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Демократи хочуть, щоб Байден знявся з виборів якнайшвидше - ЗМІ

Дмитро Відоменко
7 липня 2024, 21:44
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Із кожним днем дедалі більше демократів у США хочуть, щоб нинішній президент США Джо Байден відмовився від участі в перегонах за крісло президента, повідомляє Anxios.
Трамп, Байден
Демократи хочуть, щоб Байден знявся з виборів якнайшвидше - Anxios / Фото: скріншот відео WSJ

Дедалі більше представників Демократичної партії у США хочуть, щоб чинний господар Білого дому Джо Байден відмовився від участі в нових перегонах за крісло президента. Про це повідомляє портал Axios із посиланням на власні джерела.

За їхніми даними, тоді як сам Байден, за підтримки першої леді Джилл Байден і сина Хантера, заявляє, що ніщо, окрім Божого промислу, не переконає його припинити свою передвиборчу кампанію, у представників демократів інші плани.

Так, нібито дедалі більше демократів хочуть, щоб усі, від колишнього президента США Барака Обами до лідерів Конгресу, "благали" Байдена відмовитися від участі у виборах до наступної п'ятниці 12 липня.

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Вибори президента США 2024 року

Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року.

15 листопада минулого року 45-й президент Штатів Дональд Трамп зробив заяву, в якій оголосив про початок своєї передвиборчої кампанії.

25 квітня 2023 року президент Байден оголосив про те, що висуне свою кандидатуру на вибори 2024 року, щоб переобратися на другий термін.

У грудні 2023 року Верховний суд штату Колорадо ухвалив рішення про те, що експрезидент Дональд Трамп не має конституційного права балотуватися в президенти США 2024 року.

Пізніше штат Мен заборонив Трампу балотуватися в президенти.

Позови проти Трампа ґрунтувався на пункті 14 поправки Конституції США. Вона була ратифікована після громадянської війни і свідчить, що американські чиновники, які "беруть участь" у повстанні або заколоті, не можуть обіймати свої посади в майбутньому.

У березні 2024 року Дональду Трампу офіційно дозволили брати участь у президентських виборах. Таке рішення ухвалив Верховний суд США.

Дебати Байдена і Трампа - останні новини

27 червня у США відбулися перші дебати між президентом США Джо Байденом і кандидатом на цей пост від Республіканської партії Дональдом Трампом. За оцінками глядачів та експертів, чинний глава Білого дому провалив їх, а явним переможцем став республіканець. І це незважаючи на те, що Трампа "спіймали" одразу на тридцяти неправдивих заявах. У Байдена таких було всього дев'ять. Усі подробиці дебатів читайте в матеріалі: Як Байден провалив дебати проти Трампа: основні моменти теледуелі та панічна реакція демократів.

Опитування Wall Street Journal показало, що Трамп перемагає Байдена з різницею 48% проти 42%, а опитування New York Times/Siena показало, що перевага Трампа над Байденом збільшилася на три пункти до 49% проти 43%. Згідно з даними опитування Ipsos і вебсайту 538, незважаючи на перемогу Трампа над Байденом у першому турі дебатів із показниками 60% проти 21%, обидва кандидати майже не втратили свої електоральні позиції.

Демократи можуть достроково висунути кандидатуру Джо Байдена на президентські вибори у США, щоб припинити внутрішньопартійні розмови про його заміну після виступу на дебатах із його опонентом Дональдом Трампом. За словами співрозмовників видання Bloomberg, це може статися вже 21 липня, коли відбудеться засідання комітету партії.

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Дональд Трамп Джо Байден президентські вибори в США
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