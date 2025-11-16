Рус
Чому зірвались переговори Трампа і Путіна про завершення війни - названо причину

Юрій Берендій
16 листопада 2025, 11:59
Стубб розповів про зрив переговорів Дональда Трампа з Путіним і пояснив, як це рішення відобразило реальний стан переговорів між США та Росією.
Переговори в Будапешті - чому зірвались переговори Трампа і Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, УНІАН

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що скасування запланованої зустрічі Дональда Трампа з російським диктатором та воєнним злочинцем Путіним у Будапешті стало стратегічною помилкою для Росії. Про це він заявив в інтерв’ю Associated Press.

У середині жовтня Білий дім повідомив про майбутні переговори між двома лідерами, однак менш ніж за тиждень вони були скасовані.

За словами Стубба, рішення про скасування ухвалили після телефонної розмови держсекретаря Марко Рубіо з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Під час бесіди стало очевидно, що Москва не робить жодних поступок, а отже, немає сенсу наражати Трампа на перемовини, які не принесуть ні домовленостей, ні конкретних результатів.

"Скасування зустрічі було ще одним прикладом стратегічної помилки росіян. У них була можливість, і вони її змарнували", – вважає фінський президент.

Трамп, за спостереженнями, коливався між спробами налагодити контакт із Путіним і застосуванням тиску, так само, як і у взаємодії із Зеленським. Стубб зазначив, що сприймає такі зміни спокійно та орієнтується на реальність.

"Не можна мати ілюзій щодо речей, які ти хотів би бачити. Я особисто намагався зосередитися на таких речах, як: нам потрібні гарантії безпеки для України. Як їх побудувати? Нам потрібне перемир'я. Як його досягти?", - сказав фінський президент

При цьому він наголосив, що робота дає результати, адже військові механізми гарантування безпеки України після можливого перемир’я чи мирних домовленостей "тепер чіткі", а низка країн виділила необхідні ресурси. Деталями він не поділився, посилаючись на таємність військового планування.

Стубб також розповів, що саме гра в гольф допомогла йому знайти спільну мову з Трампом. На його думку, попри напружені взаємини між Трампом і Зеленським, він та інші європейські лідери можуть стати посередниками між ними.

"Ми перекладаємо президента Трампа президенту Зеленському і навпаки", – сказав він.

Водночас він переконаний, що у випадку переговорів із Путіним лише Трамп має вести прямий і публічний діалог. Стубб окремо зауважив, що ЄС навряд чи планує відкривати прямий канал зв’язку з російським лідером у найближчій перспективі.

Безпекоі угоди України з іншими державами / Інфографіка: Главред

Про що Зеленський має говорити з Путіним - думка експерта

Як писав Главред, політолог і голова правління центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко зазначив, що питання територій зрештою вирішуватиметься безпосередньо між президентом Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

Водночас він підкреслив, що залишається "глибоким скептиком", адже домовленостей у цій сфері фактично досягти нереально.

За його словами, будь-який компроміс виключений, оскільки позиції Києва й Москви абсолютно протилежні та не перетинаються.

"Якби не було російської анексії окупованих регіонів, і залишалася б тільки проблема Криму, теоретично можна було б розглядати різні варіанти, то після анексії ще чотирьох областей восени 2022 року ситуація зайшла у повну безвихідь", - каже Фесенко.

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що контакти між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним є важливою складовою пошуку шляхів завершення війни Росії проти України. Він зазначив, що часто чує критику щодо комунікації Трампа з Кремлем, однак ці розмови, за його словами, мають чітку практичну мету.

У Кремлі ж наполягають, що Росія продовжить війну, оскільки, як заявили там, "можливостей для переговорів немає". Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков також відкинув твердження держсекретаря США Марко Рубіо про те, що РФ нібито не прагне миру.

Водночас глави МЗС країн "Великої сімки" — Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії, держсекретар США та представниця ЄС — вважають, що саме нинішня лінія фронту має стати базою для потенційних переговорів із Росією.

Про персону: Олександр Стубб

Кай-Йоран Александр Стубб - фінський і європейський державний діяч, дипломат. Президент Фінляндії з 1 березня 2024 року, колишній Прем'єр-міністр Фінляндії. У 2008 - 2011 роках був міністром закордонних справ Фінляндії, пише Вікіпедія.

війна в Україні новини України мирні переговори
