В Україну мчить різке похолодання: названа дата, коли погода остаточно зіпсується

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода 8 та 9 листопада
- Коли в Україні очікується похолодання
Погода в Україні впродовж вихідних (8-9 листопада) буде хмарною та туманною. При цьому стовпчики термометрів показуватимуть комфортну температуру повітря. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Погода на 8 листопада
Діденко прогнозує, що у суботу, 8 листопада, буде сухо.
Температура повітря становитиме впродовж дня +9...+13 градусів, у південній частині +10...+15 градусів.
Погода на 9 листопада
У неділю, 9 листопада, Діденко рекомендує одягатися тепліше. На заході та півночі трохи похолоднішає повітря, до +7...+11 градусів. Крім цього, у неділю дощі охоплять значну частину України, окрім східних областей.
Погода в Києві на вихідні
У Києві 8 листопада буде сухо, вдень температура підніметься до +10…+12 градусів. А вже 9 листопада очікується прохолодніша погода — близько +8…+10 градусів та невеликий дощ. Місцями можливий туман.
"11-12 листопада в більшості областей України побільшає дощів та похолоднішає", - написала Діденко.
Коли в Україні прогнозують сніг
Синоптик Віталій Постригань сказав, що вже від другої половини листопада зростає ймовірність перших проявів зими.
За його словами, у цей період до дощів приєднаються опади у вигляді снігу, почастішають морози, вночі та вранці на дорогах з’явиться ожеледиця.
Нагадаємо, Главред писав, що погода в Україні 7 листопада буде вже теплою та сонячною. Водночас у деяких областях буде туман.
Діденко прогнозувала, що пʼятниця, 7 листопада, подарує українцям справжню осінню ідилію. Під впливом антициклону погода буде спокійною, без опадів, із м’яким теплом і атмосферними туманами, що огортатимуть міста зранку.
Метеоролог Ігор Кібальчич розповідав, що погода в Україні у перший тиждень листопада буде теплою та комфортною. Середні показники температури повітря виявляться суттєво вищими за кліматичну норму.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
