тих, хто не дивився, - 2,5%.

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Перший раунд дебатів Трампа і Байдена відбувся 28 червня. Велика кількість оглядачів і спостерігачів, зокрема й від демократів, вважають, що Байден мав на них гірший вигляд, ніж Трамп. Близько 67% учасників опитування CNN віддали перемогу республіканцеві.

Байден не має наміру зніматися з виборів і, коментуючи дебати з Трампом, сказав, що йому було "важко дебатувати з брехуном". Також Байден заявив про своє погане самопочуття напередодні та під час дебатів.

Тим часом преса на Заході почала будувати прогнози щодо того, хто може стати кандидатом у президенти США від демократів замість Байдена. Називають фігури Мішель Обами і губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома.

Вибори президента США 2024 Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. 15 листопада минулого року 45-й президент Штатів Дональд Трамп зробив заяву, в якій оголосив про початок своєї передвиборчої кампанії. 25 квітня 2023 року президент Байден оголосив про те, що висуне свою кандидатуру на вибори 2024 року, щоб переобратися на другий термін. У грудні 2023 року Верховний суд штату Колорадо ухвалив рішення про те, що експрезидент Дональд Трамп не має конституційного права балотуватися в президенти США 2024 року. Пізніше штат Мен заборонив Трампу балотуватися в президенти. Позови проти Трампа ґрунтувався на пункті 14 поправки Конституції США. Вона була ратифікована після громадянської війни і свідчить, що американські чиновники, які "беруть участь" у повстанні або заколоті, не можуть обіймати свої посади в майбутньому. У березні 2024 року Дональду Трампу офіційно дозволили брати участь у президентських виборах. Таке рішення ухвалив Верховний суд США.

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