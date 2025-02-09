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Переговори пішли не за планом: стали відомі деталі розмови Путіна і Трампа

Юрій Берендій
9 лютого 2025, 14:42
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Переговори між Трампом та Путіним завершились невигідно для Кремля, на це вказує політика Вашингтону щодо РФ після інавгурації Трампа, зазначає експерт.
Переговори пішли не за планом: стали відомі деталі розмови Путіна і Трампа
Стали відомі деталі розмови Трампа і Путіна / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, kremlin.ru

Коротко:

  • Переговори між Трампом та Путіним могли відбутись до інавгурації нового президента США
  • Розмова між ними пішла не за планом, про що можуть свідчити погрози Трампа

Дональд Трамп заявив, що у разі відмови Володимира Путіна укласти мирну угоду та припинити війну, Росія зазнає нищівних наслідків. Полковник британської армії у відставці Філіп Інґрем вважає, що адміністрація США, ймовірно, вже контактувала з Кремлем до інавгурації Трампа, але переговори завершилися невигідно для Москви. В інтерв’ю 24 Каналу він зазначив, що американський президент тепер використовує тактику залякування Путіна, зокрема через можливий економічний тиск.

Росія ж відповіла на ці заяви невміло, намагаючись маніпулювати минулим дружини Трампа, Меланії Трамп.

відео дня

За словами Інґрема, Трамп своєю риторикою принизив російського лідера, а економічні важелі стали ключовим інструментом його стратегії тиску.

"Дискусія з командою Трампа пішла не так, як хотів Путін, або так, як хотів Трамп. Тому він знову погрожує йому", – наголосив він.

Інґрем припускає, що адміністрація Трампа або сам Трамп ще до його інавгурації контактували з Росією. Оскільки ці переговори не дали бажаного для Путіна результату, російські ЗМІ оприлюднили відверті фотографії Меланії Трамп.

Британський полковник зазначив, що це класичний прийом російських спецслужб, спрямований на тиск і погрози. Проте після вступу на посаду Трамп повернувся з реальними економічними важелями впливу та впевненішою позицією. Тепер залишається побачити, як Путін намагатиметься з цим впоратися.

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Переговори Трампа і Путіна - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що провів телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним, намагаючись домовитися про припинення війни між Росією та Україною. В інтерв'ю The New York Post на борту Air Force One він зазначив, що Путін нібито "хоче, щоб люди перестали гинути".

Голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що зустріч президентів США та РФ може відбутися найближчим часом.

Водночас у Кремлі не змогли підтвердити чи спростувати факт телефонної розмови між Путіним і Трампом. Речник президента РФ Дмитро Пєсков у коментарі Известия зазначив, що комунікація між Москвою та новою адміністрацією США ведеться різними каналами.

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Мирні переговори України та Росії

Понад 70% українців підтримують завершення війни з Росією дипломатичним шляхом. Проте йдеться про процес діалогу, а не поступки. Про це свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології.

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що поки що не бачить імовірності переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним.

Зеленський також вважає, що Україна не може вести переговори з Путіним, оскільки Росія може використати будь-яку паузу в бойових діях для зміцнення своєї окупаційної армії. Після цього РФ може знову наступати на Україну для її окупації, але вже уникаючи помилок, які робила раніше.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні потрібне справедливе завершення війни. Київ не цікавить аналог Мінського формату, де Москва могла б ультимативно висувати свої "вимоги". За його словами, російським представникам не місце на Саміті миру доти, доки не вироблено принципів реалізації формули Зеленського та примусу РФ до її виконання.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор РФ нібито готова до мирного вирішення війни в Україні. При цьому Путін висуває умови. Господар Кремля хоче гарантій для Москви і зберегти захоплені території.

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війна в Україні Дональд Трамп Володимир Путін
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