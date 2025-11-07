В РФ заявили про підготовку диверсії на ЗАЕС: експерт оцінила ризик аварії

Кошарна пояснила, чи існує ризик швидкої аварії на ЗАЕС через технічний фактор.

Наскільки небезпечне для ЗАЕС розплавлення активної зони реакторів / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що розповіла експертка:

Розплавлення активної зони реакторів світ вже пережив на "Фукусімі"

На ЗАЕС важка аварія з технічних причин не може настати за кілька днів

Небезпека на станції може підвищитися через дії росіян

Розвідка країни-агресорки Росії оприлюднила інформацію, нібито Захід розглядає варіант диверсії на ЗАЕС із розплавленням активної зони ядерних реакторів.

Однак це не більш ніж чергова брехня, яка зараз вкладається в парадигму так званого ядерного питання. Про це в інтерв'ю Главреду розповіла незалежний експерт з питань ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна.

Коли світ стикався з катастрофою через розплавлення активної зони реакторів

Експерт зазначила, що тяжка аварія з розплавленням активної зони свого часу сталася на "Фукусімі". Тоді внаслідок землетрусу та цунамі резервні дизель-генератори, які розташовувалися на узбережжі, були затоплені.

"Через це не вдалося відновити резервне електропостачання для систем безпеки, які забезпечують прокачування води у реакторах. На момент аварії реактори вже були зупинені аварійним захистом через землетрус, але в кожному їх були басейни витримки відпрацьованого ядерного палива", - розповіла вона.

Після того, як реактори були без охолодження 72 години, почався процес випаровування води з цих басейнів. Розплавлення активної зони стало результатом цього і через високі температури цирконієвий сплав, з якого зроблені оболонки тепловиділяючих елементів, вступив у хімічну реакцію з водою - виділявся водень.

"Саме через накопичення водню під дахом стався вибух, адже вже 4% водню об'ємом повітря створюють вибухову суміш. Тому вибух був не ядерним, не атомним, а саме водневим, і вже після вибуху стався вихід радіоактивних речовин", - додала Кошарна.

Який негативний сценарій може чекати Запорізьку АЕС

Експерт наголосила, що на Запорізькій АЕС вже понад два роки всі реактори перебувають у стані холодної зупинки, температура і тиск в них знижені. Станція неодноразово працювала на резервних дизель-генераторах і в результаті нічого не сталося.

ЗАЕС / Інфографіка: Главред

В цілому, на Запорізькій АЕС є 20 дизель-генераторів та ще 18-20 мобільних дизель-генераторів. Їх станція закупила після аварії на "Фукусімі".

"Тоді (під час роботи ЗАЕС на резервних генераторах - Главред) нічого не сталося, тому що система охолодження працювала - вода прокачувалась, і її потрібно було значно менше, ніж під час роботи реактора на потужності або при аварійній зупинці. У таких випадках, коли реактор тільки зупиняється, а його температура ще висока, потрібно багато часу, щоб вона знизилася", - пояснила Кошарна.

Тому, якщо уявити гіпотетичну ситуацію, коли відмовлять всі генератори, навіть у такому разі до настання важкої аварії пройде не 72 години, а орієнтовно до 100 днів, за оцінками фахівців-атомників.

"Тому зараз, якщо й чекати на небезпеку, то не з технічного боку, а скоріше з боку якихось російських провокацій - умовно кажучи, "підлянку", як це у них часто буває", - підсумувала експерт.

Ситуація на Запорізькій АЕС - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російська пропаганда запустила чергову вигадку про нібито підготовку Україною спільно з країнами НАТО диверсії на Запорізькій атомній електростанції, що перебуває під окупацією РФ.

Напередодні стало відомо, що Запорізька атомна електростанція перебуває у критично небезпечному режимі, адже не може довго функціонувати лише на генераторах

Раніше російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін пригрозив ударами по українських атомних електростанція у відповідь на нібито удари ЗСУ по Запорізькій АЕС.

Про персону: Ольга Кошарна Кошарна Ольга Павлівна (нар. 8 жовтня 1955 року) – ексчлен колегії Державної інспекції ядерного врегулювання України, директор з питань інформації та зв'язків з громадськістю асоціаціх "Український ядерний форум", кандидат хімічних наук. Незалежна експертка з питань ядерної енергетики та безпеки.

