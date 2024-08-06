Підтримка України посилюватиметься, але є три "але": політолог розкрив деталі

Санкції щодо Росії посилюватимуться й надалі. Але одночасно виникатиме і питання, до якої міри їх можна посилювати.

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Олександр Морозов оцінив, що буде з допомогою Україні після виборів у США / Колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, facebook.com/amoro59, ОП

Підтримка України Сполученими Штатами Америки посилюватиметься незалежно від того, яка партія переможе на виборах - Демократична чи Республіканська. Однак є три фактори, які можуть вплинути на цей процес. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політолог Олександр Морозов.

За його словами, вже закладені інституційні механізми для допомоги Україні. Вони працюватимуть незалежно від того, хто в підсумку опиниться в Білому домі - демократи чи республіканці.

"Американська держава заклала довгострокову допомогу Україні приблизно на 5-10 років. Допомога не створює можливості для перелому у війні, але вона забезпечить підтримку", - сказав Морозов.

При цьому, хоча допомога Україні посилюватиметься, потрібно реалістично дивитися на стан речей.

"Для гравців глобальної політики, таких як США, Китай, Туреччина і Євросоюз (як об'єднання, так і окремих країн), політика щодо Києва залежатиме від трьох фундаментальних чинників: демографії, ситуації на ринку нафти і політики санкцій", - зазначив політолог.

1. Демографічний фактор. З цього погляду війна Росії та України - це війна великої країни та малої.

"У Росії невипадково постійно обговорюється мобілізація, якої поки що немає і, можливо, зовсім не буде. Але реалістичне розуміння того, який масштаб країни, яка напала на Україну, буде обмежувати різні ідеї щодо швидкої перемоги над РФ", - сказав він.

2. Ситуація на ринку нафти.

"Усі добре розуміють, що концепції обвалення ринку нафти дуже слабкі", - зазначив Морозов.

3. Санкційна політика.

"Що стосується санкцій, то тут проблема полягає в наступному: що далі розвивається політика санкцій, то більше в найрізноманітніших політичних колах Європи та світу буде обговорень того, в який саме момент економіка перетворюється на інструмент глобальної зброї. Адже одна справа - санкції, які запроваджуються для демонстрації неприйняття чиєїсь політики, а інша - обмеження, що розростаються, приміром, до відмови в страхуванні морських вантажів, що перешкоджають будь-яким трансакціям", - пояснив експерт.

На думку Морозова, санкції щодо Росії посилюватимуться й надалі. Але одночасно буде і виникати питання, до якої міри їх можна посилювати. Світові економісти і політики почнуть говорити, що руйнується глобальний вільний ринок.

"Я не кажу, що вплив на ситуацію всіх трьох чинників - це правильно і так має і бути. Але ці фактори будуть обговорюватися, і це потрібно враховувати", - резюмував Морозов.

Дивіться відео - Інтерв'ю Олександра Морозова Главреду:

Хто такий Олександр Морозов Олександр Морозов - російський журналіст, політолог, політичний філософ. У 2011-2014 рр. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – викладач Бохумського університету в Німеччині, 2015-2016 - співробітник німецького видання Deutsche Welle. Науковий співробітник, викладач Карлова університету Центру російських досліджень Бориса Нємцова (Прага). Керівник Інституту вільної Росії. У лютому 2022 року Олександр Морозов підписав відкритий лист російських вчених та наукових журналістів із засудженням військового вторгнення Росії в Україну та закликом вивести війська з території України.

Вибори в США - останні новини

2 серпня у США відбулося голосування, під час якого демократи обрали свого офіційного кандидата в президенти на виборах 2024 року. За рішенням Демократичної партії, цим кандидатом стала віцепрезидентка Камала Гарріс.

Кандидатура Гарріс на пост президента США з'явилася після того, як 21 липня президент США Джо Байден оголосив про зняття своєї кандидатури з виборів. Тоді Байден підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як нову кандидатку від демократів.

Віцепрезидентка Сполучених Штатів Камала Гарріс також офіційно оголосила себе кандидаткою в президенти. У передвиборчому ролику заявляється, що Трамп і Джей Ді Венс хочуть створити зі США "країну хаосу, страху і ненависті, але ми вибираємо свободу".

Згідно з останнім опитуванням CBS News, кандидат у президенти США Камала Гарріс обійшла свого опонента на виборах США Дональда Трампа за рівнем підтримки населення. Представниця від демократів випередила експрезидента на 1%.

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