Північний потік раптово почав протікати в трьох місцях: у Польщі заявили про провокацію

На газопроводах виявили витоки блакитного палива / Reuters

На газопроводах Північний потік-1 та Північний потік-2 виявили як мінімум три витоки блакитного палива. У Польщі не виключають, що те, що трапилося, є російською провокацією, пише dw.com.

Оператор "Північного потоку", компанія Nord Stream, сьогодні повідомила про одночасне пошкодження відразу трьох ниток газопроводу.

"Руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів системи Північний потік, носять безпрецедентний характер. Терміни відновлення працездатності газотранспортної інфраструктури наразі оцінити неможливо", - цитує заяву компанії Nord Stream агентство Інтерфакс 27 вересня.

У ніч на 26 вересня стався витік на одній з ниток магістралі СП-2, витік газу був також зафіксований із обох ниток СП-1. Всі три витоки сталися у економічній зоні Данії на північний схід від острова Борнхольм.

Польща не виключає російську провокацію

Польща не виключила, що витоки на газопроводах можуть бути провокацією з боку Росії.

"Ми знаходимося в ситуації з високою міжнародною напруженістю. На жаль, наш східний сусід постійно веде агресивну політику. Якщо він здатний на агресивну військову політику в Україні, то очевидно, що не можна виключати ніякої провокації, в тому числі, і на ділянках, які знаходяться в Західній Європі", - заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито "глибоко стурбована" ситуацією на газопроводах Північний потік.

"Дійсно, значно впав тиск, і це дійсно безпрецедентна ситуація, яка вимагає термінового розгляду. Ми надзвичайно стурбовані цими новинами", - сказав Пєсков журналістам.

Відомо, що газопровід СП-2 з Росії до Німеччини був добудований восени 2021 року, але так і не запущений. 22 лютого Німеччина зупинила процес його запуску у відповідь на визнання Росією незалежності самопроголошених "ДНР" і "ЛНР".

Постачання газу по ПП-1

Водночас газопровід СП-1 продовжував роботу й після початку російського збройного вторгнення в Україну 24 лютого. При цьому Росія спочатку знизила, а пізніше і зовсім зупинила прокачування газу по цьому трубопроводу, пославшись на несправності єдиної робочої турбіни.

Кремль заявив, що газопровід не запустять, поки з РФ не знімуть санкції, що заважають обслуговуванню його агрегатів. В ЄС зупинку СП-1 вважають політичним рішенням, покликаним чинити тиск на європейські країни, які підтримують Україну, що обороняється від російської агресії.

Фото з місця витоку "блакитного палива"

У мережі з'явилися фото з місця витоку газу на газопроводах СП-1 в Балтійському морі. Фото були опубліковані данськими військовими, повідомляє Forsvaret.

Крім того, шведський сейсмоцентр передає, що в районі витоків газу на північних потоках були зафіксовані потужні підводні вибухи.

У Європі підозрюють, що причиною аварії могла стати диверсія за участю водолазів. На даний момент відомо, що навколо місць витоку були створені зони відчуження для безпеки морського і повітряного руху.

Морське управління Данії розповсюдило реліз про витік блакитного палива в районі острова Борнхольм, який "може бути небезпечним для судноплавства". За даними агентства Reuters, яке посилається на морське управління Швеції, на ПП існує два витоки: один в економічній зоні Швеції і один в економічній зоні Данії.

Зупинка ПП

Нагадаємо, 2 серпня Росія повністю зупинила роботу газопроводу Північний потік нібито через витік масла і необхідності ремонту.

"При проведенні регламентних робіт на газоперекачувальному агрегаті Trent 60 (ГПА № 24) КС" Портова", виконуваних спільно з представниками компанії Siemens, виявлено витік масла з домішкою герметизуючого складу по роз'ємах клемних з'єднань кабельних ліній датчиків швидкості ротора низького і проміжного тиску", - сказано в повідомленні Газпрому.

Компанія також зазначає, що було виявлено масло на кабельному роз'ємному з'єднанні приєднувальної плити BPE2, яка входить до складу двигуна.

Що відомо про долю "Північного потоку-2"

За кілька днів до повномасштабного вторгнення РФ в Україну канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що процес сертифікації "Північного потоку-2" повністю блокується на тлі ситуації з визнанням Росією "ЛДНР" на окупованому Донбасі. А без сертифікату газопровід не може запрацювати.

Німецьке видання Der Spiegel повідомляло, що уряд ФРН розглядає можливість націоналізації ділянки магістралі Північний потік-2, який йде по території Німеччини. Берлін планує в перспективі прокачувати цими трубами скраплений природний газ.

Віцеспікер Бундестагу Вольфганг Кубик запропонував ввести в експлуатацію газопровід Північний потік-2, запуск якого заморозили через повномасштабний напад Росії на Україну. У відповідь на його заяву жорстко висловився міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він попередив Берлін про згубні наслідки в результаті залежності від російського газу.

Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд назвала газопровід"шматком металу на дні моря".

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