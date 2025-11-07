Під загрозою шість областей: ЗМІ назвали головну небезпеку російських КАБів

Протягом вересня-жовтня РФ працювала над новими модулями управління для авіабомб і вже вивела їх на фінальну стадію бойового випробування.

Бойовий радіус російських КАБів оцінюють приблизно у 200 км

Шість українських областей перебувають під загрозою

Росія значно збільшила дальність своїх радянських плануючих бомб, оснастивши їх реактивними двигунами. Це збільшить навантаження на і без того розтягнуту систему ППО України і піддасть ризику ураження значно більшу кількість українських міст. Про це пише The Telegraph.

Раніше радянські бомби, оснащені крилами і GPS-навігаторами, могли досягати дальності до 80 кілометрів при скиданні з російських винищувачів Су-34 поблизу лінії фронту. Однак заступник начальника ГУР генерал-майор Вадим Скібіцький повідомив, що нові модернізовані моделі можуть покривати дальність близько 200 кілометрів.

Скібіцький повідомив, що нова модифікована зброя також оснащена "новими модулями управління", що підвищує її стійкість до засобів радіоелектронної боротьби, які використовує Україна для переривання польотів бомб.

Шість областей під загрозою

"Основні наслідки для України можна резюмувати так: розширення потенційної зони удару і додаткове навантаження на українські сили протиповітряної оборони", - заявив виданню голова Українського центру безпеки і співробітництва Сергій Кузан.

Він зазначив, що міста та об'єкти інфраструктури, розташовані на відстані до 200 км від лінії фронту, які раніше вважалися відносно безпечними для керованих авіабомб, тепер перебувають під загрозою.

"Це охоплює значну частину Полтавської, Дніпропетровської, Харківської, Запорізької, Миколаївської та Одеської областей", - сказав він.

При цьому для України невигідно використовувати дороге західне ППО, таке як американські Patriot, вартість яких може досягати 1 мільйона доларів за ракету, для знищення настільки дешевої зброї, вказує The Telegraph.

Водночас, за словами Кузана, нова модель дасть змогу військовим літакам Москви запускати бомби із зони, що перебуває поза досяжністю західних українських систем середньої дальності, як-от NASAMS або Iris-T.

Не стане переломним моментом

Однак експерт зазначає, що реактивні бомби не стануть переломним моментом для військ Путіна.

"Ми маємо розуміти, що модернізація плануючих бомб із реактивними двигунами - це еволюційний, а не революційний крок у російському арсеналі. Це не змінює принципово характеру війни, але створює додаткові проблеми для української оборони, розширюючи географію ризику і збільшуючи навантаження на і без того перевантажену систему ППО", - зазначив він.

При цьому, за даними української розвідки, Росія далека від масового виробництва модернізованих реактивних бомб.

"Їхнє застосування обмежується випробуваннями з періодичними ударами по різних регіонах для оцінки їхньої ефективності та реакції української оборони", - підсумував Кузан.

Чим небезпечні нові російські авіабомби - думка військового

Як писав Главред, росіяни почали використовувати далекобійні керовані авіабомби (КАБи) не тільки для атак по прифронтових районах, тепер вони здатні досягати навіть Полтави. Про небезпеку таких боєприпасів розповів український військовий Станіслав Бунятов із позивним "Осман".

За його словами, КАБи становлять значно більшу загрозу, ніж ударні дрони типу "Шахед", оскільки їхній розмір у 3-5 разів більший. Бойова частина таких бомб може важити від 250 до 315 кг залежно від модифікації. Бунятов пояснив, що менш далекобійні версії КАБів мають ще потужніший заряд, ніж ті, що здатні летіти на більшу дистанцію.

"Це кратно підвищує масштаби руйнувань цивільної інфраструктури від прильотів у глибокому тилу", - підкреслив військовий.

