"Має бути відправною точкою": G7 назвала умову переговорів України та Росії

Руслан Іваненко
13 листопада 2025, 01:53
Країни "Великої сімки" підтверджують підтримку України та обговорює шляхи мирних переговорів із Росією.
Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" — Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії, а також держсекретар США та Висока представниця Європейського Союзу — вважають, що поточна лінія фронту в Україні має стати відправною точкою для переговорів із Росією.

Як повідомляється у заяві міністрів G7 за підсумками зустрічі в регіоні Ніагара (провінція Онтаріо - ред.), дипломати підтвердили непохитну підтримку України у захисті її територіальної цілісності, суверенітету та незалежності.

"Ми знову наголосили на терміновій необхідності негайного припинення вогню. Ми погодилися, що нинішня лінія зіткнення має бути відправною точкою переговорів. Ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою", — йдеться у заяві.

Економічний тиск та заходи проти підтримки Росії

У документі також зазначено, що країни G7 збільшують економічний тиск на Росію та розглядають можливості вжиття заходів проти країн і організацій, які підтримують фінансування її військових дій. Дипломати засудили постачання Росії зброї та компонентів подвійного призначення від Китаю, а також військову допомогу КНДР та Ірану.

Крім того, обговорюється широкий спектр варіантів фінансування, зокрема скоординоване використання заморожених російських активів у юрисдикціях країн G7 для підтримки України.

"Ми рішуче засудили нещодавні прямі напади Росії на енергетичну інфраструктуру та підтвердили нашу підтримку енергетичної безпеки України", — підкреслили дипломати.

Коментар експерта: США змінюють підхід до Росії

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв’ю Главреду прокоментував зміну підходу США у переговорах із Росією. За його словами, у Вашингтоні дедалі чіткіше усвідомлюють, що спроби ізолювати Росію від Китаю приречені на провал.

"Вашингтон розуміє, що всі питання, пов’язані з діями Москви, потрібно обговорювати насамперед із Пекіном. Водночас американська сторона може ще намагатися підтримувати певний діалог із Росією. Але, на мій погляд, США вже зрозуміли безглуздість розмов із Путіним, оскільки Росія фактично виступає проксі Китаю", — зазначив Загородній.

Мирні переговори - новини за темою

Як повідомляв Главред, нещодавно Москва заявила про готовність відновити переговори з Україною на стамбільському майданчику. Російські дипломати вважають, що прогрес залежить від політичної волі України.

Крім того, мирні переговори з Росією цьогоріч завершилися майже безрезультатно. Наразі переговори з Москвою припинено. Про це заявив перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця.

Нагадаємо, що пецпредставник Трампа Стів Віткофф зазначив, що переговори з Путіним були тривалими і складними, а врегулювання війни потребує підготовки та гарантій безпеки для України. Він сподівається, що лідери Росії та України ухвалять сміливі рішення й використають цей шанс.

Про персону: Тарас Загородній

Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

війна в Україні Велика сімка мирні переговори Переговори про припинення вогню
