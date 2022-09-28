Північний потік і Північний потік-2 підірвали - МЗС Швеції

Анн Лінде назвала причину витоку в газопроводах Північний потік і Північний потік-2 / Фото Reuters , twitter.com/AnnLinde

Глава МЗС Швеції Анн Лінде заявила, що російські газопроводи Північний потік і Північний потік-2 пошкоджені внаслідок вибухів. За її словами, ймовірно стався саботаж.

"Витік газу з газопроводів Північний потік і Північний потік-2 у виняткових економічних зонах є наслідком вибухів, ймовірно, спричинених саботажем", - написала Лінде в Twitter.

Політик зазначила, що Стокгольм продовжує збирати інформацію та "не виключає жодних причин, дійових осіб або мотивів".

Як повідомляв Главред, 27 вересня оператор Північного потоку компанія Nord Stream повідомила про одночасне пошкодження одразу трьох ниток газопроводу і витік газу. У Польщі не виключають, що те, що трапилося, є російською провокацією.

Тим часом в РФ натякають на сплановану диверсію. Ця позиція зручна Кремлю для підтвердження хоч якогось нападу на себе і виправдання мобілізації в Росії. Крім того, РФ може використовувати це для відмови постачати блакитне паливо газопроводом аж до кінця опалювального сезону. Вони зможуть пояснити це тим, що технічної можливості для цього нібито немає.

Що відомо про долю Північного потоку-2

За кілька днів до повномасштабного вторгнення РФ в Україну канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що процес сертифікації Північного потоку-2 повністю блокується на тлі ситуації з визнанням Росією "ЛДНР" на окупованому Донбасі. А без сертифікату газопровід не може запрацювати.

Німецьке видання Der Spiegel повідомляло, що уряд ФРН розглядає можливість націоналізації ділянки магістралі Північний потік-2, який йде територією Німеччини. Берлін планує в перспективі прокачувати цими трубами скраплений природний газ.

Віцеспікер Бундестагу ввести в експлуатацію газопровід Північний потік-2, запуск якого заморозили через повномасштабний напад Росії на Україну. У відповідь на його заяву жорстко висловився міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він попередив Берлін про згубні наслідки в результаті залежності від російського газу.

Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд назвала газопровід "шматком металу на дні моря".

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