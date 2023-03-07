"Опоненти Путіна": в NYT сказали, хто міг підірвати "Північні потоки"

Диверсію могла влаштувати "проукраїнська група". Але офіційний Київ міг не знати, що таке планується.

"Північні потоки" могли підірвати "опоненти Путіна"/ ua.depositphotos.com, pixabay.com

До влаштування диверсії на "Північних потоках" може бути причетна "проукраїнська група". Це могли бути опоненти російського диктатора Володимира Путіна, які налаштовані проукраїнськи.

При цьому офіційний Київ міг не знати про те, що таке готується. Про це повідомляє американське видання New York Times із посиланням на анонімних чиновників, котрим відомі дані розвідки США.

Чиновники, котрі побажали залишитися анонімними, сказали журналістам видання, що у них немає інформації про те, що про планування вибухів на "Північних потоках" міг знати президент України Володимир Зеленський або українські спецслужби.

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Зазначається, що вибух могли організувати опоненти Путіна, які налаштовані проукраїнськи. При цьому виконавцями диверсії є громадяни РФ або України.

У той же час видання зазначає, що підірвати "Північні потоки" могли "досвідчені водолази, які не пов’язані з військовими або розвідувальними службами".

Вибухи на газопроводах "Північного потоку"

Нагадаємо, у ніч на 26 вересня 2022 року на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" виявили як мінімум три витоки блакитного палива. Оператор "Північного потоку", компанія Nord Stream, повідомила про одночасне пошкодження відразу трьох ниток газопроводу.

Пізніше глава МЗС Швеції Анн Лінде заявила, що російські газопроводи Північний потік і Північний потік-2 пошкоджені внаслідок вибухів. За її словами, ймовірно стався саботаж. Політик зазначила, що Стокгольм продовжує збирати інформацію та "не виключає жодних причин, дійових осіб або мотивів".

Після цього слідство заявило, що "Північний потік" підірвали. Інцидент на "Північних потоках" був диверсією, оскільки на місці були виявлені сліди вибухових речовин. Про це заявив Матс Юнгквіст, шведський прокурор, який веде розслідування. За його словами, інцидент є грубим саботажем.

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