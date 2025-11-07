Нова фаворитка Путіна, якій приписують роман з диктатором, серйозно зганьбилася

Молода спортсменка хоч і сподобалася Путіну, та на світовій арені стала посміховиськом.

https://glavred.net/world/novaya-favoritka-putina-kotoroy-pripisyvayut-roman-s-diktatorom-seryozno-opozorilas-10713209.html Посилання скопійоване

У фігуристки відібрали медалі через обман / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот з відео

В цьому матеріалі:

Як фігуристка потрапила у скандал

Чому Валієву запідозрили у зв'язках з диктатором

Яких медалей позбавили фігуристку через допінгову історію

Скандальна російська спортсменка, якій приписують романтичні стосунки з кремлівським диктатором Володимиром Путіним, Каміла Валієва остаточно зганьбилася на весь світ.

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) 6 листопада поточного року оголосив про набуття чинності рішення, яке позбавляє росіянку результатів на чемпіонаті Європи 2022 року.

відео дня

З чого почалася скандальна історія Валієвої

Взимку 2022 року фігуристка з країни-агресорки Росії брала участь в олімпійському командному турнірі в Пекіні, де здобула "золото". Напередодні, наприкінці грудня 2021 року, на той момент у 15-річної дівчини взяли пробу на допінг. Міжнародне агентство з тестування (ITA) вже під час олімпіади повідомило про те, що проба виявилася позитивною - в аналізі Валієвої виявили триметазидин.

Валієва на Олімпіаді 2022 року / фото: скріншот з відео

Росіянка заперечила результати аналізу і відмовилася повертати медалі, яких її позбавили. А сама країна-агресорка у своїх "кращих" традиціях намагалася довести у суді правоту спортсменки. Згодом з'ясувалося, що Валієва навіть намагалася переконати Спортивний арбітражний суд у тому, що допінг у її організм потрапив через полуничний десерт, який вона з’їла у дідуся.

"Він приймає пігулки і, напевно, одна з пігулок потрапила в десерт, який він мені зазвичай дає. І я кілька разів бачила, що він ножем давив таблетки і розчиняв їх у склянці. Тож, можливо, я випила з однієї склянки", - розповідала фігуристка у суді.

Що цікаво, довести факт існування дідуся фігуристка в суді не могла, не кажучи вже про правдивість історії про десерт. Тож через деякий час через дискваліфікацію росіянки на 4 роки "золото" віддали США.

Коли спортсменку запідозрили у зв'язках з диктатором

Через місяць після дискваліфікації, у лютому 2024 року Валієва неочікувано з'явилася на церемонії відкриття турніру "Ігри Майбутнього" в Казані разом із диктатором Володимиром Путіним. Вона сиділа по ліву руку від очільника Кремля, що одразу спричинило гучні обговорення серед вболівальників.

Валієва поруч з Путіним на відкритті турніру в Казані / фото: скріншот з відео

Деякі з них почали порівнювати Валієву з колишньою фавориткою Путіна Кабаєвою, яка свого часу отримала неофіційний титул коханки кремлівського диктатора.

Чим закінчилася допінгова історія фігуристки

Остаточну крапку в історії Валієвої вчора, 6 листопада, поставив Міжнародний союз ковзанярів. Згідно з його рішенням, було перерозподілено і нагороди чемпіонату Європи 2022 року.

Апеляцію росіянки до Федерального суду Швейцарії відхилено, а медалі перерозподілено. Переможницею стала росіянка Анна Щербакова, друге місце посіла ще одна представниця РФ Олександра Трусова. А бронза дісталася бельгійці Луні Хендрікс.

Таємниці особистого життя Путіна - останні новини

Раніше Главред писав, що у 2010-2011 роках Володимир Путін, будучи прем'єр-міністром РФ, зустрічався з неповнолітньою абітурієнткою журфаку Московського державного університету (МДУ) Алісою Харчевою. На початку стосунків дівчині було всього 17 років.

Нещодавно стало відомо, що колишня дружина кремлівського злочинця Володимира Путіна Людмила стала першою жертвою його диктаторського режиму. Однак навіть після розлучення з очільником Кремля вона продовжує отримувати великі кошти з російського бюджету за мовчання та життя у "золотій клітці".

Напередодні Єлизавета Кривоногих, яка вважається ймовірною позашлюбною дочкою кремлівського диктатора Володимира Путіна, заявила, що виступає проти війни країни-агресорки Росії проти України.

Більше новин:

Про джерело: Міжнародний союз ковзанярів (ISU) Міжнародний союз ковзанярів (ISU — від англ. International Skating Union) — міжнародна спортивна федерація, головний керівний орган ковзанярських видів спорту в світі, до яких належать фігурне катання, ковзанярський спорт і шорт-трек, пише Вікіпедія. Зараз штаб-квартира Міжнародного союзу ковзанярів розташована в Лозанні (Швейцарія), а головою союзу є голландець Ян Дійкема.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред