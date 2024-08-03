"Достатньо політичної волі": США можуть дати Україні дозвіл бити по території РФ

Дискусії щодо надання дозволу на удари далекобійним озброєнням все ще тривають, водночас, голосування в США показує, що шанси в України є.

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У США є достатньо прихильників ідеї дозволити Україні бити зброєю по території РФ / Колаж: Главред, фото: flickr, скрін з відео

Нещодавно США надали Україні дозвіл бити західним озброєнням по прикордонних територіях, однак питання щодо ударів безпосередньо по країні-агресору Росії все ще залишається відкритим.

Однак колишній конгресмен-республіканець США Адам Кінзінгер вважає, що наразі у Штатів є достатньо політичної волі для ухвалення цього рішення, при чому як і в демократів, так і в республіканців, за деякими винятками. Про це він сказав 24 каналу.

"Як ви бачите у голосуваннях, принаймні половина республіканців прагне зняти наручники з України та виступає за її перемогу у війні. Тому, думаю, зараз достатньо політичної волі", - наголосив він. відео дня

Кінзінгер стверджує, що навіть для прийняття рішення щодо ударів по прикордонних територіях, звідки окупаційні війська ведуть вогонь по українцях, чи щодо надання Україні танків та ракет знадобився серйозний тиск на адміністрацію Джо Байдена.

"Колись все це боялися надавати, щоб не спричинити початок третьої світової війни. Але ніщо з цього не спровокувало її. Будемо відвертими, Росія сама не зацікавлена у розв'язанні такої війни. Настав час зрозуміти, що Росія блефує та надати Україні все, що потрібно для перемоги", - додав Кінзінгер.

Хто такий Адам Кінзінгер? Адам Кінзінгер — американський політик, член Республіканської партії. Член Палати представників США від штату Іллінойс з 2011 до 2023 року. 29 жовтня 2021 року Кінзінгер оголосив, що не буде балотуватися до Палати представників у 2022 році, пише Вікіпедія.

Дозвіл на удари зброєю Заходу по об'єктах і території РФ

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський дорікнув західним партнерам через заборону ЗСУ вільно використовувати надану зброю для ударів по військових об’єктах на території РФ. Водночас Зеленський підкреслив, що він "дуже наполегливо працює", аби переконати союзників і отримати дозвіл на використання західної зброї так, як вважає за потрібне українська армія. Проте, за його словами, партнери все ще побоюються ескалації.

Нещодавно радник із нацбезпеки президента США Джейк Салліван не зміг чітко відповісти, чи дозволить Вашингтон Україні використовувати американську зброю для значно глибших ударів по території Росії.

Натомість новий британський уряд підтвердив свою позицію щодо Storm Shadow. Використання цих ракет має відповідати міжнародному гуманітарному праву, і хоча вони призначені для оборонних цілей, остаточно Україна повинна сама визначити їхнє розгортання.

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