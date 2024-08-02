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Камала Гарріс офіційно стала кандидатом у президенти від Демократичної партії - WP

Руслана Заклінська
2 серпня 2024, 21:14
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Камала Гарріс стане першою темношкірою жінкою і першою американкою азіатського походження, яка очолить виборчу партію.
Камала Гарріс офіційно стала кандидатом у президенти від Демократичної партії - WP
Камала Гарріс офіційно стала кандидаткою на пост президента США / Колаж: Главред, фото: facebook.com/KamalaHarris

У п'ятницю, 2 серпня, у США відбулося голосування, на якому демократи обрали свого офіційного кандидата в президенти на виборах 2024 року. За рішенням Демократичної партії, цим кандидатом стала віцепрезидент Камала Гарріс. Про це повідомило американське видання The Washington Post.

"Гарріс отримала більшість голосів від усіх делегатів з'їзду і буде висунута кандидатом від Демократичної партії після завершення голосування в понеділок", - заявив голова Національного комітету Демократичної партії Джеймі Гаррісон.

У голосуванні взяли участь близько 4000 делегатів, які були обрані під час праймериз від Демократичної партії. Камала Гарріс отримала 3923 голоси, значно перевищивши необхідний мінімум у 1976 голосів для офіційного висування на вибори.

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Остаточні результати голосування делегатів стануть відомі в ніч проти вівторка, 6 серпня, за київським часом. Камала Гарріс стане першою темношкірою жінкою і першою американкою азіатського походження, яка буде кандидатом у президенти від однієї з найбільших партій США.

Хто така Камала Гарріс?

Камала Гарріс - американський політик і чиновник. Юрист. Член Демократичної партії США.

Гарріс - 49-й віцепрезидент США. Обіймає посаду з 20 січня 2021 року.

Перша жінка, перший темношкірий політик і перший політик азіатського походження на посаді віцепрезидента в історії Сполучених Штатів Америки.

19 листопада 2021 року Гарріс, поки Байден був під наркозом, у межах закону отримала повноваження президента США на тимчасовій основі. Гарріс стала першою і єдиною жінкою в американській історії, яка пройшла цю політичну процедуру, пише Вікіпедія.

Вибори у США - вихід з гонки Байдена та кандидатура Гарріс

Нагадаємо, кандидатура Гарріс на пост президента США з'явилася після того, як 21 липня президент США Джо Байден оголосив про зняття своєї кандидатури з виборів. Тоді Байден підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як нового кандидата від демократів.

Також віцепрезидентка Сполучених Штатів Камала Гарріс офіційно оголосила себе кандидатом у президенти. У передвиборчому ролику заявляється, що Трамп і Джей Ді Венс хочуть створити зі США "країну хаосу, страху і ненависті, але ми вибираємо свободу".

Як повідомляв Главред, кампанія Гарріс за липень зібрала удвічі більше коштів, ніж кампанія Трампа, що демонструє значну підтримку її кандидатури.

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