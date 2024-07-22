Байден вийшов із президентських перегонів: у Politico розкрили, як він ухвалив рішення

Повідомлення Байдена про вихід із передвиборчих перегонів стало сюрпризом для більшості співробітників Білого дому.

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Джо Байден відмовився від битви за Білий дім із Трампом / Колаж: Главред, фото: Білий дім

У неділю, 21 липня, президент США Джо Байден оголосив про своє рішення залишити президентські перегони та не продовжувати боротьбу за крісло в Білому домі. Видання Politico розповіло, що робив Байден перед тим, як ухвалити це рішення.

Президент США Джо Байден перебував у своєму будинку на узбережжі штату Делавер. Там він лікується від коронавірусу. У суботу ввечері Байден дав зрозуміти невеликій групі близьких помічників, що "він готовий до альтернативного фіналу".

Видання пише з посиланням на джерела, що Байден провів останні кілька днів, консультуючись зі своїми старшими помічниками, які намагалися визначити шлях до перемоги на виборах у США в листопаді.

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За словами співрозмовників видання, провідні радники Майк Донілон і Стів Рікетті були присутні в місті Рехобот під час обговорення припинення кампанії Байдена, а також заступник керівника штабу Анні Томасіні та Ентоні Бернал, старший радник першої леді Джилл Байден.

Рішення викликало хвилю активності в неділю. Байден окремо подзвонив віцепрезидентці Камалі Гарріс, голові штабу Джеффу Зінтсу і голові кампанії Джен О'Меллі Діллон, щоб повідомити їх. Потім він провів телефонну розмову з іншими старшими радниками в Білому домі і перед тим, як публічно оголосити про плани відмовитися від висунення своєї кандидатури.

Повідомлення Байдена про вихід із передвиборчих перегонів стало сюрпризом для більшості інших співробітників Білого дому, оскільки вони не бачили жодних ознак того, що він переглядає свою участь у виборах.

Наразі Зінтс керує більшою частиною комунікації у занепокоєній адміністрації, проводячи телефонні розмови як із членами Кабінету міністрів, так і з високопоставленими співробітниками Білого дому.

Вранці 22 липня Зінтс планує провести телефонну розмову з усіма співробітниками Білого дому, а також розмову з призначеними особами по всій виконавчій гілці влади.

Байден офіційно оголосив про свій вихід із президентських перегонів

21 липня президент США Джо Байден оголосив про своє рішення залишити президентські перегони й не продовжувати боротьбу за крісло в Білому домі. У соцмережі Х він опублікував лист, у якому заявив про відповідне рішення.

Байден заявив, що таке рішення є правильним і наразі слід зосередитися на завершенні своєї президентської каденції протягом терміну, що залишився. Новою кандидаткою від демократів має стати віцепрезидентка Камалла Гарріс, якій Байден уже висловив свою підтримку.

17 липня стало відомо, що президент США Джо Байден отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Він заявив, що перебуватиме в ізоляції до одужання.

Раніше Байден заявив, що вийде з президентських перегонів лише за умови, якщо лікарі виявлять у нього проблеми зі здоров'ям.

Хто така Камала Гарріс? Камала Гарріс - американський політик і чиновник. Юрист. Член Демократичної партії США. Гарріс - 49-й віцепрезидент США. Обіймає посаду з 20 січня 2021 року. Перша жінка, перший темношкірий політик і перший політик азіатського походження на посаді віцепрезидента в історії Сполучених Штатів Америки. 19 листопада 2021 року Гарріс, поки Байден був під наркозом, у межах закону отримала повноваження президента США на тимчасовій основі. Гарріс стала першою і єдиною жінкою в американській історії, яка пройшла цю політичну процедуру, пише Вікіпедія.

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