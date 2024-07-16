"Підкосить Трампа": експерт назвав єдиний шанс Демпартії на виборах у США

65% американців кажуть, що їм не подобається ні Джо Байден, ні Дональд Трамп, каже Олександр Краєв.

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Дональд Трамп і Джо Байден / Скриншот YouTube-канал WSJ

Поки президент Джо Байден у строю, шанси Дональда Трампа на перемогу в президентських виборах у США зростають, і це очевидно, заявив директор програми "Північна Америка" аналітичного центру "Українська призма" Олександр Краєв.

"Але заміна Байдена, навпаки, може політично його підкосити. Не будемо забувати, що понад 65% американців під час опитувань, незважаючи на свої партійні вподобання, кажуть, що їм не подобається ні Байден, ні Трамп", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт каже, що американські виборці чітко вказують, що обидва кандидати потребують заміни.

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"Уявімо, що на цьому тлі виходить Демократична партія і каже: "Ми почули те, що говорять нам люди, і ось, замінили кандидата". По суті, тоді вони на свій бік перетягнуть увесь нейтральний електорат, і той електорат, який в Америці називають даблхейтерами, тобто тих, хто не любить обох кандидатів. І тоді республіканцям доведеться вигадувати щось нове, щоб залишити за собою старий електорат. Але це вже буде зробити набагато важче", - каже він.

Співрозмовник також упевнений у тому, що судові справи щодо Трампа не впливають на його кандидатство і не можуть юридично його зупинити.

"Ми бачимо, що Верховний суд США все-таки втратив судову нейтральність і починає буквально підсуджувати Трампу, виносячи рішення, які дають змогу безстроково переносити ті справи, що стосуються і штурму Капітолію, і ухилення від податків у штаті Нью-Йорк, і спроби використати вибори в штаті Джорджія. І, на жаль, це величезна проблема для судової системи США, тому що вона втрачає не тільки свій нейтралітет, а й свій імідж. Довіра до Верховного Суду зараз перебуває на рівні 12-18% - найнижчого рівня за всю історію Сполучених Штатів, хоча зазвичай довіра до Верховного Суду була навіть вищою, ніж до президента", - додав Краєв.

Хто такий Олександр Краєв Олександр Краєв – директор програми "Північна Америка" аналітичного центру "Українська призма". Директор програми досліджень Трансатлантичного діалогу та взаємин з НАТО Групи стратегічних та безпекових студій. Викладає міжнародну політику в Інституті міжнародних відносин (ІМВ КНУ) та Києво-Могилянській академії (НаУКМА). Дослідницькі інтереси: зовнішня політика та внутрішньополітичні процеси США;

міжнародна політика у Північній Америці;

внутрішня та зовнішня політика Великій Британії;

проблематика ірландського кордону та конфлікту в Північній Ірландії;

міжнародні конфлікти, підходи до пост-конфліктного врегулювання.

Раніше повідомлялося, що демократи хочуть, щоб Байден знявся з виборів. З кожним днем дедалі більше демократів у США хочуть, щоб нинішній президент США Джо Байден відмовився від участі в перегонах за крісло президента, повідомляє Anxios.

Нагадаємо, раніше відбулися перші дебати між президентом США Джо Байденом і кандидатом на цю посаду від Республіканської партії Дональдом Трампом. За оцінками глядачів та експертів, чинний глава Білого дому провалив їх, а явним переможцем став республіканець. І це незважаючи на те, що Трампа "спіймали" одразу на тридцяти неправдивих заявах. У Байдена таких було всього дев'ять. Усі подробиці дебатів читайте в матеріалі: Як Байден провалив дебати проти Трампа: основні моменти теледуелі та панічна реакція демократів.

Опитування Wall Street Journal показало, що Трамп перемагає Байдена з різницею 48% проти 42%, а опитування New York Times/Siena показало, що перевага Трампа над Байденом збільшилася на три пункти до 49% проти 43%. Згідно з даними опитування Ipsos і вебсайту 538, незважаючи на перемогу Трампа над Байденом у першому турі дебатів із показниками 60% проти 21%, обидва кандидати майже не втратили свої електоральні позиції.

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