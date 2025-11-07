Рус
У РФ визвірилися на екскоханку Путіна та її нового чоловіка: що вони накоїли

Олена Кюпелі
7 листопада 2025, 12:07оновлено 7 листопада, 13:27
Тепер весіллям окупантів не задоволені навіть у самій Росії.
Весілля путіністів жорстко розкритикували
Весілля путіністів жорстко розкритикували / Колаж Главред, фото РосЗМІ

Коротко:

  • Що сказали з приводу весілля Мізуліної та Шамана
  • Чим вони здивували

У терористичній Росії захейтили кринжову парочку - шанувальників диктатора Володимира Путіна Шаман (Ярослав Дронов) і Катерину Мізуліну, яку називали коханкою російського президента.

Як відомо, путіністи нещодавно одружилися на території України. Про це писали російські пропагандисти.

5 листопада SHAMAN і Мізуліна опублікували відео з донецького загсу, повідомивши про своє весілля. "У Донецьку ми з Катериною відвідали РАГС і розписалися", - зазначив в особистому Telegram-каналі виконавець.

Шаман та Катерина Мізуліна
Шаман і Катерина Мізуліна / фото: t.me, Шаман

Тим часом, депутатка з Рф Ніна Останіна розкритикувала їхній розпис, назвавши його показним.

"І всі ці показні весілля в зоні війни - мені здається, це не для нас, - обурилася вона. Але вже якщо ви туди зі своїх багатих московських столичних гніздечок попрямували, то не треба лицемірити і демонструвати якусь свою причетність до тих подій, які відбуваються сьогодні на Донбасі, в Луганську, в українських прикордонних регіонах. Не треба імітувати свою причетність тим, що ти одягаєш костюми від "Кутюр" за шалену вартість і водночас зображуєш, що ти нібито теж причетний до цих подій".

Шаман і Катерина Мізуліна - стосунки

Стосунки російського пропагандистського співака Шамана та політикині країни-агресора Катерини Мізуліної почалися на тлі їхньої спільної публічної діяльності та підтримки політики Кремля. Після тривалих чуток, у березні 2025 року пара офіційно оголосила про свій роман.

Раніше стало відомо про те, що Мізуліна і Шаман вирішили одружитися і зробили це на окупованій території України.

Раніше Главред повідомляв, що російський актор Станіслав Садальський назвав співака Шамана, який у захваті від терористичного вторгнення РФ в Україну, зрадником.

Про персону: Shaman

Shaman - (справжнє ім'я - Ярослав Дронов) - російський співак, композитор і автор пісень. Заслужений артист Російської Федерації (2024).

Набув популярності 2022 року на тлі вторгнення Росії в Україну, виконавши пісні "Встанем", "Я русский" та інші композиції патріотичної тематики.

У дискографії має понад 30 синглів, найпопулярнішими з яких є "Встанем" і "Я русский".

За підтримку російського вторгнення в Україну перебуває під санкціями 27 країн Євросоюзу, України та Канади.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу
