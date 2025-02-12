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Україна та США терміново починають роботу команд щодо завершення війни - Єрмак

Ангеліна Підвисоцька
12 лютого 2025, 22:35оновлено 12 лютого, 23:28
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Голова Офісу президента розповів деталі телефонної розмови Володимира Зеленського та Дональда Трампа.
Трамп, Ермак, Зеленский
Деталі розмови Трампа і Зеленського / Колаж: Главред, фото: ОП, facebook.com/DonaldTrump

Що каже Єрмак:

  • Україна та США терміново починають роботу команд щодо завершення війни
  • Після Мюнхена почнеться процес щоденної роботи

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову і домовились про негайний початок роботи команд щодо закінчення війни. Про це в ефірі телемарафону заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Він зазначив, що ця розмова була "гарною та конкретною".

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"Трамп доповів про свою розмову з Путіним. Він говорив, що він дуже налаштований зробити все, щоб війна РФ проти України закінчилася. Головне, що я хотів би сказати, це те, що президенти домовилися про негайний початок роботи команд", - сказав Єрмак.

Очікується, що вже найближчим часом у Мюнхені українські представники зустрінуться з двома членами американської команди та проведуть предметну розмову. Саме у Мюнхені може початися процес щоденної роботи.

"Це буде предметна розмова. Команди почнуть напрацьовувати плани та майбутню конструкцію щодо закінчення війни. Але наш президент має свою позицію і він вкотре повторив позицію України, наголошуючи, що для нас важливо, щоб ця війна закінчилася справедливим миром. Для нього також є важливим те, що сьогодні не може бути предметом будь-яких компромісів незалежність України, територіальні цілісність, суверенітет. Ці позиції обговорювалися ... Українська сторона готова для початку таких консультацій, такої роботи", - додав він.

При цьому Зеленський та Трамп хочуть брати безпосередню участь у роботі команд. Очікується, що скоро може відбутися зустріч президентів США та України.

Дивіться відео з коментарем Андрія Єрмака:

ермак
Деталі розмови Трампа і Зеленського / фото: скріншот

Також обговорювалась угода про партнерство між Україною та США. Єрмак зазначив, що мова йшла про забезпечення економічної безпеки України та довготривале співробітництво.

"Україна хоче мати стратегічні відносини зі Сполученими Штатами на довгий час. Ми очікуємо від США лідерську роль щодо припинення війни і те, що необхідно посилити позиції України, посилити обороноспроможності України. Але ми думаємо і про майбутнє України, тому хотіли б, щоб Сполучені Штати відігравали ключові ролі. Ми бачимо таку ж зацікавленість з боку нашого стратегічного партнера", - пояснив він.

Мирні переговори України та РФ - головні новини

Трамп заявив про прогрес у переговорах з РФ і Україною про завершення війни. Президент США заявив, що Штати досягли прогресу в переговорах про завершення війни Росії та України. При цьому глава Білого дому відмовився розкривати подробиці будь-яких переговорів.

Міністр оборони України Рустем Умєров видав заяву про завершення війни і заявив, що Київ готовий до переговорів. Також він зазначив, що справедливий і тривалий мир можливий тільки тоді, коли Україна буде сильною на полі бою.

Незабаром стало відомо про те, що Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіним і з'явилися перші деталі. Президент США повідомив, що доручив Державному секретареві Марко Рубіо, директору ЦРУ Джону Реткліффу, раднику з національної безпеки Майклу Волтцу і спеціальному посланнику Стіву Віткоффу очолити переговори, які, на його думку, повинні привести до успішного результату.

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війна в Україні Володимир Зеленський Дональд Трамп вторгнення Росії Андрій Єрмак
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