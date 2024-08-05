США надали Україні грант у розмірі 3,9 млрд доларів: Шмигаль зізнався, на що підуть гроші

Цього року Київ отримає 7,8 мільярда доларів прямої бюджетної допомоги від Сполучених Штатів, зазначив Денис Шмигаль.

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Україна отримала 3,9 млрд доларів гранту від США / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/Denys_Smyhal

Україна отримала грант у розмірі 3,9 млрд доларів від США через Світовий банк. Кошти використають для виплати зарплат та надання соціальної допомоги. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Ці кошти допоможуть у фінансуванні пріоритетних видатків бюджету як зарплати вчителів, медиків і рятувальників, соціальні допомоги", - розповів він.

Шмигаль підкреслив, що це перший транш прямої бюджетної допомоги від США у 2024 році. Загалом цього року Україна отримає 7,8 мільярда доларів прямої бюджетної допомоги від США.

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"Дякуємо Сполученим Штатам і Світовому банку за високий рівень уваги й підтримки, яка зміцнює нашу стійкість у протидії варварській російській агресії", - наголосив прем'єр.

Хто такий Денис Шмигаль? Денис Шмигаль — український державний діяч, інженер-економіст. Прем'єр-міністр України з 4 березня 2020 року. Кандидат економічних наук (2003). Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 4 роки), пише Вікіпедія.

Допомога Україні від США - новини за темою

Нагадаємо, США виділили Україні новий пакет військової допомоги. Його загальна вартість становить 225 мільйонів доларів. У цей пакет допомоги увійшли: одна батарея Patriot, боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних комплексів, зенітні ракети Stinger та багато іншого.

Також у Пентагоні виявили помилки у розрахунках щодо боєприпасів, ракет та іншого озброєння для відправки в Україну на суму 2 мільярди доларів. Це збільшило неправильно оцінені матеріали до 8,2 мільярда доларів.

Як раніше повідомляв Главред, Україна уклала понад двадцять угод із державами-партнерами для підтримки власної безпеки. В рамках договорів Київ отримуватиме 60 мільярдів доларів на фінансування військової допомоги протягом наступних чотирьох років, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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