УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

В Алмати військові на БТР і бронемашинах взяли в кільце мітингувальників, почалася перестрілка

6 січня 2022, 07:04

У центр міста стягнули військових і техніку, щоби не дати учасникам акції протесту прорватися до акімату або резиденції президента.

Казахстан
Казахстан охопили масовий акції протесту, в країні запроваджено режим НС / Фото Reuters

У четвер, 6 січня, в Казахстані триває "зачистка" протестувальників. Зокрема, в центрі Алмати військові на БТР і бронемашинах взяли в кільце учасників акції протесту.

Як повідомляє Sputnik Казахстан, на площі Республіки в Алмати близько 50 одиниць техніки, зокрема БТР. Бронемашини і військові вантажівки з озброєними силовиками оточили по периметру площу.

У центрі площі - близько 200 озброєних мітингувальників, деякі з вогнепальною зброєю. Пролунало близько 10 пострілів, але нібито стріляли не силовики.

Військові змусили мирних жителів відійти на відстань 100 метрів, після чого зав'язалася запекла перестрілка.

Простір навколо площі повністю контролюється військовими. Вони зайняли позиції, щоби не дати мітингувальникам прорватися до акімату або резиденції президента.

Реклама

Тим часом у столиці Казахстану - Нур-Султані - біля резиденції президента і будинку міністерств виставлено охорону. Громадський транспорт працює в штатному режимі. В аеропорту Нур-Султана скасовано всі рейси до 12 години дня.

Крім того, в Казахстані з 6 січня тимчасово припинено діяльність всіх фінансових установ. Не працює інтернет.

Мітинги в Казахстані

Протести в Казахстані спровокувало підвищення ціни на скраплений газ, мітингувальники вимагали зменшити його вартість. Однак за кілька днів кількість вимог значно зросла. Тепер вони хочуть відставки чинного уряду, а також щоби в державі проводилася боротьба з корупцією і кумівством, будувалися нові фабрики і заводи, зменшувався рівень безробіття.

У зв'язку з масовими акціями протестів, президент Казахстану запровадив надзвичайний стан в Алмати з 23:00 до 07:00. Також режим НС був запроваджений в Мангістауській області. Надзвичайний стан діятиме з 5 по 19 січня.

На тлі масових протестів через ціну на газ президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду країни. Обов'язки прем'єр-міністра буде тимчасово виконувати перший заступник глави уряду Аліхан Смаїлов.

5 січня через акції протесту президент Токаєв запровадив режим надзвичайного стану по всьому Казахстану.

В Алмати почали орудувати мародери. Сотні людей, користуючись безладом в країні, атакували магазини, найбільші торгові центри, грабували банки і офіси.

Увечері 5 січня силовики Казахстану почали готуватися до проведення "масштабної зачистки" міста Алмати від мітингувальників. Городян за допомогою гучномовців попередили про небезпеку.

Повідомлялося, що "масштабна зачистка" від "мародерів" в Алмати почнеться вранці 6 січня.

Тим часом Рада колективної безпеки ОДКБ ухвалила рішення направити колективні миротворчі сили ОДКБ в Казахстан. У зверненні Казахстану до ОДКБ йдеться, що ситуація в країні розглядається "як вторгнення бандформувань, підготовлених з-за кордону".

Читайте також:

viber
Казахстан захоплення Казахстану новини Казахстану революція в Казахстані
Зараз ви переглядаєте новину «В Алмати військові на БТР і бронемашинах взяли в кільце мітингувальників, почалася перестрілка». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на січень 2022 для всіх знаків Зодіаку: Левам – грошова удача, Скорпіонам – обман, Водоліям - щастяГороскоп на січень 2022 для всіх знаків Зодіаку: Левам – грошова удача, Скорпіонам – обман, Водоліям - щастя Місячний гороскоп на тиждень 3-9 січня: Овнам - здійснення бажань, Скорпіонам - гроші, Водоліям - казковий сюрпризМісячний гороскоп на тиждень 3-9 січня: Овнам - здійснення бажань, Скорпіонам - гроші, Водоліям - казковий сюрприз Купівля нерухомості, здійснення бажань або успіх у всьому: знаки, яким надзвичайно пощастить в січні 2022Купівля нерухомості, здійснення бажань або успіх у всьому: знаки, яким надзвичайно пощастить в січні 2022 Як залучити удачу і відлякати біду: прикмети на Різдво Христове 2022Як залучити удачу і відлякати біду: прикмети на Різдво Христове 2022 Як приготувати ідеальну кутю на Різдво 7 січня: три дивовижні секретиЯк приготувати ідеальну кутю на Різдво 7 січня: три дивовижні секрети
10:20

"Гарячі голови" в Казахстані не стануть водити хороводи, як в Україні та Білорусі

10:10

Найгарніший зимовий манікюр 2022, який дозволить у мороз і холоднечу виглядати елегантноФото

10:04

Кого в Україні у 2022 році не призиватимуть до армії: оприлюднено перелік

09:59

Наречений Анни Трінчер потрапив до лікарні - знадобилося хірургічне втручання

09:55

Вірус атакував миттєво, відмовили серце і легені: під Києвом померла 8-річна дівчинка

Реклама
09:49

Знайшли мертвими тільки на четвертий день: подробиці страшної загибелі сім'ї в Одеській областіВідео

09:22

У ВООЗ розповіли, за якої умови пандемія COVID-19 закінчиться в 2022 році

09:14

Помер "батько" Піратів Карибського моря

08:56

Туніс, Чорногорія та інші: українські COVID-сертифікати визнали ще в шести країнах світу

08:49

Морози вже на порозі: синоптик уточнила прогноз погоди на РіздвоВідео

08:48

Путін боїться, що за Назарбаєвим почнеться парад падіння диктаторівПогляд

08:30

Орхідеї не замерзнуть та не згниють: як поливати тропічну рослину в морозиВідео

08:14

Як дізнатися точний розмір субсидії в мережі: детальна інструкція

07:57

У Білому домі назвали основні теми майбутнього саміту США - Росія

07:52

Гороскоп на сьогодні, 6 січня 2022: Тільцям - збільшення доходу, Левам - вороги, Рибам - золотий періодВідео

07:04

В Алмати військові на БТР і бронемашинах взяли в кільце мітингувальників, почалася перестрілкаВідео

06:45

Мітинги в країні Казахстан розцінив як вторгнення з-за кордонуВідео

06:19

Ситуація "fifty-fifty": чому Казахстан потопає у протестахПогляд

05:50

Як припинити заїдати стрес: достатньо виконати лише 5 кроків

05:40

Найсмачніша закуска на Різдво Христове з рибною начинкою: готувати всього 7 хвилинВідео

Реклама
05:10

Неймовірна користь чорносливу: вчені розповіли, як потрібно правильно їсти сухофрукт

04:54

Дієтолог пояснила, що таке лічі та чому його потрібно їсти всім

04:40

Топ-4 продукти для похмільного сніданку - поради дієтолога

04:30

Як відновити шкіру обличчя після зимових свят – поради косметологаВідео

04:25

Як почистити срібні та золоті вироби в домашніх умовах: 2 найпростіших способи

03:37

Як залучити удачу і відлякати біду: прикмети на Різдво Христове 2022Відео

03:35

"Чорна пантера" Наомі Кемпбелл встала на голову, розсунувши стрункі ноги

02:57

Чому не можна зберігати помідори в холодильнику - відповідь вчених

02:39

У "Діі" додали функцію для боротьби з кредитними шахраями: у Мінцифрі назвали деталі

01:32

Що буде, якщо їсти піцу щодня - відповідь лікаря

01:26

Зірка Жіночого Кварталу показала свої принади в мереживній нижній білизні

01:25

Експерт розповіла, як у діабету є головний "нічний" симптом

00:57

У відомої української співачки стався викидень

00:51

Прикмети на 6 січня: що не можна робити в Святвечір і як залучити багатствоВідео

00:04

Злата Огневич розповіла страшну історію, яка трапилася з нею на Новий Рік

00:00

Рада ОДКБ вирішила направити миротворців до КазахстануВідео

05 січня, середа
23:54

Чого категорично не можна робити при переохолодженні - відповідь КомаровськогоВідео

23:27

В Алмати розпочинається "масштабна зачистка", людей попереджають про небезпеку

23:18

Які недорогі продукти найкраще для схуднення - коментар ендокринолога

22:49

Лікар розповіла, чим небезпечне для тіла рослинне м'ясо

Реклама
22:42

Антитерористична операція в Алмати: звільнено аеропорт, загинули військовіВідео

22:39

Неймовірні лайфхаки для оновлення інтер'єру: як вибрати дешеві, але красиві мебліВідео

22:15

Названо найнебезпечніші дні січня 2022: які знаки зодіаку чекає бідаВідео

22:06

Діткам обов'язково робитимуть щеплення проти поліомієліту - подробиці МОЗВідео

21:26

В Україні почали виплачувати підвищені пенсії: кому пощастилоВідео

21:22

Що потрібно їсти кожен день заради чистих судин - відповідь кардіолога

21:19

Газовий бунт: президент Казахстану благає про допомогу в ОДКБ, куди входить РосіяВідео

20:55

Зіркова українська спортсменка випадково показала своє еротичне фото в Instagram

20:37

Неймовірний успіх, міцна любов і грошове везіння: всього один знак Зодіаку стане найщасливішим в 2022 році

20:22

Прийняв пологи у мами: жінка, яка народила під пологовим у Луцьку, розповіла про появу на світ синаВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти