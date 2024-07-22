УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Байден вийшов із президентських перегонів: у Politico розкрили, як він ухвалив рішення

Анна Ярославська
22 липня 2024, 06:54
417
Повідомлення Байдена про вихід із передвиборчих перегонів стало сюрпризом для більшості співробітників Білого дому.
Байден, Білий дім
Джо Байден відмовився від битви за Білий дім із Трампом / Колаж: Главред, фото: Білий дім

У неділю, 21 липня, президент США Джо Байден оголосив про своє рішення залишити президентські перегони та не продовжувати боротьбу за крісло в Білому домі. Видання Politico розповіло, що робив Байден перед тим, як ухвалити це рішення.

Президент США Джо Байден перебував у своєму будинку на узбережжі штату Делавер. Там він лікується від коронавірусу. У суботу ввечері Байден дав зрозуміти невеликій групі близьких помічників, що "він готовий до альтернативного фіналу".

Видання пише з посиланням на джерела, що Байден провів останні кілька днів, консультуючись зі своїми старшими помічниками, які намагалися визначити шлях до перемоги на виборах у США в листопаді.

відео дня

За словами співрозмовників видання, провідні радники Майк Донілон і Стів Рікетті були присутні в місті Рехобот під час обговорення припинення кампанії Байдена, а також заступник керівника штабу Анні Томасіні та Ентоні Бернал, старший радник першої леді Джилл Байден.

Рішення викликало хвилю активності в неділю. Байден окремо подзвонив віцепрезидентці Камалі Гарріс, голові штабу Джеффу Зінтсу і голові кампанії Джен О'Меллі Діллон, щоб повідомити їх. Потім він провів телефонну розмову з іншими старшими радниками в Білому домі і перед тим, як публічно оголосити про плани відмовитися від висунення своєї кандидатури.

Повідомлення Байдена про вихід із передвиборчих перегонів стало сюрпризом для більшості інших співробітників Білого дому, оскільки вони не бачили жодних ознак того, що він переглядає свою участь у виборах.

Наразі Зінтс керує більшою частиною комунікації у занепокоєній адміністрації, проводячи телефонні розмови як із членами Кабінету міністрів, так і з високопоставленими співробітниками Білого дому.

Вранці 22 липня Зінтс планує провести телефонну розмову з усіма співробітниками Білого дому, а також розмову з призначеними особами по всій виконавчій гілці влади.

Байден офіційно оголосив про свій вихід із президентських перегонів

21 липня президент США Джо Байден оголосив про своє рішення залишити президентські перегони й не продовжувати боротьбу за крісло в Білому домі. У соцмережі Х він опублікував лист, у якому заявив про відповідне рішення.

Байден заявив, що таке рішення є правильним і наразі слід зосередитися на завершенні своєї президентської каденції протягом терміну, що залишився. Новою кандидаткою від демократів має стати віцепрезидентка Камалла Гарріс, якій Байден уже висловив свою підтримку.

17 липня стало відомо, що президент США Джо Байден отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Він заявив, що перебуватиме в ізоляції до одужання.

Раніше Байден заявив, що вийде з президентських перегонів лише за умови, якщо лікарі виявлять у нього проблеми зі здоров'ям.

Хто така Камала Гарріс?

Камала Гарріс - американський політик і чиновник. Юрист. Член Демократичної партії США.

Гарріс - 49-й віцепрезидент США. Обіймає посаду з 20 січня 2021 року.

Перша жінка, перший темношкірий політик і перший політик азіатського походження на посаді віцепрезидента в історії Сполучених Штатів Америки.

19 листопада 2021 року Гарріс, поки Байден був під наркозом, у межах закону отримала повноваження президента США на тимчасовій основі. Гарріс стала першою і єдиною жінкою в американській історії, яка пройшла цю політичну процедуру, пише Вікіпедія.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США Джо Байден вибори у США
Реклама

Головне за день

Росія в силах воювати ще 3-5 років, але Україна може перемогти вже у 2025-му – Жданов

Росія в силах воювати ще 3-5 років, але Україна може перемогти вже у 2025-му – Жданов

09:00 Інтерв'ю
РФ готується посилити наступ: аналітики заявили про збільшення війська на Харківщині

РФ готується посилити наступ: аналітики заявили про збільшення війська на Харківщині

08:48 Україна
РФ просунулася в районі чотирьох населених пунктів Донбасу - Deep State

РФ просунулася в районі чотирьох населених пунктів Донбасу - Deep State

08:42 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Гороскоп на тиждень із 22 до 28 липня: Овнам - хороші новини, Ракам - проблеми 14777

Гороскоп на тиждень із 22 до 28 липня: Овнам - хороші новини, Ракам - проблеми

Гороскоп Таро на тиждень з 22 до 28 липня: Ракам - можливості, Риби вирішать проблеми 12744

Гороскоп Таро на тиждень з 22 до 28 липня: Ракам - можливості, Риби вирішать проблеми

В Україні вирує майже 6-бальна буря: коли закінчиться шторм 6838

В Україні вирує майже 6-бальна буря: коли закінчиться шторм

Путін поставив НАТО ультиматум щодо країн Балтії: названо хитру роль Лукашенка 6100

Путін поставив НАТО ультиматум щодо країн Балтії: названо хитру роль Лукашенка

Останні новини

09:14

Завершити війну за 24 години: чи під силу таке Трампу - Майк Джонсон

09:00

Росія в силах воювати ще 3-5 років, але Україна може перемогти вже у 2025-му – ЖдановВідео

08:48

РФ готується посилити наступ: аналітики заявили про збільшення війська на Харківщині

08:44

Ймовірна кандидатка в президенти США: що відомо про Камалу Гарріс

08:42

РФ просунулася в районі чотирьох населених пунктів Донбасу - Deep State

РФ намагатиметься захопити два міста на Донеччині, але восени її наступ завершиться – НарожнийРФ намагатиметься захопити два міста на Донеччині, але восени її наступ завершиться – Нарожний
08:30

Що означає тату метелика у жінки: у чому небезпека такого символу

07:32

У Туапсе прогриміло 5 вибухів: у РФ заявили про атаку дронів на НПЗВідео

07:01

Як Україні якнайшвидше вступити в НАТО без будь-яких умовПогляд

06:54

Байден вийшов із президентських перегонів: у Politico розкрили, як він ухвалив рішення

Реклама
05:30

Головоломка для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти ананас

04:30

США зіткнулися з проблемами у виробництві ракет до Patriot

03:21

Що робити, якщо вкусила оса: поради досвідчених лікарів

02:36

Донецьк залишився на місяці без води через відключення світла в РФ

02:00

Чому Україна не може отримати більше електроенергії з ЄС: названо причину

01:47

Як реагують світові лідери на відмову Байдена іти в президенти США

01:30

"Зморшки, нерівності та щербинки": Мозгова показала зблизька обличчя без ретуші

01:13

Довго ходив вулицями: поліція опублікувала відео з підозрюваним у вбивстві ФаріонФотоВідео

01:04

Жінки в російських ДРГ - де вони воюють та які їх завдання в Україні

00:04

Камала Гарріс зробила рішучу заяву після балотування в президенти США

21 липня, неділя
23:20

Олімпіада 2024 - на що очікувати Україні та що дивитись по ТВ

Реклама
23:15

Україна посилила захист від російських атак з повітря: Зеленський розповів деталі

22:44

Рішення Байдена знятися з виборів стало несподіваним: ЗМІ дізналися деталі

22:26

Папа Римський закликав до миру в Україні перед Олімпіадою

22:26

На зло пліткам: Маша Єфросиніна показала момент щастя з чоловіком

22:22

План Джонсона для Трампа: чи реалістично?Погляд

21:32

Спека відступає: Україну накриють грози та дощі - де чекати негоди

20:53

Джо Байден офіційно оголосив про свій вихід із президентських перегонів

20:48

Путін поставив НАТО ультиматум щодо країн Балтії: названо хитру роль Лукашенка

19:42

"Мир в обмін на території" і "плани" Трампа: Зеленський оголосив про позицію України

19:35

Онуки несуть портрети, сотні людей стоять біля храму: у Львові прощаються з Іриною ФаріонФотоВідео

19:05

Годин зі світлом буде багато: графік вимкнення електроенергії на 22 липня

18:52

ЗСУ вдарять по Мозирському НПЗ у разі вторгнення Білорусі - прогноз

18:27

Росія готує нову хвилю спроб прориву на Харків: майор ЗСУ розкрив деталі

18:22

Гороскоп на завтра 22 липня: Близнюкам - складнощі, Ракам - божевільний випадок

18:11

У Тернополі військовий розстріляв прикордонника: що стало причиною жорстокої розправи

18:03

Відомий композитор порівняв Пугачову та Ротару через їхнє ставлення до війни

17:55

Трагедія на Поштовій у Києві: загиблого шукали у Дніпрі годинами, усі подробиці

17:24

В Україні вирує майже 6-бальна буря: коли закінчиться шторм

17:16

Вибори в Україні під час війни: Зеленський зробив заяву і назвав умову

16:41

Кохана Дмитра Кулеби розповіла про кризи у стосунках із міністром

Реклама
16:02

Людина впала у Дніпро: у Києві обірвався трос атракціону біля Пішохідного моста

16:00

Зеленський окреслив втрати ЗСУ і Росії у ході війни

15:36

Війська РФ готуються атакувати на Харківщині: у ЗСУ розкрили плани окупантів

14:59

Камалія показала рідкісне фото з батьком у день його ювілею

14:53

Назавжди забудете про проблему: як вивести жучків із крупи – дієвий лайфхакВідео

14:50

Зеленський заговорив про швидке завершення "гарячої фази" війни: про що йдеться

14:45

З'явилися позитивні новини: що відбувається на лівобережжі Херсонщини

14:08

Чим потрібно вмитися 22 липня, щоб залишатися молодою і красивою - прикмети дня

13:57

Люди важливі, але території ворогу не подаруємо – Зеленський

13:56

Росія попхалася у нові штурми: ЗСУ "розбили" окупантів на низці напрямків

^
Мобілізація в Україні
Як тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦКМіноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працює
Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Синоптик
Магнітна буряПрогноз погоди
Лайфхаки и хитрости
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження подругиЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження сина
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти