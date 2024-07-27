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"Наїхав" на США, як Путін: Орбан оскандалився заявою щодо "Північних потоків"

Анна Косик
27 липня 2024, 18:47
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Прем'єр Угорщини, фактично, повторив слова диктатора Путіна про підрив "Північних потоків" на державному рівні, тобто з натяком на США.
Путин, Орбан
Заяви Путіна та Орбана щодо підриву "Північних потоків" дуже схожі / Колаж: Главред, фото: flickr

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан прокоментував вибухи на газогонах "Північного потоку". Він називає їх терористичним актом, що "очевидно здійснений під американським керівництвом". Таку заяву керівник угорського уряду зробив під час програмного виступу у літньому таборі Тушваньош у Румунії, передає Agerpres.

Щоб підтвердити свої слова Орбан розповів про те, що європейська політика нібито зазнала краху і Європа відмовилась від захисту власних інтересів.

"Сьогодні Європа не робить нічого, окрім як беззастережно слідує за зовнішньою політикою Демократичної партії США, навіть ціною самопошкодження", – стверджує угорський прем'єр.

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Орбан вважає, що санкції завдають фундаментальної шкоди інтересам Європи, лише підвищують ціни на енергоносії та роблять європейську економіку неконкурентноспроможною.

"Те, що ми мовчимо про підрив газопроводу "Північний потік", що сама Німеччина мовчить про очевидний акт тероризму, здійснений під американським керівництвом проти її власності, і що ми не розслідуємо, не намагаємося з'ясувати і не піднімаємо це питання юридично – так само, як ми не вчинили правильно щодо прослуховування Ангели Меркель, яке було здійснене за допомогою Данії, – це ніщо інше, як акт покори", – додав він.

Хто такий Віктор Орбан?

Ві́ктор О́рбан (угор. Orbán Viktor; нар. 31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) — угорський проросійський (здебільшого) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини у 1998—2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія.

Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії та виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.

Позиція Угорщини щодо України - що відомо

Нагадаємо, днями Україна заблокувала транзит російської нафти через південну гілку нафтопроводу "Дружба" до Угорщини й Словаччини через посилення санкцій РНБО проти російської компанії "Лукойл". У відповідь на це, угорська сторона влаштувала істерику, погрожуючи не лише блокувати постачання електроенергії до України, а й фінансування допомоги Заходу.

Згодом угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив, що його країна блокуватиме програму фінансування військової допомоги Україні на 6,5 мільярдів євро в рамках Європейського фонду миру. Це відбуватиметься до того часу, поки Україна не поновить поставки російської нафти в Угорщину.

Напередодні стало відомо, що Угорщина, як і раніше, продовжує блокувати черговий транш до Європейського мирного фонду, призначений для України.

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Володимир Путін санкції проти Росії Північний потік-2 Віктор Орбан
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