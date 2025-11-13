Рус
Пєсков заявив, що Росія продовжуватиме війну й звинуватив у цьому Україну

Руслана Заклінська
13 листопада 2025, 14:43оновлено 13 листопада, 15:44
1360
Кремль не згоден із твердженням держсекретаря США Марко Рубіо, що Росія не прагне миру.
Пєсков заявив, що Росія продовжуватиме війну й звинуватив у цьому Україну
Пєсков назвав причину, чому РФ буде продовжувати війну / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, скріншот з відео в YouTube

Що сказав Пєсков:

  • РФ воюватиме надалі, оскільки для переговорів немає можливості
  • Пєсков вчергове звинуватив Україну у небажанні вести переговори
  • Україні нібито доведеться повернутися до переговорів вже у гіршій позиції

Росія продовжуватиме війну в Україні, оскільки, за його словами, "немає можливості для переговорів". В Кремлі не погоджуються зі словами держсекретаря США Марко Рубіо про те, що РФ не хоче миру. Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.

Кремлівський речник вкотре намагався перекласти відповідальність за війну на Україну. Він заявив, що причиною продовження війни нібито є "небажання Києва продовжувати контакти", при цьому цинічно пригрозив, що Україна "рано чи пізно буде змушена повернутися до переговорів, але вже з набагато гіршої позиції".

відео дня

Водночас Пєсков стверджує, що Росія "хоче миру" та нібито "відкрита для вирішення конфлікту" політико-дипломатичним шляхом. У Кремлі назвали "сумним" рішення України не вести перемовини.

Пєсков також прокоментував неприязнь України до Володимира Мединського, заявивши, що "слухати співрозмовника - правило дипломатії". Речник Путіна назвав "глибокими та змістовними" лекції Мединського, якими він намагався виправдати російську агресію в Україні.

Хто здатен посадити Путіна за стіл переговорів

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі вважає, що президент США Дональд Трамп може стати ключовою фігурою, здатною змусити російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

"Президент Трамп - це та фігура, яка може посадити Путіна за стіл переговорів, яка потенційно може покласти край бойовим діям", - заявив Гілі.

Він додав, що партнери України з "коаліції рішучих" постійно координують дії, аби бути готовими втрутитися й допомогти забезпечити мир, коли для цього настане час.

Мирні переговори України та РФ - останні новини

Нагадаємо, перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця зазначив, що мирні переговори з Росією цього року не принесли суттєвих результатів і наразі припинені. За його словами, відсутність прогресу не стала несподіванкою, адже в умовах диктатури "неможливо вести конструктивний діалог із переговірниками, які просто озвучують позицію диктатора".

Також нещодавно Москва заявила про нібито готовність відновити переговори з Україною на стамбульському майданчику, поклавши відповідальність за подальший прогрес на Київ. Російські дипломати цинічно стверджують, що успіх перемовин залежить від "політичної волі України".

Як повідомляв Главред, під час стамбульських зустрічей, за словами Кислиці, росіяни неодноразово вдавалися до провокацій і уникали реальних кроків до миру. Замість конкретних рішень делегація РФ приносила досьє на українських представників, робила провокаційні заяви та пропонувала створення формальних робочих груп без жодного змісту.

Про персону: Дмитро Пєсков

Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна.

Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

