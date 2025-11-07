Рус
Під загрозою шість областей: ЗМІ назвали головну небезпеку російських КАБів

Віталій Кірсанов
7 листопада 2025, 11:49
Протягом вересня-жовтня РФ працювала над новими модулями управління для авіабомб і вже вивела їх на фінальну стадію бойового випробування.
Коротко:

  • Бойовий радіус російських КАБів оцінюють приблизно у 200 км
  • Шість українських областей перебувають під загрозою

Росія значно збільшила дальність своїх радянських плануючих бомб, оснастивши їх реактивними двигунами. Це збільшить навантаження на і без того розтягнуту систему ППО України і піддасть ризику ураження значно більшу кількість українських міст. Про це пише The Telegraph.

Раніше радянські бомби, оснащені крилами і GPS-навігаторами, могли досягати дальності до 80 кілометрів при скиданні з російських винищувачів Су-34 поблизу лінії фронту. Однак заступник начальника ГУР генерал-майор Вадим Скібіцький повідомив, що нові модернізовані моделі можуть покривати дальність близько 200 кілометрів.

Скібіцький повідомив, що нова модифікована зброя також оснащена "новими модулями управління", що підвищує її стійкість до засобів радіоелектронної боротьби, які використовує Україна для переривання польотів бомб.

Шість областей під загрозою

"Основні наслідки для України можна резюмувати так: розширення потенційної зони удару і додаткове навантаження на українські сили протиповітряної оборони", - заявив виданню голова Українського центру безпеки і співробітництва Сергій Кузан.

Він зазначив, що міста та об'єкти інфраструктури, розташовані на відстані до 200 км від лінії фронту, які раніше вважалися відносно безпечними для керованих авіабомб, тепер перебувають під загрозою.

"Це охоплює значну частину Полтавської, Дніпропетровської, Харківської, Запорізької, Миколаївської та Одеської областей", - сказав він.

При цьому для України невигідно використовувати дороге західне ППО, таке як американські Patriot, вартість яких може досягати 1 мільйона доларів за ракету, для знищення настільки дешевої зброї, вказує The Telegraph.

Водночас, за словами Кузана, нова модель дасть змогу військовим літакам Москви запускати бомби із зони, що перебуває поза досяжністю західних українських систем середньої дальності, як-от NASAMS або Iris-T.

Не стане переломним моментом

Однак експерт зазначає, що реактивні бомби не стануть переломним моментом для військ Путіна.

"Ми маємо розуміти, що модернізація плануючих бомб із реактивними двигунами - це еволюційний, а не революційний крок у російському арсеналі. Це не змінює принципово характеру війни, але створює додаткові проблеми для української оборони, розширюючи географію ризику і збільшуючи навантаження на і без того перевантажену систему ППО", - зазначив він.

При цьому, за даними української розвідки, Росія далека від масового виробництва модернізованих реактивних бомб.

"Їхнє застосування обмежується випробуваннями з періодичними ударами по різних регіонах для оцінки їхньої ефективності та реакції української оборони", - підсумував Кузан.

Чим небезпечні нові російські авіабомби - думка військового

Як писав Главред, росіяни почали використовувати далекобійні керовані авіабомби (КАБи) не тільки для атак по прифронтових районах, тепер вони здатні досягати навіть Полтави. Про небезпеку таких боєприпасів розповів український військовий Станіслав Бунятов із позивним "Осман".

За його словами, КАБи становлять значно більшу загрозу, ніж ударні дрони типу "Шахед", оскільки їхній розмір у 3-5 разів більший. Бойова частина таких бомб може важити від 250 до 315 кг залежно від модифікації. Бунятов пояснив, що менш далекобійні версії КАБів мають ще потужніший заряд, ніж ті, що здатні летіти на більшу дистанцію.

"Це кратно підвищує масштаби руйнувань цивільної інфраструктури від прильотів у глибокому тилу", - підкреслив військовий.

Ситуація на фронті - новини за темою

Як повідомляв Главред, російські війська захопили один населений пункт і просунулися в районах ще шести населених пунктів у Донецькій і Запорізькій областях. Про це 6 листопада повідомив український аналітичний проєкт DeepState.

Крім того, активність російських окупаційних військ на Лиманському напрямку зростає, особливо після погіршення погодних умов. Про це повідомив військовий Станіслав Бунятов із позивним "Осман".

Нагадаємо, що на Покровському напрямку, в зоні відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ, спостерігається помітне посилення штурмової активності російських військ уздовж усієї лінії оборони.

Про джерело: The Telegraph

The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною консервативною газетою, яку видає в Лондоні Telegraph Media Group, а також яка поширюється у Великій Британії та за кордоном.

У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого вебсайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф було запущено 1995 року. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну вебсайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

війна в Україні авіабомба Вадим Скібіцький ракетний удар
Орбан їде до Білого дому: що вимагатиме від Трампа

Орбан їде до Білого дому: що вимагатиме від Трампа

12:16Політика
З Білорусі до Києва - 440 км: у Forbes попередили про нові загрози для України

З Білорусі до Києва - 440 км: у Forbes попередили про нові загрози для України

11:12Світ
РФ завдала нових ударів по енергетиці: де 7 листопада не буде світла

РФ завдала нових ударів по енергетиці: де 7 листопада не буде світла

10:57Україна
Росія готує новий масований удар по Україні - де вже лунають перші вибухи

Росія готує новий масований удар по Україні - де вже лунають перші вибухи

Небезпечна 7-бальна магнітна буря обрушилася на Україну: скільки вона триватиме

Небезпечна 7-бальна магнітна буря обрушилася на Україну: скільки вона триватиме

Камалія попрощалася з донькою: що сталося

Камалія попрощалася з донькою: що сталося

ЗСУ почали бити по підстанціях Москви - чи може столиця РФ зануритись у темряву

ЗСУ почали бити по підстанціях Москви - чи може столиця РФ зануритись у темряву

Які люди мають найбільшу удачу у житті: відповідь ховається в місяці народження

Які люди мають найбільшу удачу у житті: відповідь ховається в місяці народження

