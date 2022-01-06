В Алмати військові на БТР і бронемашинах взяли в кільце мітингувальників, почалася перестрілка

Казахстан охопили масовий акції протесту, в країні запроваджено режим НС / Фото Reuters

У четвер, 6 січня, в Казахстані триває "зачистка" протестувальників. Зокрема, в центрі Алмати військові на БТР і бронемашинах взяли в кільце учасників акції протесту.

Як повідомляє Sputnik Казахстан, на площі Республіки в Алмати близько 50 одиниць техніки, зокрема БТР. Бронемашини і військові вантажівки з озброєними силовиками оточили по периметру площу.

У центрі площі - близько 200 озброєних мітингувальників, деякі з вогнепальною зброєю. Пролунало близько 10 пострілів, але нібито стріляли не силовики.

Військові змусили мирних жителів відійти на відстань 100 метрів, після чого зав'язалася запекла перестрілка.

Простір навколо площі повністю контролюється військовими. Вони зайняли позиції, щоби не дати мітингувальникам прорватися до акімату або резиденції президента.

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Тим часом у столиці Казахстану - Нур-Султані - біля резиденції президента і будинку міністерств виставлено охорону. Громадський транспорт працює в штатному режимі. В аеропорту Нур-Султана скасовано всі рейси до 12 години дня.

Крім того, в Казахстані з 6 січня тимчасово припинено діяльність всіх фінансових установ. Не працює інтернет.

Мітинги в Казахстані

Протести в Казахстані спровокувало підвищення ціни на скраплений газ, мітингувальники вимагали зменшити його вартість. Однак за кілька днів кількість вимог значно зросла. Тепер вони хочуть відставки чинного уряду, а також щоби в державі проводилася боротьба з корупцією і кумівством, будувалися нові фабрики і заводи, зменшувався рівень безробіття.

У зв'язку з масовими акціями протестів, президент Казахстану запровадив надзвичайний стан в Алмати з 23:00 до 07:00. Також режим НС був запроваджений в Мангістауській області. Надзвичайний стан діятиме з 5 по 19 січня.

На тлі масових протестів через ціну на газ президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду країни. Обов'язки прем'єр-міністра буде тимчасово виконувати перший заступник глави уряду Аліхан Смаїлов.

5 січня через акції протесту президент Токаєв запровадив режим надзвичайного стану по всьому Казахстану.

В Алмати почали орудувати мародери. Сотні людей, користуючись безладом в країні, атакували магазини, найбільші торгові центри, грабували банки і офіси.

Увечері 5 січня силовики Казахстану почали готуватися до проведення "масштабної зачистки" міста Алмати від мітингувальників. Городян за допомогою гучномовців попередили про небезпеку.

Повідомлялося, що "масштабна зачистка" від "мародерів" в Алмати почнеться вранці 6 січня.

Тим часом Рада колективної безпеки ОДКБ ухвалила рішення направити колективні миротворчі сили ОДКБ в Казахстан. У зверненні Казахстану до ОДКБ йдеться, що ситуація в країні розглядається "як вторгнення бандформувань, підготовлених з-за кордону".

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