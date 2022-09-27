УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Північний потік раптово почав протікати в трьох місцях: у Польщі заявили про провокацію

27 вересня 2022, 20:44

Оператор Північного потоку, компанія Nord Stream, сьогодні повідомила про одночасне пошкодження відразу трьох ниток газопроводу.

Північний потік
На газопроводах виявили витоки блакитного палива / Reuters

На газопроводах Північний потік-1 та Північний потік-2 виявили як мінімум три витоки блакитного палива. У Польщі не виключають, що те, що трапилося, є російською провокацією, пише dw.com.

Оператор "Північного потоку", компанія Nord Stream, сьогодні повідомила про одночасне пошкодження відразу трьох ниток газопроводу.

"Руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів системи Північний потік, носять безпрецедентний характер. Терміни відновлення працездатності газотранспортної інфраструктури наразі оцінити неможливо", - цитує заяву компанії Nord Stream агентство Інтерфакс 27 вересня.

У ніч на 26 вересня стався витік на одній з ниток магістралі СП-2, витік газу був також зафіксований із обох ниток СП-1. Всі три витоки сталися у економічній зоні Данії на північний схід від острова Борнхольм.

Польща не виключає російську провокацію

Польща не виключила, що витоки на газопроводах можуть бути провокацією з боку Росії.

"Ми знаходимося в ситуації з високою міжнародною напруженістю. На жаль, наш східний сусід постійно веде агресивну політику. Якщо він здатний на агресивну військову політику в Україні, то очевидно, що не можна виключати ніякої провокації, в тому числі, і на ділянках, які знаходяться в Західній Європі", - заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито "глибоко стурбована" ситуацією на газопроводах Північний потік.

"Дійсно, значно впав тиск, і це дійсно безпрецедентна ситуація, яка вимагає термінового розгляду. Ми надзвичайно стурбовані цими новинами", - сказав Пєсков журналістам.

Відомо, що газопровід СП-2 з Росії до Німеччини був добудований восени 2021 року, але так і не запущений. 22 лютого Німеччина зупинила процес його запуску у відповідь на визнання Росією незалежності самопроголошених "ДНР" і "ЛНР".

Постачання газу по ПП-1

Водночас газопровід СП-1 продовжував роботу й після початку російського збройного вторгнення в Україну 24 лютого. При цьому Росія спочатку знизила, а пізніше і зовсім зупинила прокачування газу по цьому трубопроводу, пославшись на несправності єдиної робочої турбіни.

Кремль заявив, що газопровід не запустять, поки з РФ не знімуть санкції, що заважають обслуговуванню його агрегатів. В ЄС зупинку СП-1 вважають політичним рішенням, покликаним чинити тиск на європейські країни, які підтримують Україну, що обороняється від російської агресії.

Фото з місця витоку "блакитного палива"

У мережі з'явилися фото з місця витоку газу на газопроводах СП-1 в Балтійському морі. Фото були опубліковані данськими військовими, повідомляє Forsvaret.

Крім того, шведський сейсмоцентр передає, що в районі витоків газу на північних потоках були зафіксовані потужні підводні вибухи.

У Європі підозрюють, що причиною аварії могла стати диверсія за участю водолазів. На даний момент відомо, що навколо місць витоку були створені зони відчуження для безпеки морського і повітряного руху.

Морське управління Данії розповсюдило реліз про витік блакитного палива в районі острова Борнхольм, який "може бути небезпечним для судноплавства". За даними агентства Reuters, яке посилається на морське управління Швеції, на ПП існує два витоки: один в економічній зоні Швеції і один в економічній зоні Данії.

Зупинка ПП

Нагадаємо, 2 серпня Росія повністю зупинила роботу газопроводу Північний потік нібито через витік масла і необхідності ремонту.

"При проведенні регламентних робіт на газоперекачувальному агрегаті Trent 60 (ГПА № 24) КС" Портова", виконуваних спільно з представниками компанії Siemens, виявлено витік масла з домішкою герметизуючого складу по роз'ємах клемних з'єднань кабельних ліній датчиків швидкості ротора низького і проміжного тиску", - сказано в повідомленні Газпрому.

Компанія також зазначає, що було виявлено масло на кабельному роз'ємному з'єднанні приєднувальної плити BPE2, яка входить до складу двигуна.

Що відомо про долю "Північного потоку-2"

За кілька днів до повномасштабного вторгнення РФ в Україну канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що процес сертифікації "Північного потоку-2" повністю блокується на тлі ситуації з визнанням Росією "ЛДНР" на окупованому Донбасі. А без сертифікату газопровід не може запрацювати.

Німецьке видання Der Spiegel повідомляло, що уряд ФРН розглядає можливість націоналізації ділянки магістралі Північний потік-2, який йде по території Німеччини. Берлін планує в перспективі прокачувати цими трубами скраплений природний газ.

Віцеспікер Бундестагу Вольфганг Кубик запропонував ввести в експлуатацію газопровід Північний потік-2, запуск якого заморозили через повномасштабний напад Росії на Україну. У відповідь на його заяву жорстко висловився міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він попередив Берлін про згубні наслідки в результаті залежності від російського газу.

Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд назвала газопровід"шматком металу на дні моря".

Читайте також:

війна в Україні газ Північний потік-2 Північний потік-1
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

21:41

Дружина Романа Сасанчина розповіла про госпіталізацію 8-місячної доньки

21:30

Росіяни вдарили ракетами по Харкову, жителі сидять без світлаВідео

21:12

Україну атакує небезпечна погода: коли чекати неприємного "сюрпризу"Відео

21:10

Прикмети на 29 вересня: які 3 речі не можна робити, щоб проблеми в будинок не впуститиВідео

20:44

Північний потік раптово почав протікати в трьох місцях: у Польщі заявили про провокаціюВідео

Реклама
20:39

ЗСУ відбили в окупантів два населені пункти на ДонеччиніВідео

20:28

5 речей, які ніколи не можна віддавати з домуВідео

20:21

Україна отримає від США дві батареї ЗРК NASAMS, в яких буде до 16 пускових установокВідео

20:17

Встиг "повоювати" три дні: ЗСУ почали брати в полон перших мобілізованих росіянВідео

20:16

"У нас 8 людей лишилися без рук і ніг": окупант вмовляє свого батька "не сунутись" в УкраїнуВідео

20:16

В Україні злетіли ціни на популярний вид м'яса: скільки доведеться заплатитиВідео

19:32

Валявся в квартирі: стали відомі моторошні подробиці про смерть Моїсеєва

19:28

У Кабміні розповіли, кому не передбачена разова виплата за загиблого бійця

19:28

Самі небеса заручать: 5 знаків зодіаку зустрінуть свою любов до кінця року

19:23

"Ваш син потворно поводиться!": біля могили батьків Путіна залишили послання

19:04

У межах телемарафону "Для дітей заради майбутнього" зібрано більше 2 000 000 грнВідео

18:52

"Ховаю тебе в своєму серці": Алла Пугачова попросила у покійного Бориса Моїсеєва вибачення

18:47

Нові правила виїзду чоловіків з України: що змінилосяВідео

18:35

"Де ж ти де, зірочка червона": Кіркоров похвалив себе в прощальному слові до Бориса МоїсеєваВідео

18:23

Україна могла б вдарити по військових об'єктах РФ ракетами Harpoon, Точка У і Нептун – ЖдановВідео

Реклама
18:03

Удача буде ходити по п'ятах: названі найбільш сприятливі дні жовтня 2022

17:52

"Ми й не були проти переговорів": Данілов заявив, що Україна готова обговорити з РФ два пунктиВідео

17:51

"Буде дуже тебе не вистачати, Боря": Максим Галкін відреагував на смерть Бориса Моїсеєва

17:35

Рознесли на попіл: ЗСУ на Херсонщині збили російський штурмовик Су-25Відео

17:29

Не зможе встояти: що найбільше приваблює чоловіків за знаком зодіаку

17:17

Прикмети на 28 вересня: які 5 речей не можна робити, щоб все щастя з дому не випуститиВідео

17:08

Помер Борис Моїсеєв - названа причина смерті артиста

17:05

Білорусь готується приймати військові ешелони з РосіїВідео

17:00

Найзнаменитіший кремлівський алкоголік намагається "торгуватися" з ЗаходомПогляд

16:55

ЗСУ ліквідували російського окупанта -"гопника" з Тверської областіВідео

16:48

Помер російський співак Борис Мойсеєв

16:48

Росія може анексувати Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області 4 жовтняВідео

16:45

ЗСУ вдарили по ворожому пункту розгортання ЗРК "Бук-М3" і знищили техніку РФ

16:09

"Намагається брязкати ядерною зброєю": у США відповіли Путіну на шантажВідео

16:05

"Росіяни стали токсичним народом": Молода дружина Макаревича навела приклад "опущеності" росіян

16:01

Підняли білий прапор: група військових РФ здалася в полон ЗСУВідео

15:56

Як почистити цибулю без єдиної сльозинки і ще чотири корисних лайфхака з мікрохвильовкою

15:30

Шокувала всіх: п'ятиразова олімпійська чемпіонка спішно втекла з Росії після війни в УкраїніВідео

15:28

Щодня включав українські пісні у центрі Херсона: 75-річний дідусь передав ЗСУ понад 600 тис. гривень

15:18

Фейковий "референдум" нічого не змінить, мета ЗСУ - звільнення всієї Луганщини - ГайдайВідео

Реклама
15:17

"Секундний вибух – і все палає": 13-річна дитина загинула через ракетний удар по ХарківщиніФотоВідео

15:13

"Його потрібно вішати!": Гіркін розповів, як Медведчук підставив Путіна

15:08

Життя - біль: названі найбільш нещасні жінки гороскопу

14:48

Найсмачніше овочеве рагу з одним секретним інгредієнтом: неймовірно простий рецептВідео

14:47

Команди групи 1+1 media об'єдналися в Big Brave Events

14:38

"Ось за таких палили Трою": Злата Огневич похвалилася пружними стегнами у відвертій тозі

14:30

Від мобілізації не втік: росіянин переплив до Естонії на SUP-дошці, а його повернули назадВідео

14:14

Яку тварину ви побачили першою: тест по картинці розповість про ваш характер

14:10

Куп'янськ-Вузловий під контролем України: ЗСУ відбили у військ РФ стратегічне селище на ХарківщиніВідео

13:55

У Кремлі заявили про нові умови переговорів з Україною про завершення війни

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Гороскоп
Гороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тижденьГороскоп на завтра
Персони
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк Фейгін
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Модні зачіскиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти