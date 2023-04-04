Нові ракети і Javelin: США передають Україні найпотужнішу військову допомогу

Пентагон оголосив про надання значного пакету засобів протиповітряної оборони.

Військова допомога США Україні / Фото: president.gov.ua

4 квітня США оголосили про виділення Україні нової військової допомоги.

Як повідомляє прес-служба Пентагону, це новий і критично важливий пакет допомоги Україні у сфері безпеки.

"Це включає в себе дозвіл президента на надання допомоги з безпеки з наданням більшої кількості боєприпасів для наданих США ЗРК HIMARS, перехоплювачів ППО і артилерійських снарядів, які Україна використовує для своєї оборони ... на суму до 500 мільйонів доларів", - йдеться в повідомленні.

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Що передає США Україні

Додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів Patriot;

Додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;

120-мм мінометні міни;

120-мм і 105-мм танкові боєприпаси;

25-мм боєприпаси;

ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW), що запускаються в трубі;

Приблизно 400 гранатометів і 200 000 боєприпасів;

11 тактичних транспортних засобів для евакуації обладнання;

61 важкий паливозаправник;

10 вантажівок і 10 причепів для перевезення важкого обладнання;

випробувальне та діагностичне обладнання для підтримки технічного обслуговування та ремонту автомобілів;

запасні частини та інше польове обладнання.

Крім того, Пентагон оголосив про надання значного пакету засобів протиповітряної оборони, а також артилерійських і танкових боєприпасів, мінометних систем, ракет і протитанкових систем за рахунок коштів ініціативи з надання допомоги Україні в галузі безпеки (USAI) на суму 2,1 мільярда доларів.

В рамках USAI Міністерство оборони надасть Україні:

додаткові боєприпаси для національних перспективних зенітно-ракетних комплексів (NASAMS);

Дев'ять 30-мм гармат для протидії безпілотним авіаційним системам;

10 мобільних ракетних комплексів з лазерним наведенням c-UAS;

3 радари повітряного спостереження;

30-мм і 23-мм зенітні боєприпаси;

130-мм і 122мм артилерійські снаряди;

122-мм реактивні снаряди "ГРАД";

Ракетні установки та боєприпаси;

120-мм і 81-мм мінометні системи;

120-мм, 81-мм і 60-мм міномети;

120-мм танкові боєприпаси;

протитанкові системи Javelin;

протитанкові ракети;

високоточні авіаційні боєприпаси;

приблизно 3600 одиниць стрілецької зброї і понад 23 млн патронів до стрілецької зброї;

сім тактичних автомобілів для відновлення обладнання;

вісім важких паливозаправників і 105 причепів з паливом;

броньовані мостові системи;

чотири машини матеріально-технічної підтримки;

вантажівки та десять причепів для перевезення важкого обладнання;

обладнання захищеного зв'язку;

термінали та послуги SATCOM;

фінансування навчання, технічного обслуговування та підтримки.

Військова допомога Україні

23 березня Україна отримала перші чотири винищувача МіГ-29. Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

27 березня на територію України з Німеччини прибули 18 одиниць танків Leopard 2 і до 40 бойових машин піхоти Marder. Берлін передав Києву бойову техніку в рамках військової допомоги ЗСУ через 2 місяці після того, як уряд прийняв відповідне рішення.

Міністр оборони Олексій Резніков показав перші кадри британських танків Challenger 2, американських бронемашин Stryker і Cougar, а також німецьких бойових машин піхоти, які надійшли на баланс Десантно-штурмових військ України.

Тим часом глава Міноборони США Ллойд Остін заявив, що Україні для протистояння країні-агресору РФ у війні зараз найбільше потрібні системи протиповітряної оборони, зброя великої дальності та бронетехніка.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі заявив, що США не постачатимуть Україні ракети великої дальності ATACMS. При цьому розглядаються інші можливості допомоги Збройним силам України.

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