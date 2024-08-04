Росія стверджує, що нібито "домовилася" зі США про зрив спецоперації ЗСУ

В Україні цю розмову між міністрами оборони США і РФ уже підтвердили.

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Росія поскаржилася США на Україну - що відбувається / Колаж Главреда. Фото: Вікіпедія, скріншот відео, ГУР

Росія продовжує плекати чутки про нібито таємні канали переговорів зі США. Заступник міністра Лаврова Сергій Рябков у неділю, 4 серпня, заявив, що внаслідок розмови між міністрами оборони, яка відбулася цього літа, країнам вдалося "уникнути нового ескалаційного витка".

Йдеться про розмову між США і РФ, темою якої були скарги Кремля щодо підготовки Україною спецоперації. Після чого глава Пентагону Ллойд Остін, за словами західних ЗМІ, тиснув на Україну, щоб вона відмовилася від проведення заходів на території РФ.

Рябков, коментуючи підсумки бесіди Бєлоусова й Остіна, сказав РІА Новини, що "сигнал до глави Пентагону дійшов".

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Також він завуальовано заявив, що "сигнал дійшов" до Києва.

"Можу сказати, що, за деякими ознаками, сигнал, який був спрямований з російського боку, до Вашингтона дійшов. Ми уникли нового ескалаційного витка", - відповів Рябков.

Чиновник знову почав спекулювати на темі можливого застосування Росією ядерної зброї.

Переговори РФ і США - про що йшлося

За інформацією The New York Times, російський міністр оборони Андрій Білоусов поскаржився главі Пентагону Ллойду Остіну, що Україна, мовляв, готує спецоперацію проти країни-агресорки. У ГУР дзвінок Москви до Вашингтона підтвердили.

Стверджувалося, що в Міноборони США поставилися до інформації серйозно і звернулися до Києва з вимогою цього не робити.

Це не перший дзвінок Білоусова до Ллойда Остіна. 12 липня ЗМІ писали, як Білоусов умовляв США не дозволяти Україні бити далекобійною американською зброєю вглиб Росії . Після цього високопосадовці США в розмовах із журналістами, які цікавилися долею дозволу ЗСУ завдавати ударів ATACMS по об'єктах у РФ, були ще категоричнішими у своїх відповідях.

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