Вийшла з себе: Гузєєва влаштувала гучні розбірки в аеропорту

Лариса Гузєєва влаштувала скандал із працівниками аеропорту.

Лариса Гузєєва - скандал в аеропорту / колаж: Главред, фото: instagram.com, Лариса Гузєєва, скрін з відео

Лариса Гузєєва оскандалилася в Грузії

Чому ведуча вийшла з себе

Російська скандальна акторка і телеведуча Лариса Гузєєва, внесена до бази "Миротворець" за відвідування окупованого Росією Криму, знову опинилася в центрі скандалу. Як повідомляють росЗМІ, ведуча поводилася неадекватно в аеропорту.

За даними очевидців, Гузєєва збиралася вилетіти з Тбілісі разом зі своєю дочкою та її немовлям. Актриса придбала квитки в бізнес-клас, однак під час посадки з'ясувалося, що їхні місця вже зайняті.

Гузєєва принизила працівників аеропорту / фото: instagram,com, Лариса Гузєєва

Зірка влаштувала розбірку зі співробітниками авіакомпанії, голосно висловлюючи невдоволення і обсипаючи працівників образами. Після приблизно десяти хвилин скандалу Гузєєва все ж пройшла на посадку - її розмістили в бізнес-класі, але не на ті місця, за які вона так запекло боролася.

Нагадаємо, що скандальній Ларисі Гузєєвій не сидиться в терористичній РФ - її постійно помічають за кордоном. Нещодавно телеведучу затримали в Індонезії правоохоронці через скандал з елітними віллами на Балі, які вона активно рекламувала.

Лариса Гузєєва про війну в Україні

Російська актриса і телеведуча Лариса Гузєєва відкрито підтримала повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Ще до 2022 року вона публічно заявляла про свою проросійську позицію щодо Криму, називаючи себе "абсолютною ватницею". Після початку великої війни Гузєєва підтримала дії Кремля, назвавши війну "абсолютно потрібною справою". Через такі заяви Міністерство культури України ще 2015 року внесло її до списку осіб, які загрожують національній безпеці.

Про персону: Лариса Гузєєва Лариса Гузєєва - радянська і російська актриса театру, кіно і телебачення, телеведуча; заслужена артистка РФ. Член громадської організації "Союз кінематографістів Росії". Підтримала військове вторгнення Росії в Україну.

