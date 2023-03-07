УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Опоненти Путіна": в NYT сказали, хто міг підірвати "Північні потоки"

7 березня 2023, 20:08
Диверсію могла влаштувати "проукраїнська група". Але офіційний Київ міг не знати, що таке планується.
Северный поток 2, взрыв
"Північні потоки" могли підірвати "опоненти Путіна"/ ua.depositphotos.com, pixabay.com

До влаштування диверсії на "Північних потоках" може бути причетна "проукраїнська група". Це могли бути опоненти російського диктатора Володимира Путіна, які налаштовані проукраїнськи.

При цьому офіційний Київ міг не знати про те, що таке готується. Про це повідомляє американське видання New York Times із посиланням на анонімних чиновників, котрим відомі дані розвідки США.

Чиновники, котрі побажали залишитися анонімними, сказали журналістам видання, що у них немає інформації про те, що про планування вибухів на "Північних потоках" міг знати президент України Володимир Зеленський або українські спецслужби.

відео дня

Зазначається, що вибух могли організувати опоненти Путіна, які налаштовані проукраїнськи. При цьому виконавцями диверсії є громадяни РФ або України.

У той же час видання зазначає, що підірвати "Північні потоки" могли "досвідчені водолази, які не пов’язані з військовими або розвідувальними службами".

Вибухи на газопроводах "Північного потоку"

Нагадаємо, у ніч на 26 вересня 2022 року на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" виявили як мінімум три витоки блакитного палива. Оператор "Північного потоку", компанія Nord Stream, повідомила про одночасне пошкодження відразу трьох ниток газопроводу.

Пізніше глава МЗС Швеції Анн Лінде заявила, що російські газопроводи Північний потік і Північний потік-2 пошкоджені внаслідок вибухів. За її словами, ймовірно стався саботаж. Політик зазначила, що Стокгольм продовжує збирати інформацію та "не виключає жодних причин, дійових осіб або мотивів".

Після цього слідство заявило, що "Північний потік" підірвали. Інцидент на "Північних потоках" був диверсією, оскільки на місці були виявлені сліди вибухових речовин. Про це заявив Матс Юнгквіст, шведський прокурор, який веде розслідування. За його словами, інцидент є грубим саботажем.

Читайте також:

Північний потік Північний потік-2 вибух
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

21:49

Росія намагається нав'язати Україні "Мінськ-3": Данілов розкрив підлий план окупантів

21:46

"Найскладніший етап": астролог назвала найважчі для України дні у березніВідео

21:22

Більшість з нас робить ці помилки: варто знати всього 9 правил, щоб макарони не злипалися

20:53

Генератори та павербанки ще знадобляться: в Україну можуть повернутися відключення світлаВідео

20:38

Снігопади та зливи влаштують переполох в Україні: синоптики дали прогноз на найближчі дніВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

20:08

"Опоненти Путіна": в NYT сказали, хто міг підірвати "Північні потоки"Відео

19:46

"Пригожина просто використали": Жданов заявив, що "кухар Путіна" знаходиться під загрозою ліквідаціїВідео

19:27

"Україна здолає РФ цього року": швейцарський військовий експерт назвав переможний місяцьВідео

19:25

Дженна Ортега прийшла на червону доріжку в брудній сукні

Реклама
19:20

Театральний березень у Києві: автівка Вертинського, коварство Ребрик та різня Вітовської

19:20

Лисий в кепці на броньовикуПогляд

19:07

Законопроект про реформу містобудування №5655 реалізує антикорупційну стратегію – голова НАЗК Новіков

19:05

Велика трагедія: у боях під Бахмутом загинув легендарний Герой України "Да Вінчі"Відео

18:45

Віддані як лебеді: ТОП-3 найвірніших знака зодіаку

18:45

"Буде катастрофічна поразка РФ": астролог назвав точну дату капітуляції РосіїВідео

18:44

Навіщо 9 березня обов'язково клали цибулю та часник біля ліжка: прикмети і що не можна робитиВідео

18:39

Котлети будуть соковитими, а їхня скоринка – хрусткою: додайте у фарш лише один секретний інгредієнтВідео

18:17

Одна і та сама схема: екс-депутат Держдуми РФ розповів про причини провокації в Брянській областіВідео

18:14

Прикопали по-тихому: під Москвою виявили секретне кладовище ліквідованих в Україні вагнерівців

17:40

"Отримала найважчі поранення": від російської ракети померла речник ДСНС Євгенія ДудкаВідео

Реклама
17:33

"Плюсуй українську": WAW та 1+1 media презентували відео про необхідність боротьби з культурною експансією рф

17:26

Будуть радувати око весь сезон: які квіти цвітуть все літо і до пізньої осеніВідео

17:21

Що робити з малиною в березні: як підготувати кущі, щоб крупно вродилиВідео

17:05

Відбувся великий обмін: Україна повернула додому 130 захисників з російського полонуВідео

17:01

Робили "бавовну" в РФ: у Києві попрощалися з чотирма воїнами, які загинули у Брянській областіВідео

16:41

"Догори дригом" : шоу Victoria's Secret повертається після 4-річної паузи в новому виглядіВідео

16:40

Пора весняного авітамінозу: як допомогти організму впоратися з недугоюВідео

16:34

"Це був великий ризик": Кирило Буданов особисто пішов на штурм позицій окупантівВідео

16:13

Колишня Кличко зізналася в операції зі зменшення грудей

16:13

ЗСУ вибивають окупантів далекобійними ударами: експерт назвав напрямок

16:03

У Зеленського вперше відреагували на неадекватну істерику ЛукашенкаВідео

16:02

Блогерка-запроданка Стужук народила у воді четверту дитину

15:55

Яку помилку роблять господині при додаванні часнику у плов: трюки, які приречені на провалВідео

15:46

Кравець розповіла, як в будинок її дочки прилетіла російська ракета

15:45

Шойгу назвав нове завдання окупантів "після захоплення Бахмута": розкотив губу ще більшеВідео

15:39

Зірка "Гри престолів" таємно вийшла заміж - нареченого вона зустріла завдяки Захеру-Мазоху

15:13

Комплекси ППО Patriot в Україну поки не прибули - речник Повітряних сил ІгнатВідео

15:00

Тоня Матвієнко поділилася радісною новиноюВідео

14:59

Навіщо додавати соду при варінні картоплі: простий секрет, який зробить страву божественно смачною

14:56

Розстріл українського військового: у загиблого героя залишилося 5 дітей - ЗМІВідео

Реклама
14:45

"Боягузлива дівчинка": Соловйов поглумився над Гіркіним через розбірки з Пригожиним

14:34

У 9 років можна на пенсію: скільки живуть собаки за людськими міркамиВідео

14:34

Як омолодити стару яблуню: проста схема, яка дасть дачникам гарний урожай

14:33

Чим корисні яйця для людини і як вони можуть нашкодити: цікаві фактиВідео

14:28

Друг Володимира Остапчука розкрив подробиці розлучення ведучого з Христиною ГорнякВідео

14:26

Неймовірно пишний і смачний омлет в світі: незвичайний рецепт з 3 інгредієнтівВідео

13:46

Чому 8 березня не можна одягати старий одяг: прикмети і що не можна робитиВідео

13:38

"Крутиться, як в'юн на сковорідці": приятель Пугачової розкрив причину продажності КіркороваВідео

13:36

Лукашенко розійшовся: образив Зеленського і наплів беліберди щодо вибухів у Мачулищах

13:13

"Путін не божевільний": Познер вперше висловився про війну в УкраїніВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Модні зачіскиГарний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем народження чоловіковіЗ днем нарождення жінціЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти