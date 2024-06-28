Як Байден провалив дебати проти Трампа: основні моменти теледуелі та панічна реакція демократів

Виступ президента США Джо Байдена на дебатах змусив Демократичну партію заговорити про його заміну в списку кандидатів.

https://glavred.net/world/kak-bayden-provalil-debaty-protiv-trampa-osnovnye-momenty-teledueli-i-panicheskaya-reakciya-demokratov-10576592.html Посилання скопійоване

Дональд Трамп і Джо Байден 27 червня провели перші теледебати / Фото: скріншот відео

У США відбулися перші дебати між президентом США Джо Байденом і кандидатом на цю посаду від Республіканської партії Дональдом Трампом. За оцінками глядачів та експертів, чинний глава Білого дому провалив їх, а явним переможцем став республіканець. І це попри те, що Трампа "спіймали" одразу на тридцяти неправдивих заявах. У Байдена таких було всього дев'ять.

Теледуель 81-річного Байдена і 78-річного Трампа перед виборами президента відбулася у штаб-квартирі CNN в Атланті й тривала 90 хвилин. Між опонентами виникла суперечка, коли вони торкнулися питання війни Росії проти України.

Як пише CNN, опоненти не потиснули один одному руки, коли вийшли на сцену. Перед дебатами двоє давніх помічників Байдена сказали, що очікують, що Байден "найімовірніше" не простягне руку, причому один із них сказав: "Це не обов'язково: він не повинен був цього робити 2020 року, навіщо змінювати це зараз?".

Зазначимо, востаннє Трамп і Байден зустрічалися на дебатах 2020 року - тоді вони не потиснули один одному руки через протокол Covid-19.

Дивіться відео - Байден і Трамп не потиснули один одному руки перед дебатами:

Дебати Байдена і Трампа тривали 90 хвилин / скріншот

Про що говорили Байден і Трамп

Модератори CNN заздалегідь не повідомляли, які теми і в якій послідовності вони запропонують кандидатам. У підсумку їм ставили запитання з широкого списку тем. Утім, Байден і Трамп відповідали не на поставлене запитання, а поверталися до своїх попередніх міркувань.

Говорячи про економіку, кандидати обмінялися думками щодо інфляції, робочих місць і податкової політики.

Байден зазначив, що вона процвітає і навряд чи ситуація колись була кращою, хоча "є над чим працювати". Зі свого боку, Трамп наполягав, що "економіка зазнає краху" і в ній панує повний безлад.

Заяви Байдена і Трампа про війну в Україні

Питання війни в Україні стало найзмістовнішою частиною дискусії.

Основні заяви Дональда Трампа:

Україна програє у війні з РФ і "втрачає дуже багато солдатів на полі бою". Причиною такої ситуації політик назвав "дурні рішення Байдена".

Щоразу, як президент України Зеленський приїжджає до США, він "везе із собою $60 млрд у кишені". На думку Трампа, "це потрібно припинити".

Трамп вважає неприйнятними пропозиції РФ для завершення війни.

Республіканець пообіцяв закінчити війну перед тим, як вступити на посаду, якщо виграє вибори. Утім, як він збирається це зробити - не пояснив.

Трамп заявив, що Путін не ввів би війська в Україну, якби США керував політик, якого президент РФ би поважав. За його словами, "Росія забрала багато земель за часів Обами і Байдена. При мені - ні". Трамп додав: "Путін знав, що зі мною не можна грати".

Основні заяви Джо Байдена:

Байден назвав Путіна військовим злочинцем, який убив тисячі людей.

"Путіну потрібна вся Україна", він хоче відновити те, що було частиною радянської імперії, впевнений глава Білого дому.

Після України Путін піде в Польщу, Білорусь і країни НАТО.

Байден назвав нісенітницею всі коментарі, які Трамп говорить про війну Росії проти України.

Перемога кандидата в президенти Дональда Трампа призведе до Третьої світової війни.

І Трамп, і Байден робили неправдиві заяви під час президентських дебатів

Як пише CNN, і президент Джо Байден, і ексглава Білого дому Дональд Трамп виступили з неправдивими і такими, що вводять в оману, заявами під час президентських дебатів. Рахунок веде республіканець.

На дебатах у четвер, 27 червня, Трамп зробив понад 30 неправдивих заяв.

"Неодноразова брехня Трампа включала його твердження про те, що:

деякі штати, очолювані демократами, дозволяють страчувати немовлят після народження;

під час його президентства не було терористичних атак;

США надали Україні більше допомоги, ніж Європа;

Байден протягом багатьох років називав чорношкірих людей "суперхижаками";

Байден планує збільшити податки для населення в чотири рази;

американці не оплачують вартість його тарифів щодо Китаю та інших країн;

Європа не приймає американські автомобілі;

фальсифікацій на виборах 2020 року не було;

у США наразі найбільший дефіцит бюджету і найбільший торговельний дефіцит із Китаєм. Насправді обидва рекорди було зафіксовано за Трампа".

Під час дебатів Байден зробив щонайменше дев'ять неправдивих або таких, що вводять в оману, заяв. Зокрема, він використовував неправдиві цифри, говорячи про національну програму медичного страхування Medicare; неправдиво стверджував, що жодного американського солдата не було вбито під його керівництвом; повторив свої звичні цифри, що вводять в оману, про податкові ставки мільярдерів. Також Байден необґрунтовано заявив, що Трамп хоче ліквідувати систему соціального забезпечення і заявив, що рівень безробіття нібито становив 15%, коли він вступив на посаду.

Байден назвав Трампа "лузером"

Під час дебатів Трамп став заперечувати, що називав загиблих американських солдатів "лузерами".

Байден у відповідь заговорив про свого сина Бо, який помер 2015 року від пухлини мозку (він теж був ветераном американської армії).

"Мій син не був сосунком. Він не був лузером. Це ти сосунок. Це ти лузер", - сказав нинішній президент США.

Дивіться відео - Байден назвав Трампа "лузером":

Виступ Байдена на дебатах ставить під питання його переобрання

Американські ЗМІ пишуть, що "Байден продемонстрував найслабший виступ відтоді, як Джон Ф. Кеннеді та Річард Ніксон 1960 року поклали початок традиції теледебатів".

"Стало зрозуміло, що ось-ось вибухне політична катастрофа, щойно 81-річний головнокомандувач незграбно піднявся на сцену в Атланті й став за вісім футів від експрезидента Дональда Трампа", - зазначає CNN.

За даними каналу, "серед демократів почалася повномасштабна паніка через ідею йти на вибори з такою слабкою фігурою на чолі списку".

Politico цитує колишнього співробітника Білого дому, який назвав виступ президента "жахливим".

"Бідоласі варто було б трохи розім'ятися. І випити чаю. Або віскі", - сказав один із ветеранів-демократів.

Деякі демократи вже відкрито заявляли, що Байден має припинити свою кампанію.

"Байдену потрібно піти. Жодних сумнівів", - сказав великий донор-демократ і прихильник нинішнього президента.

Колишня глава пресслужби Білого дому Кейт Бедінгфелд назвала виступ Байдена "таким, що розчаровує".

"Його найголовнішим завданням було довести американському народові, що у нього є енергія та витривалість, але він цього не зробив", - сказала вона.

Видання New York Times пише, що Байдену доведеться зіткнутися з цілим потоком закликів знятися з виборів.

"Байден ось-ось зіткнеться з наростаючим потоком закликів піти у відставку. Джо користувався великою любов'ю серед демократів. Вона вичерпалася", - цитує NYT стратега, який працює на Демократичну партію та публічно підтримав Байдена.

"Партії існують для того, щоб перемагати. Людина на сцені з Трампом не може перемогти. Страх перед Трампом придушив критику Байдена. Тепер цей же страх підживлюватиме заклики до його відставки", - додав він.

Кого підтримали глядачі - опитування CNN

Після дебатів журналісти CNN провели опитування спостерігачів і запитали: "Хто, на вашу думку, виграв сьогоднішні дебати?".

Джо Байден набрав - 33%, Дональд Трамп - 67%.

Хто переміг на теледебатах - опитування CNN

Дивіться повне відео - Дебати Трамп vs Байден 27 червня 2024 року:

Вибори президента США

Чергові вибори президента Сполучених Штатів Америки заплановані на 5 листопада 2024 року. Це будуть шістдесяті вибори глави американської держави, у межах яких обиратимуть нового 47-го президента.

Головні кандидати на посаду президента - республіканець Дональд Трамп і демократ Джо Байден. Навесні обидва політики перемогли на праймеріз своїх партій.

Навесні 20234 року, згідно з опитуваннями, Трамп користувався підтримкою 49% американських виборців. Рейтинг чинного господаря Білого дому Джо Байдена становив 43%.

Політичний аналітик Олександр Кочетков пояснив, хто кращий для України - Байден чи Трамп. Він припустив, що Трамп за певних умов може посилити підтримку Києва.

Інші новини за темою:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред