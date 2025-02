Переговори пішли не за планом: стали відомі деталі розмови Путіна і Трампа

Переговори між Трампом та Путіним завершились невигідно для Кремля, на це вказує політика Вашингтону щодо РФ після інавгурації Трампа, зазначає експерт.

Стали відомі деталі розмови Трампа і Путіна / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, kremlin.ru

Коротко:

Переговори між Трампом та Путіним могли відбутись до інавгурації нового президента США

Розмова між ними пішла не за планом, про що можуть свідчити погрози Трампа

Дональд Трамп заявив, що у разі відмови Володимира Путіна укласти мирну угоду та припинити війну, Росія зазнає нищівних наслідків. Полковник британської армії у відставці Філіп Інґрем вважає, що адміністрація США, ймовірно, вже контактувала з Кремлем до інавгурації Трампа, але переговори завершилися невигідно для Москви. В інтерв’ю 24 Каналу він зазначив, що американський президент тепер використовує тактику залякування Путіна, зокрема через можливий економічний тиск.

Росія ж відповіла на ці заяви невміло, намагаючись маніпулювати минулим дружини Трампа, Меланії Трамп.

За словами Інґрема, Трамп своєю риторикою принизив російського лідера, а економічні важелі стали ключовим інструментом його стратегії тиску.

"Дискусія з командою Трампа пішла не так, як хотів Путін, або так, як хотів Трамп. Тому він знову погрожує йому", – наголосив він.

Інґрем припускає, що адміністрація Трампа або сам Трамп ще до його інавгурації контактували з Росією. Оскільки ці переговори не дали бажаного для Путіна результату, російські ЗМІ оприлюднили відверті фотографії Меланії Трамп.

Британський полковник зазначив, що це класичний прийом російських спецслужб, спрямований на тиск і погрози. Проте після вступу на посаду Трамп повернувся з реальними економічними важелями впливу та впевненішою позицією. Тепер залишається побачити, як Путін намагатиметься з цим впоратися.

Які найгучніші передвиборчі обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що провів телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним, намагаючись домовитися про припинення війни між Росією та Україною. В інтерв'ю The New York Post на борту Air Force One він зазначив, що Путін нібито "хоче, щоб люди перестали гинути".

Голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що зустріч президентів США та РФ може відбутися найближчим часом.

Водночас у Кремлі не змогли підтвердити чи спростувати факт телефонної розмови між Путіним і Трампом. Речник президента РФ Дмитро Пєсков у коментарі Известия зазначив, що комунікація між Москвою та новою адміністрацією США ведеться різними каналами.

