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"У Байдена такого не було": Гарріс обійшла Трампа у передвиборчому опитуванні - CBS News

Анна Ярославська
5 серпня 2024, 11:23
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У Камали Гарріс - сильна підтримка прихильників демократів, молоді, темношкірих виборців і жінок.
Камала Харрис, Дональд Трамп
Камала Гарріс випереджає Дональда Трампа в симпатіях американців / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Кандидатка у президенти США Камала Гарріс обійшла свого опонента на виборах США Дональда Трампа за рівнем підтримки населення. Представниця від демократів випередила експрезидента на 1%.

Як свідчить нове опитування CBS News, Гарріс підтримують 50%, Трампа - 49%.

Видання зазначає, що у Байдена ніколи не було таких результатів, як у Гарріс.

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У Гарріс - сильна підтримка прихильників демократів, молоді, темношкірих виборців і жінок. Усі вони вважають, що чинна віцепрезидентка рішуче відстоюватиме їхні інтереси.

Водночас Трампа підтримує та частина американців, які вважають, що за його правління їхнє фінансове становище буде кращим, а політика президентства республіканця зменшить кількість мігрантів на кордоні.

"Відсоток демократів, які кажуть, що вони "безумовно голосуватимуть", зріс до найвищого рівня цього року. Набагато більша кількість чорношкірих виборців заявляють, що голосуватимуть, порівняно з липнем, коли кандидатом був Байден. У більш загальному плані все це вказує на те, що результат виборів може залежати від явки виборців, особливо від виборців із мінімальною явкою - тих, хто не завжди приходить на голосування", - зазначає CBS News, додаючи, що ці люди готові голосувати за Гарріс.

Крім того, кандидатка від демократів лідирує серед жінок-виборців. Більшість із них вважають, що Гарріс захищатиме інтереси жінок, якщо її оберуть. Набагато менше жінок говорять те саме про Трампа.

Виборці загалом схильні вважати, що Трамп більше захищатиме інтереси чоловіків, ніж інтереси жінок.

"Гарріс випереджає Трампа серед жінок із більшим відривом, ніж Байден, водночас маючи приблизно таку саму підтримку, як Байден серед чоловіків", - пише видання.

Гарріс випереджає Трампа на 1%
Гарріс випереджає Трампа на 1% / cbsnews.com

Вибори у США - останні новини

2 серпня у США відбулося голосування, під час якого демократи обрали свого офіційного кандидата в президенти на виборах 2024 року. За рішенням Демократичної партії, цим кандидатом стала віцепрезидентка Камала Гарріс.

Кандидатура Гарріс на пост президента США з'явилася після того, як 21 липня президент США Джо Байден оголосив про зняття своєї кандидатури з виборів. Тоді Байден підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як нову кандидатку від демократів.

Віцепрезидентка Сполучених Штатів Камала Гарріс також офіційно оголосила себе кандидаткою в президенти. У передвиборчому ролику заявляється, що Трамп і Джей Ді Венс хочуть створити зі США "країну хаосу, страху і ненависті, але ми обираємо свободу".

Хто така Камала Гарріс?

Камала Гарріс - американський політик і чиновник. Юрист. Член Демократичної партії США.

Гарріс - 49-й віцепрезидент США. Обіймає посаду з 20 січня 2021 року.

Перша жінка, перший темношкірий політик і перший політик азіатського походження на посаді віцепрезидента в історії Сполучених Штатів Америки.

19 листопада 2021 року Гарріс, поки Байден був під наркозом, у межах закону отримала повноваження президента США на тимчасовій основі. Гарріс стала першою і єдиною жінкою в американській історії, яка пройшла цю політичну процедуру, пише Вікіпедія.

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новини США Дональд Трамп вибори у США Камала Харріс
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