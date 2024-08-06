УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Підтримка України посилюватиметься, але є три "але": політолог розкрив деталі

Анна Ярославська
6 серпня 2024, 11:32
62
Санкції щодо Росії посилюватимуться й надалі. Але одночасно виникатиме і питання, до якої міри їх можна посилювати.
Олександр Морозов, ЗСУ
Олександр Морозов оцінив, що буде з допомогою Україні після виборів у США / Колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, facebook.com/amoro59, ОП

Підтримка України Сполученими Штатами Америки посилюватиметься незалежно від того, яка партія переможе на виборах - Демократична чи Республіканська. Однак є три фактори, які можуть вплинути на цей процес. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політолог Олександр Морозов.

За його словами, вже закладені інституційні механізми для допомоги Україні. Вони працюватимуть незалежно від того, хто в підсумку опиниться в Білому домі - демократи чи республіканці.

"Американська держава заклала довгострокову допомогу Україні приблизно на 5-10 років. Допомога не створює можливості для перелому у війні, але вона забезпечить підтримку", - сказав Морозов.

При цьому, хоча допомога Україні посилюватиметься, потрібно реалістично дивитися на стан речей.

"Для гравців глобальної політики, таких як США, Китай, Туреччина і Євросоюз (як об'єднання, так і окремих країн), політика щодо Києва залежатиме від трьох фундаментальних чинників: демографії, ситуації на ринку нафти і політики санкцій", - зазначив політолог.

1. Демографічний фактор. З цього погляду війна Росії та України - це війна великої країни та малої.

"У Росії невипадково постійно обговорюється мобілізація, якої поки що немає і, можливо, зовсім не буде. Але реалістичне розуміння того, який масштаб країни, яка напала на Україну, буде обмежувати різні ідеї щодо швидкої перемоги над РФ", - сказав він.

2. Ситуація на ринку нафти.

"Усі добре розуміють, що концепції обвалення ринку нафти дуже слабкі", - зазначив Морозов.

3. Санкційна політика.

"Що стосується санкцій, то тут проблема полягає в наступному: що далі розвивається політика санкцій, то більше в найрізноманітніших політичних колах Європи та світу буде обговорень того, в який саме момент економіка перетворюється на інструмент глобальної зброї. Адже одна справа - санкції, які запроваджуються для демонстрації неприйняття чиєїсь політики, а інша - обмеження, що розростаються, приміром, до відмови в страхуванні морських вантажів, що перешкоджають будь-яким трансакціям", - пояснив експерт.

На думку Морозова, санкції щодо Росії посилюватимуться й надалі. Але одночасно буде і виникати питання, до якої міри їх можна посилювати. Світові економісти і політики почнуть говорити, що руйнується глобальний вільний ринок.

"Я не кажу, що вплив на ситуацію всіх трьох чинників - це правильно і так має і бути. Але ці фактори будуть обговорюватися, і це потрібно враховувати", - резюмував Морозов.

Дивіться відео - Інтерв'ю Олександра Морозова Главреду:

Хто такий Олександр Морозов

Олександр Морозов - російський журналіст, політолог, політичний філософ. У 2011-2014 рр. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – викладач Бохумського університету в Німеччині, 2015-2016 - співробітник німецького видання Deutsche Welle. Науковий співробітник, викладач Карлова університету Центру російських досліджень Бориса Нємцова (Прага). Керівник Інституту вільної Росії.

У лютому 2022 року Олександр Морозов підписав відкритий лист російських вчених та наукових журналістів із засудженням військового вторгнення Росії в Україну та закликом вивести війська з території України.

Вибори в США - останні новини

2 серпня у США відбулося голосування, під час якого демократи обрали свого офіційного кандидата в президенти на виборах 2024 року. За рішенням Демократичної партії, цим кандидатом стала віцепрезидентка Камала Гарріс.

Кандидатура Гарріс на пост президента США з'явилася після того, як 21 липня президент США Джо Байден оголосив про зняття своєї кандидатури з виборів. Тоді Байден підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як нову кандидатку від демократів.

Віцепрезидентка Сполучених Штатів Камала Гарріс також офіційно оголосила себе кандидаткою в президенти. У передвиборчому ролику заявляється, що Трамп і Джей Ді Венс хочуть створити зі США "країну хаосу, страху і ненависті, але ми вибираємо свободу".

Згідно з останнім опитуванням CBS News, кандидат у президенти США Камала Гарріс обійшла свого опонента на виборах США Дональда Трампа за рівнем підтримки населення. Представниця від демократів випередила експрезидента на 1%.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США військова допомога Олександр Морозов
Реклама

Головне за день

Путін "довгим рублем" жене всіх на війну: як Кремль намагається вирішити велику проблему

Путін "довгим рублем" жене всіх на війну: як Кремль намагається вирішити велику проблему

12:00 Аналітика
"ЗСУ під загрозою оточення": Згурець заявив про складну ситуацію під Торецьком

"ЗСУ під загрозою оточення": Згурець заявив про складну ситуацію під Торецьком

11:57 Україна
F-16 уже в Україні: що відомо про винищувачі та як вони допоможуть ЗСУ

F-16 уже в Україні: що відомо про винищувачі та як вони допоможуть ЗСУ

10:20 Аналітика
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Який регіон «потрясе»: в Україні очікується землетрус 5147

Який регіон "потрясе": в Україні очікується землетрус

Україна розгорнула мільйон штиків проти РФ: у Defense Express розповіли про диво на фронті 4906

Україна розгорнула мільйон штиків проти РФ: у Defense Express розповіли про диво на фронті

Перемир'я не чекаю : Максим Галкін показав справжнє обличчя Алли Пугачової 4105

"Перемир'я не чекаю": Максим Галкін показав справжнє обличчя Алли Пугачової

Україна опублікувала жорстку заяву на адресу Малі та попередила про наслідки 3269

Україна опублікувала жорстку заяву на адресу Малі та попередила про наслідки

Останні новини

12:16

"Хочу подякувати своїй душі": донька Наталії Могилевської довела всіх до сліз

12:00

Путін "довгим рублем" жене всіх на війну: як Кремль намагається вирішити велику проблему

11:57

"ЗСУ під загрозою оточення": Згурець заявив про складну ситуацію під Торецьком

11:42

"Ви - ніхто": Узєлков зробив дивну заяву

11:32

Підтримка України посилюватиметься, але є три "але": політолог розкрив деталіВідео

Трамп не поступиться Путіну територією України, цього року перемовин не буде - МорозовТрамп не поступиться Путіну територією України, цього року перемовин не буде - Морозов
11:31

Покладе край терору: політолог оцінив шанси України на підтримку після виборів в США

11:29

Якою буде погода в Україні восени 2024 року: з'явився перший прогноз синоптика

11:12

Китайський гороскоп на завтра, 7 серпня: Коням - невдача, Мавпам - образа і стрес

11:00

"Агресивне" зіркоутворення може поглинути Землю: астрономи б'ють на сполох

Реклама
10:54

Церковне свято 7 серпня: що заборонено робити після Яблучного Спаса

10:31

Відмова від титулу: спливла правда про проблеми Кейт Міддлтон - ЗМІ

10:25

Іран готується до війни з Ізраїлем: у NYT розкрили, яку роль відіграє Росія

10:22

Білий дім сказав "ні": Україна мала шанс підірвати найкращі військові літаки РФ

10:20

F-16 уже в Україні: що відомо про винищувачі та як вони допоможуть ЗСУ

10:12

РФ атакувала житловий квартал у центрі Харкова: під ударом будівля поліклініки

10:02

Чому не можна загортати сир у харчову плівку

09:18

Окупанти впритул міста: ситуація в Торецьку ускладнилась, триває евакуація

09:12

Путініст Тарзан наплював на маму Наташі Корольової - що сталося

08:38

РФ атакувала Київщину "Іскандерами": що відомо про наслідки удару

08:33

Після передачі Україні F-16: у Держдепі США пояснили позицію щодо ударів по РФ

Реклама
08:10

Які плани Путіна на війну найближчими місяцямиПогляд

07:59

Повідомив особисто: у "кримнашиста" Ігоря Ніколаєва поповнення у сім'ї

07:59

Дві області РФ атакували дрони: лунали вибухи, спалахнули пожежі

07:10

Треба перекласти один сірник, щоб знайти розгадку: лише одиниці встигнуть за 7 секунд

06:59

Буданов планував операцію проти "вагнеррівців" у Малі з 2023 року - The Times

06:10

Україну накрив наймасштабніший провал

05:55

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба знайти цифру 6 за 3 секунди

04:30

"Саме цієї мети добиватиметься Путін": Кремль має хитрий план щодо України – МорозовВідео

04:04

Жінка показала геніальний метод, як легко вимити вікна: сусіди будуть заздрити

03:22

Жовтіє листя на рослинах: причини і поради від садівників, які врятують урожайВідео

03:08

Україна під атакою потужної магнітної бурі: коли почнеться новий шторм

02:34

Атака "Шахедів": на Хмельниччині було чутно вибухи

02:33

Наблизить кінець війни: політолог назвав фактор розвалу системи влади в РФВідео

02:03

Майк Тайсон розповів Ф'юрі, як йому перемогти Усика в реванші

02:00

Максим Галкін публічно принизив Аллу Пугачову - що витворив гуморист

01:30

Камалія зізналася, що не розповіла дітям про її розлучення з Мохаммадом Захуром

01:06

Як Сатурн на днях спас Землю: гігант викинув небезпечну комету за межі галактики

00:27

Захистять життя воїнів ЗСУ: у МОУ презентували нові українські безпілотники

00:24

Пілот Джус міг вижити: мама загиблого льотчика розповіла про важливий нюансФото

05 серпня, понеділок
23:41

Де і коли дивитися боксерський бій Хижняка за золото Олімпіади-2024

Реклама
23:40

Які речі не можна віддавати іншим: невдачі будуть іти по п’ятах

23:38

У 62-річного Тома Круза роман із 25-річною співачкою - ЗМІ

23:11

Київ під обстрілом: РФ атакувала країну ракетами і дронами

23:07

Вже цієї ночі: резонансна заява Трампа щодо нападу Ірану на Ізраїль

22:42

Трамп дав Зеленському несподівану обіцянку щодо завершення війни - Politico

22:38

Мінус кілька бліндажів РФ: морпіхи показали успішну роботу дронамиВідео

22:35

"Одна голова": путіністка Надія Бабкіна жахнула фанатів своїм виглядом - що з нею

22:34

"Тато" серіалу "Твін Пікс" невиліковно хворий - Девід Лінч не може вийти з дому

22:28

На заводі Ростеха в Росії стався великий вибух

21:56

Раптово помер відомий народний артист України - перші деталі

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Лайфхаки и хитрости
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти