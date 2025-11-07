На вагу золота: ціна базового продукту шокувала українців

В Україні за кілограм популярного продукту просять 588 грн.

В Україні дорожчають молочні продукти / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

Вартість молочної продукції в Україні залишається високою

Кілограм вершкового масла коштує 588 грн

В Україні ціни на молочну продукцію залишаються високими. Причина - подорожчання електроенергії, зниження цін на експорт та навіть слабкий попит впливає на здорожчання продуктів. Про це повідомив аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі.

Він зазначив, що за останній місяць послабилися ціни лише на пастеризоване молоко в плівці, йогурт питний в пляшках та сир кисломолочний.

Наприклад, за кілограм сиру кисломолочного доведеться віддати 288,91 грн, що на 4,53 грн. (-2%) менше відносно попереднього місяця і на 37,44 грн. (+15%) більше відносно минулорічного періоду.

Аналітик повідомив, що питний йогурт жирністю 1,6–2,8% у пластикових пляшках коштував 114,49 грн за кілограм — це на 1,29 грн (1,1%) менше, ніж минулого місяця, але на 15,64 грн (16%) більше, ніж торік.

Молоко пастеризоване жирністю до 2,6% у плівці також трішки подешевшало. Відтак, в середньому воно коштує 47,61 грн за кілограм — це на 59 копійок (1%) менше, ніж минулого місяця, але на 8,05 грн (20%) більше, ніж торік.

Також знизилися ціни на сир Маасдам та Гауда вітчизняного виробництва відносно попереднього місяця.

Водночас ціни на масло, сметану та кефір все ще залишаються високими та продовжують "повзти" вгору.

Наприклад, вершкове масло жирністю від 72,5% до 73% вітчизняного виробництва в середньому коштує 588,80 грн за кг, що на 2,16 грн. (+0,4%) більше відносно попереднього місяця і на 91,66 грн. (+18%) дорожче ніж торік.

Сметана жирністю 15% в стаканах також подорожчала та в середньому коштує 189,99 грн за кг, що на 2,77 грн. (+1,5%) більше порівняно з попереднім місяцем, але на 32,84 грн за кг (+21%) більше відносно минулорічного періоду.

Якщо ви вирішили купити кефір жирністю 2,5% в пластиковій пляшці, то доведеться віддати 78,92 грн за кг.

Що буде з цінами на молочку в листопаді - думка експерта

Нагадаємо, як розповів Главреду заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, суттєвого зростання цін на молочні продукти не очікується, але через сезонність і скорочення обсягів "великого молока" в холодний період можливе підвищення в межах 4–5%.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як писав Главред, в Україні вперше за кілька місяців знижуються відпускні ціни на огірки. Лише за тиждень вартість овоча впала в середньому на 17%.

Також в Україні через зростання пропозиції та низький попит впали ціни на цибулю. Дрібні господарства розпродають овочі з необладнаних сховищ по 5-10 грн/кг.

Напередодні стало відомо, що ситуація з виробництвом вершкового масла в Україні різко погіршується. Через збитковість багато заводів змушені скорочувати виробництво або й зовсім його припиняти.

Про джерело: Асоціація виробників молока Асоціація виробників молока - неприбуткове неурядове професійне об’єднання господарств, що спеціалізуються на молочному скотарстві. АВМ була офіційно зареєстрована 30 квітня 2009 року. За 10 років існування лави об’єднання зросли в 10 разів: у 2020-му учасниками АВМ є 150 господарств з усіх куточків України (середній розмір господарства — 400 корів), йдеться на сайті.

