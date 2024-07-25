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Камала Гарріс офіційно оголосила себе кандидатом у президенти США

Яна Ставська
25 липня 2024, 15:10
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Раніше її висунення підтримав Джо Байден.
Гарріс
Гарріс балотуватиметься на виборах США / Колаж Главреда. Фото: Інстаграм Камали Гарріс

Віцепрезидентка Сполучених Штатів Камала Гарріс офіційно оголосила себе кандидатом у президенти. Відповідне відео вона опублікувала у себе в соцмережі Х (колишній Twitter).

"Гарріс з у президенти", - свідчить слоган її кампанії.

У передвиборчому ролику заявляється, що Трамп і Джей Ді Венс хочуть створити зі США "країну хаосу, страху і ненависті, але ми вибираємо свободу".

відео дня

Вибори в США – що слід знати

Вибори у США відбудуться восени 2024 року. І хоча передвиборного часу для агітації залишилося мало, влітку ситуація різко змінилася - з перегонів після невдалих дебатів з Трампом вибув президент Джо Байден.

Відхід Байдена був насамперед пов'язаний із занепокоєнням про його здоров'я.

В результаті Байден підтримав висування у кандидати свого віце-президента Камали Гарріс.

Згідно з останніми соцопитуваннями, Гарріс не тільки наздогнала у відсотковому співвідношенні Трампа, а й обігнала його.

Сама Гарріс була рішуче налаштована виграти номінацію від Демократичної партії на балотування на пост кандидата у президенти. Також політикиня заявила, що своїм жестом Байден показав, що він, як завжди, насамперед думав не про себе, а про американський народ.

Гарріс у минулому - прокурорка, працювала в Окленді. Вела справи, пов'язані із сексуальним насильством.

2016 року на тлі кар'єрних успіхів, коли Гарріс показала себе ефективним борцем за судову справедливість, стала сенаторкою від Каліфорнії.

2019 року Гарріс вже висувала кандидатуру на пост президента від демократів, але зняла її на користь Джо Байдена.

Вибори президента США 2024

Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року.

15 листопада минулого року 45-й президент Штатів Дональд Трамп зробив заяву, в якій оголосив про початок своєї передвиборчої кампанії.

25 квітня 2023 року президент Байден оголосив про те, що висуне свою кандидатуру на вибори 2024 року, щоб переобратися на другий термін.

У грудні 2023 року Верховний суд штату Колорадо ухвалив рішення про те, що експрезидент Дональд Трамп не має конституційного права балотуватися в президенти США 2024 року.

Пізніше штат Мен заборонив Трампу балотуватися в президенти.

Позови проти Трампа ґрунтувався на пункті 14 поправки Конституції США. Вона була ратифікована після громадянської війни і свідчить, що американські чиновники, які "беруть участь" у повстанні або заколоті, не можуть обіймати свої посади в майбутньому.

У березні 2024 року Дональду Трампу офіційно дозволили брати участь у президентських виборах. Таке рішення ухвалив Верховний суд США.

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новини США Дональд Трамп Джо Байден вибори у США Камала Харріс
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