Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

В Україну мчить різке похолодання: названа дата, коли погода остаточно зіпсується

Маріна Фурман
7 листопада 2025, 13:24
1624
На вихідних трохи потеплішає, але потім погода різко зміниться.
собака
Прогноз погоди на вихідні / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода 8 та 9 листопада
  • Коли в Україні очікується похолодання

Погода в Україні впродовж вихідних (8-9 листопада) буде хмарною та туманною. При цьому стовпчики термометрів показуватимуть комфортну температуру повітря. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Погода на 8 листопада

Діденко прогнозує, що у суботу, 8 листопада, буде сухо.

відео дня

Температура повітря становитиме впродовж дня +9...+13 градусів, у південній частині +10...+15 градусів.

В Україну мчить різке похолодання: названа дата, коли погода остаточно зіпсується
Прогноз погоди на завтра / фото: meteoprog

Погода на 9 листопада

У неділю, 9 листопада, Діденко рекомендує одягатися тепліше. На заході та півночі трохи похолоднішає повітря, до +7...+11 градусів. Крім цього, у неділю дощі охоплять значну частину України, окрім східних областей.

В Україну мчить різке похолодання: названа дата, коли погода остаточно зіпсується
Якою буде погода в Україні 9 листопада / фото: meteoprog

Погода в Києві на вихідні

У Києві 8 листопада буде сухо, вдень температура підніметься до +10…+12 градусів. А вже 9 листопада очікується прохолодніша погода — близько +8…+10 градусів та невеликий дощ. Місцями можливий туман.

"11-12 листопада в більшості областей України побільшає дощів та похолоднішає", - написала Діденко.

Наталия Диденко инфографика
Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Коли в Україні прогнозують сніг

Синоптик Віталій Постригань сказав, що вже від другої половини листопада зростає ймовірність перших проявів зими.

За його словами, у цей період до дощів приєднаються опади у вигляді снігу, почастішають морози, вночі та вранці на дорогах з’явиться ожеледиця.

Погода в Україні - новини за темою

Нагадаємо, Главред писав, що погода в Україні 7 листопада буде вже теплою та сонячною. Водночас у деяких областях буде туман.

Діденко прогнозувала, що пʼятниця, 7 листопада, подарує українцям справжню осінню ідилію. Під впливом антициклону погода буде спокійною, без опадів, із м’яким теплом і атмосферними туманами, що огортатимуть міста зранку.

Метеоролог Ігор Кібальчич розповідав, що погода в Україні у перший тиждень листопада буде теплою та комфортною. Середні показники температури повітря виявляться суттєво вищими за кліматичну норму.

Читайте також:

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Наталія Діденко Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра погода на вихідні
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Не лише Київ: у Кремлі придумали ще одного "винуватця" продовження війни

Не лише Київ: у Кремлі придумали ще одного "винуватця" продовження війни

15:12Війна
РФ тотально прострілюють: ГУР здійснило успішну операцію в глибокому тилу ворога

РФ тотально прострілюють: ГУР здійснило успішну операцію в глибокому тилу ворога

14:19Світ
Називався "братом" Єрмака та вимагав $100 тисяч: поліція зловила групу шахраїв

Називався "братом" Єрмака та вимагав $100 тисяч: поліція зловила групу шахраїв

13:58Україна
Реклама

Популярне

Більше
Камалія попрощалася з донькою: що сталося

Камалія попрощалася з донькою: що сталося

Росія готує новий масований удар по Україні - де вже лунають перші вибухи

Росія готує новий масований удар по Україні - де вже лунають перші вибухи

Лавров втратив посаду після провалу переговорів з Трампом - хто його замінить

Лавров втратив посаду після провалу переговорів з Трампом - хто його замінить

ЗСУ почали бити по підстанціях Москви - чи може столиця РФ зануритись у темряву

ЗСУ почали бити по підстанціях Москви - чи може столиця РФ зануритись у темряву

Під Курдюмівкою вбито головного героя відомого російського серіалу

Під Курдюмівкою вбито головного героя відомого російського серіалу

Останні новини

15:12

Не лише Київ: у Кремлі придумали ще одного "винуватця" продовження війни

15:10

"Є що приховувати": учасниця "Холостяка" різко висловилася про Софію Шамію

14:57

"Метою є зменшення загроз": в ЄС заборонили видачу росіянам багаторазових віз

14:47

Цвіль зникне назавжди: один натуральний засіб творить дива без хіміїВідео

14:40

До кордону з Польщею: стало відомо, де побудуть другу в Україні євроколію

Росіяни не самогубці, їм потрібна цілісна станція: Ольга Кошарна - про погрози Кремля аварією на ЗАЕСРосіяни не самогубці, їм потрібна цілісна станція: Ольга Кошарна - про погрози Кремля аварією на ЗАЕС
14:39

Українці зможуть безкоштовно проїхати 3 000 км на потязі: коли запрацює програма

14:19

РФ тотально прострілюють: ГУР здійснило успішну операцію в глибокому тилу ворога

14:12

Британія оголосила про першу поставку бронемашин Ajax, але є нюанс

14:08

Україною поширюється небезпечна рослина: що про неї відомо

Реклама
13:58

Називався "братом" Єрмака та вимагав $100 тисяч: поліція зловила групу шахраїв

13:53

Зимова мода 2026: які шуби і пальта стануть конкурентами пуховиківВідео

13:34

Вогонь, лабіринт і навчальна тривога: Куцевалов та Олос стали рятувальниками ДСНС у шоу "Місія впоратися"

13:29

Друга дитина: Тіна Кароль натякнула на новий статус

13:25

Іван Грозний утік, Москву спалили дотла — що приховують підручники історії РосіїВідео

13:24

В Україну мчить різке похолодання: названа дата, коли погода остаточно зіпсується

13:22

Найшвидший сніданок з яйця: три інгредієнти, 40 секунд і все готово

13:16

Вийшла з себе: Гузєєва влаштувала гучні розбірки в аеропортуВідео

13:04

Під Курдюмівкою вбито головного героя відомого російського серіалу

13:01

Астрологи назвали найзавзятіших знаків зодіаку: завжди йдуть до кінця

12:49

В СРСР цю закуску розмітали зі столу за хвилину: рецепт давно забутої страви

Реклама
12:39

Нова фаворитка Путіна, якій приписують роман з диктатором, серйозно зганьбилася

12:33

Елітна квартира родини Гетманцева в Ніцці за майже 1 млн євро підриває довіру до влади — політолог

12:32

Одна ампула - і рослина в цвіту: названо копійчаний аптечний засіб для декабристаВідео

12:22

Почнеться справжня "біла смуга": кому раптово пощастить до кінця рокуВідео

12:16

Орбан їде до Білого дому: що вимагатиме від Трампа

12:07

У РФ визвірилися на екскоханку Путіна та її нового чоловіка: що вони накоїли

12:06

На вагу золота: ціна базового продукту шокувала українців

11:49

Під загрозою шість областей: ЗМІ назвали головну небезпеку російських КАБів

11:43

Китайський гороскоп на завтра 8 листопада: Кроликам - образа, Мавпам - загроза

11:42

ТСК ВР: великі премії та гонорари керівництву "Укренерго" за каденції Кудрицького були закладенні в тарифи для населення

11:26

"Можуть сплачувати": у ВРУ заговорили про підвищення тарифів для населення

11:22

Путініст Стас Михайлов відправляє дітей із РФ - що сталося

11:12

З Білорусі до Києва - 440 км: у Forbes попередили про нові загрози для України

10:57

РФ завдала нових ударів по енергетиці: де 7 листопада не буде світла

10:51

"Мені не близька": зрадниця Ані Лорак приголомшила одкровенням про доньку

10:48

Чому 8 листопада не можна перевантажувати себе: яке церковне свято

10:40

В РФ заявили про підготовку диверсії на ЗАЕС: експерт оцінила ризик аварії

10:36

Є влучання: росіяни атакували енергетику в Одеській областіФото

10:29

У РФ напали на сестру Регіни Тодоренко - як відреагувала запроданка

10:19

Хто стоїть за найгучнішими злочинами країни: телеканал 2+2 покаже ексклюзивні кадри спецоперацій у документальному серіалі "ДБР. Резонансні розслідування"

Реклама
10:04

Україні загрожує "вічна війна": з’явився тривожний прогноз

09:55

Рік О'Коннелл повертається: кінофраншизу "Мумія" готують до нового фільму

09:32

Уперше за багато років: Каменських прибрала кучері та кардинально змінила образ

09:28

Вогняна ніч у Криму: ССО знищили ворожі резервуари та поїзди з паливомВідео

09:23

Мало і дорого: в Україні став дефіцитом базовий продукт, що буде з цінами

09:15

Гороскоп на завтра 8 листопада: Терезам - велика удача, Стрільцям - радість

09:00

300+ курсів замість хаотичних тренінгів: БаДМ формує культуру навчання новини компанії

08:45

Tomahawk і не тільки: Україна веде позитивні переговори зі США

08:31

Армія РФ вперше за понад два роки близька до великого завоювання України - WSJ

08:27

Бої за Покровськ: що відбувається у містіПогляд

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийАні ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла Пугачова
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти