Чому 8 листопада не можна перевантажувати себе: яке церковне свято

У суботу, 8 листопада, віряни святкують Собор святого архістратига Михаїла. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Яке церковне свято 8 листопада
Архангел Михаїл у християнській традиції вважається покровителем воїнів, захисником від зла і демонських сил, а також провідником душ померлих до неба. Свято підкреслює повагу до всіх ангельських сил, які охороняють людей і підтримують Божий порядок. Архангел Михаїл часто зображується з мечем або списом у руці, що символізує боротьбу зі злом, а також із терезами, на яких він зважує душі. Собор небесних сил означає єдність ангелів у служінні Богу і людям.
Що не можна робити 8 листопада
- Не можна ображати тварин - архангел Михаїл вважається захисником усіх створінь.
- Забороняється давати і брати гроші в борг - це може призвести до фінансових труднощів протягом року.
- Не слід перевантажувати себе - день більше підходить для духовної роботи, молитви, допомоги ближнім, а не для побутової метушні.
Народні прикмети та традиції
Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:
- морозний ранок - до сніжної та холодної зими;
- дощить або сніжить - чекайте ранньої зими;
- сонячний день - буде довга, але не дуже сувора зима;
- несподіване потепління - до пізніших, але сильніших морозів.
У народі 8 листопада носило назву Михайлові вечорниці. У народних прикметах іноді говорили "Михайло-охоронець", нагадуючи, що архангел захищає людей, сім'ю і дім від зла.
Іменини 8 листопада
Які завтра іменини: Гаврило, Михайло, Павло, Марта.
Талісманом людини, народженої 8 листопада, є рубін. Цей мінерал з давніх часів уособлює палаючу пристрасть і глибоке кохання. Рубін також вважався цілющим каменем: його застосовували для лікування шкірних недуг і шлункових виразок.
