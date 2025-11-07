Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

В РФ заявили про підготовку диверсії на ЗАЕС: експерт оцінила ризик аварії

Анна Косик
7 листопада 2025, 10:40
33
Кошарна пояснила, чи існує ризик швидкої аварії на ЗАЕС через технічний фактор.
ЗАЭС
Наскільки небезпечне для ЗАЕС розплавлення активної зони реакторів / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що розповіла експертка:

  • Розплавлення активної зони реакторів світ вже пережив на "Фукусімі"
  • На ЗАЕС важка аварія з технічних причин не може настати за кілька днів
  • Небезпека на станції може підвищитися через дії росіян

Розвідка країни-агресорки Росії оприлюднила інформацію, нібито Захід розглядає варіант диверсії на ЗАЕС із розплавленням активної зони ядерних реакторів.

Однак це не більш ніж чергова брехня, яка зараз вкладається в парадигму так званого ядерного питання. Про це в інтерв'ю Главреду розповіла незалежний експерт з питань ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна.

відео дня

Коли світ стикався з катастрофою через розплавлення активної зони реакторів

Експерт зазначила, що тяжка аварія з розплавленням активної зони свого часу сталася на "Фукусімі". Тоді внаслідок землетрусу та цунамі резервні дизель-генератори, які розташовувалися на узбережжі, були затоплені.

"Через це не вдалося відновити резервне електропостачання для систем безпеки, які забезпечують прокачування води у реакторах. На момент аварії реактори вже були зупинені аварійним захистом через землетрус, але в кожному їх були басейни витримки відпрацьованого ядерного палива", - розповіла вона.

Після того, як реактори були без охолодження 72 години, почався процес випаровування води з цих басейнів. Розплавлення активної зони стало результатом цього і через високі температури цирконієвий сплав, з якого зроблені оболонки тепловиділяючих елементів, вступив у хімічну реакцію з водою - виділявся водень.

"Саме через накопичення водню під дахом стався вибух, адже вже 4% водню об'ємом повітря створюють вибухову суміш. Тому вибух був не ядерним, не атомним, а саме водневим, і вже після вибуху стався вихід радіоактивних речовин", - додала Кошарна.

Який негативний сценарій може чекати Запорізьку АЕС

Експерт наголосила, що на Запорізькій АЕС вже понад два роки всі реактори перебувають у стані холодної зупинки, температура і тиск в них знижені. Станція неодноразово працювала на резервних дизель-генераторах і в результаті нічого не сталося.

В РФ заявили про підготовку диверсії на ЗАЕС: експерт оцінила ризик аварії
ЗАЕС / Інфографіка: Главред

В цілому, на Запорізькій АЕС є 20 дизель-генераторів та ще 18-20 мобільних дизель-генераторів. Їх станція закупила після аварії на "Фукусімі".

"Тоді (під час роботи ЗАЕС на резервних генераторах - Главред) нічого не сталося, тому що система охолодження працювала - вода прокачувалась, і її потрібно було значно менше, ніж під час роботи реактора на потужності або при аварійній зупинці. У таких випадках, коли реактор тільки зупиняється, а його температура ще висока, потрібно багато часу, щоб вона знизилася", - пояснила Кошарна.

Тому, якщо уявити гіпотетичну ситуацію, коли відмовлять всі генератори, навіть у такому разі до настання важкої аварії пройде не 72 години, а орієнтовно до 100 днів, за оцінками фахівців-атомників.

"Тому зараз, якщо й чекати на небезпеку, то не з технічного боку, а скоріше з боку якихось російських провокацій - умовно кажучи, "підлянку", як це у них часто буває", - підсумувала експерт.

Ситуація на Запорізькій АЕС - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російська пропаганда запустила чергову вигадку про нібито підготовку Україною спільно з країнами НАТО диверсії на Запорізькій атомній електростанції, що перебуває під окупацією РФ.

Напередодні стало відомо, що Запорізька атомна електростанція перебуває у критично небезпечному режимі, адже не може довго функціонувати лише на генераторах

Раніше російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін пригрозив ударами по українських атомних електростанція у відповідь на нібито удари ЗСУ по Запорізькій АЕС.

Читайте також:

Про персону: Ольга Кошарна

Кошарна Ольга Павлівна (нар. 8 жовтня 1955 року) – ексчлен колегії Державної інспекції ядерного врегулювання України,

директор з питань інформації та зв'язків з громадськістю асоціаціх "Український ядерний форум", кандидат хімічних наук.

Незалежна експертка з питань ядерної енергетики та безпеки.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Запорізька АЕС новини України Ольга Кошарна
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Орбан їде до Білого дому: що вимагатиме від Трампа

Орбан їде до Білого дому: що вимагатиме від Трампа

12:16Політика
З Білорусі до Києва - 440 км: у Forbes попередили про нові загрози для України

З Білорусі до Києва - 440 км: у Forbes попередили про нові загрози для України

11:12Світ
РФ завдала нових ударів по енергетиці: де 7 листопада не буде світла

РФ завдала нових ударів по енергетиці: де 7 листопада не буде світла

10:57Україна
Реклама

Популярне

Більше
Росія готує новий масований удар по Україні - де вже лунають перші вибухи

Росія готує новий масований удар по Україні - де вже лунають перші вибухи

Небезпечна 7-бальна магнітна буря обрушилася на Україну: скільки вона триватиме

Небезпечна 7-бальна магнітна буря обрушилася на Україну: скільки вона триватиме

Камалія попрощалася з донькою: що сталося

Камалія попрощалася з донькою: що сталося

ЗСУ почали бити по підстанціях Москви - чи може столиця РФ зануритись у темряву

ЗСУ почали бити по підстанціях Москви - чи може столиця РФ зануритись у темряву

Які люди мають найбільшу удачу у житті: відповідь ховається в місяці народження

Які люди мають найбільшу удачу у житті: відповідь ховається в місяці народження

Останні новини

13:24

В Україну мчить різке похолодання: названа дата, коли погода остаточно зіпсується

13:22

Найшвидший сніданок з яйця: три інгредієнти, 40 секунд і все готово

13:16

Вийшла з себе: Гузєєва влаштувала гучні розбірки в аеропортуВідео

13:04

Під Курдюмівкою вбито головного героя відомого російського серіалу

13:01

Астрологи назвали найзавзятіших знаків зодіаку: завжди йдуть до кінця

Росіяни не самогубці, їм потрібна цілісна станція: Ольга Кошарна - про погрози Кремля аварією на ЗАЕСРосіяни не самогубці, їм потрібна цілісна станція: Ольга Кошарна - про погрози Кремля аварією на ЗАЕС
12:49

В СРСР цю закуску розмітали зі столу за хвилину: рецепт давно забутої страви

12:39

Нова фаворитка Путіна, якій приписують роман з диктатором, серйозно зганьбилася

12:33

Елітна квартира родини Гетманцева в Ніцці за майже 1 млн євро підриває довіру до влади — політолог

12:32

Одна ампула - і рослина в цвіту: названо копійчаний аптечний засіб для декабристаВідео

Реклама
12:22

Почнеться справжня "біла смуга": кому раптово пощастить до кінця рокуВідео

12:16

Орбан їде до Білого дому: що вимагатиме від Трампа

12:06

На вагу золота: ціна базового продукту шокувала українців

11:49

Під загрозою шість областей: ЗМІ назвали головну небезпеку російських КАБів

11:43

Китайський гороскоп на завтра 8 листопада: Кроликам - образа, Мавпам - загроза

11:42

ТСК ВР: великі премії та гонорари керівництву "Укренерго" за каденції Кудрицького були закладенні в тарифи для населення

11:26

"Можуть сплачувати": у ВРУ заговорили про підвищення тарифів для населення

11:22

Путініст Стас Михайлов відправляє дітей із РФ - що сталося

11:12

З Білорусі до Києва - 440 км: у Forbes попередили про нові загрози для України

10:57

РФ завдала нових ударів по енергетиці: де 7 листопада не буде світла

10:51

"Мені не близька": зрадниця Ані Лорак приголомшила одкровенням про доньку

Реклама
10:48

Чому 8 листопада не можна перевантажувати себе: яке церковне свято

10:40

В РФ заявили про підготовку диверсії на ЗАЕС: експерт оцінила ризик аварії

10:36

Є влучання: росіяни атакували енергетику в Одеській областіФото

10:29

У РФ напали на сестру Регіни Тодоренко - як відреагувала запроданка

10:19

Хто стоїть за найгучнішими злочинами країни: телеканал 2+2 покаже ексклюзивні кадри спецоперацій у документальному серіалі "ДБР. Резонансні розслідування"

10:04

Україні загрожує "вічна війна": з’явився тривожний прогноз

09:55

Рік О'Коннелл повертається: кінофраншизу "Мумія" готують до нового фільму

09:32

Уперше за багато років: Каменських прибрала кучері та кардинально змінила образ

09:28

Вогняна ніч у Криму: ССО знищили ворожі резервуари та поїзди з паливомВідео

09:23

Мало і дорого: в Україні став дефіцитом базовий продукт, що буде з цінами

09:15

Гороскоп на завтра 8 листопада: Терезам - велика удача, Стрільцям - радість

09:00

300+ курсів замість хаотичних тренінгів: БаДМ формує культуру навчання новини компанії

08:45

Tomahawk і не тільки: Україна веде позитивні переговори зі США

08:31

Армія РФ вперше за понад два роки близька до великого завоювання України - WSJ

08:27

Бої за Покровськ: що відбувається у містіПогляд

08:21

У Росії знищують зрадницю України Анну Асті

07:24

РФ атакувала Запоріжжя дронами: під удар потрапили багатоповерхівки та дитячий садокФото

06:53

Трамп зробив нову заяву про завершення війни в Україні: що сказав глава СШАВідео

06:10

Путін перейшов в контратаку до ТрампаПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках з білками за 23 секунди

Реклама
05:30

Гроші поллються рікою: які знаки зодіаку зірвуть куш достатку найближчим часом

04:47

ЗСУ почали бити по підстанціях Москви - чи може столиця РФ зануритись у темряву

04:14

Розрахунок пенсії: що чекає на українців зі стажем 35 років

03:45

Учені б'ють на сполох: сумний прогноз неминучого глобального потепління

03:10

Грошове дерево цвістиме цілий рік: секретна підгодівля для всіх рослинВідео

02:43

Ретроградний Меркурій вдарить по чотирьох знаках зодіаку - кого чекають труднощі

02:04

Напруга на фронті зросла: Генштаб розповів про останні події

01:30

Міс Всесвіт-2025: учасниця достроково покинула конкурс

00:54

Знайшов дружині заміну: Роман Сасанчин "засвітив" обличчя нової дівчини

00:32

"Динамо" феєрично розгромило суперника в Лізі конференцій: подробиці матчу

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти