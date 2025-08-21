Він був координатором: затримано українця, якого підозрюють у підриві Північного потоку

Сергій К. нібито був на яхті разом із виконавцями підриву газопроводу.

Затримано українця, якого підозрюють у підриві Північного потоку / колаж: Главред, фото: Reuters

Що відомо:

В Італії затримали українця

Його підозрюють у підриві "Північного потоку"

Українець нібито був на яхті разом із виконавцями

В Італії затримали українця, який може бути причетний до підриву трубопроводів "Північний потік". Про це повідомляє Der Spiegel.

Громадянин України Сергій К. нібито був одним із координаторів диверсії. Повідомляється, що він перебував на яхті разом із виконавцями підриву.

"Удари по трубопроводах у вересні 2022 року було завдано українським спецпризначенцем. До трубопроводів на спеціально орендованій парусній яхті підвозили водолазів, щоб потім прикріпити вибухівку", - ідеться в матеріалі.

Підрив газопроводів "Північний потік"

Як писав Главред, у ніч на 26 вересня на газопроводах Північний потік-1 і Північний потік-2 виявили щонайменше три витоки блакитного палива. Оператор "Північного потоку", компанія Nord Stream, повідомила про одночасне пошкодження відразу трьох ниток газопроводу. Водночас у компанії заявили, що терміни відновлення працездатності газотранспортної інфраструктури поки оцінити неможливо.

Польща не виключила, що витоки на газопроводах можуть бути провокацією з боку Росії. Водночас прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито "глибоко стурбована" ситуацією на газопроводах Північний потік.

Пізніше глава МЗС Швеції Анн Лінде заявила, що російські газопроводи Північний потік і Північний потік-2 пошкоджені внаслідок вибухів. За її словами, ймовірно стався саботаж. Політикиня зазначила, що Стокгольм продовжує збирати інформацію і "не виключає жодних причин, дійових осіб чи мотивів".

Що відомо про "український слід"

Нагадаємо, The New York Times опублікувало статтю з посиланням на джерела та дані розвідки, які схильні вважати, що за вибухом газопроводів "Північні потоки" в Балтійському морі стоять неурядові групи, куди могли входити росіяни та українці.

За даними німецьких ЗМІ, слідство в Німеччині встановило судно, яке використовували для здійснення диверсії на російських газопроводах "Північні потоки" в Балтійському морі восени 2022 року, і вважає, що воно так чи інакше пов'язане з Україною.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив про непричетність України до вибухів. Він зазначив, що такий акт можна здійснити тільки за наявності великих технічних і фінансових ресурсів. "А хто всім цим володів на момент вибуху? Тільки Росія", - заявив Подоляк.

