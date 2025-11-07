Орбан їде до Білого дому: що вимагатиме від Трампа

Ключова мета поїздки Орбана - показати себе великим геополітичним лідером перед майбутніми виборами в Угорщині.

Віктор Орбан хоче переконати Трампа зустрітися з Путіним

Угорщина прагне скасування санкцій США проти російської нафти

Орбан прагне зміцнити свою політичну позиції перед виборами

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан 7 листопада прибуде у Білий дім, щоб зустрітися з Дональдом Трампом. Він спробує переконати президента США організувати зустріч з Володимиром Путіним.

Також Угорщина хоче домогтися звільнення від санкцій США проти російських Роснефті і Лукойлу. Про це повідомляє британське видання The Guardian, посилаючись на своїх інсайдерів.

Раніше Угорщина вже зверталася до Трампа з проханням зробити виняток щодо російської нафти, на яку США наклали санкції. Втім президент США відмовив.

Зазначається, що головна мета Орбана - запросити Трампа до Угорщини. Прем’єр хоче цього візиту, бо перед виборами у квітні має сильного суперника. Радники вважають, що приїзд Трампа допоможе Орбану зміцнити свій авторитет та активізувати його консервативну базу.

"Орбан хоче, щоб Трамп приїхав до Будапешта до виборів. Це його ключовий пріоритет. Вони говоритимуть про російський газ, але найбільше Орбана турбують вибори", - зазначило джерело, яке працює в угорській урядовій установі.

Керівник апарату Орбана Ґерґей Ґуяш заявив, що п'ятнична зустріч стане "можливістю для двох глав держав визначити дорожню карту, яка може привести до зустрічі США і Росії, а далі - до російсько-українського мирної угоди".

Візит Орбана до Вашингтону - думка експерта

Візит угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана до США на переговори з президентом Трампом не зможе вплинути на політику Білого дому щодо відмови від російських енергоносіїв. Про це в інтерв'ю Главреду розповів аналітик і експерт з енергетичної політики аналітичного центру Razom We Stand Максим Гардус.

"В Орбана просто немає карт для розмови з Трампом. Йому немає чого запропонувати натомість, щоб переконати знизити тиск на Росію. Тому можна з високою часткою впевненості сказати, що візит Орбана до Вашингтона закінчиться нічим.

Гардус зауважив, що якби в Орбана справді були підстави для гучних заяв, він уже б оголосив про свою "велику перемогу".

Заяви прем'єр міністра Угорщини Орбана - останні новини

Як повідомляв раніше Главред, Віктор Орбан планує представити президенту США Дональду Трампу спеціальну енергетичну ініціативу під час офіційного візиту до Вашингтона, запланованого на 7 листопада. За словами джерел в угорському уряді, питання енергетики стане "найчутливішою темою" зустрічі. Угорщина проситиме Вашингтон врахувати, що через "історичні, географічні та технічні" обставини країна не здатна оперативно відмовитися від імпорту російської нафти та газу.

Крім того, нещодавно Орбан заявив, що Україна може розпастись як держава і вона вже "втратила суверенітет". При цьому він цинічно наголосив на тому, що Україна існує нібито лише завдяки допомозі Заходу.

Нагадаємо, раніше Орбан заявив нібито про "вирішену долю" України. За його словами, після завершення війни країну поділять на три зони — російську, демілітаризовану та західну.

